Programación de partidos de hoy, sábado 16 de marzo EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Continúa la fecha 10 de la Liga 1 nacional con 4 encuentros, el más esperado es el de Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal. Si no eres de los afortunados hinchas que acudirá al estadio para alentar a tu equipo favorito, puedes ver la transmisión en vivo de ambos encuentros a través de la señal de GolPeru.

Liga 1 – Perú

1:15 p.m. Carlos Manucci vs. Cienciano – GolPeru en canales 14 y 714

3:00 p.m. Atlético Grau vs. ADT – GolPeru en canales 14 y 714

3:30 p.m. Sporting Cristal vs. Deportivo Municiapal – GolPeru en canales 14 y 714

7:00 p.m. Sport Huancayo vs. Carlos Stein – GolPeru en canales 14 y 714

En Europa, hoy hay encuentros en la Serie A de Italia, la Bundesliga de Alemania, LaLiga de España, la Ligue 1 de Francia, la Premier League y la FA Cup de Inglaterra y la Primeira Liga de Portugal. Los encuentros más esperados en cada una son Juventus vs. Bologna en la Serie A, Borussia M’gladbach vs. Köln en la Bundesliga, Getafe vs. Villareal en LaLiga, Saint-Étienne de Miguel Trauco vs. Brest en la Ligue 1, Manchester United vs. Norwich City en la Premier League, Porto vs. Portimonense en la Primeira Liga y Manchester City vs. Liverpool por la semifinal de la FA Cup.

Además, hay nueva fecha en la MLS de Estado Unidos y Canadá y juegan varios equipos en los que hay seleccionados peruanos, como en San Jose Earthquakes vs. Nashville SC, Hpuston Dynamo vs. Portland Timbers, D United vs. Austin, New England vs. Charlotte y Seattle Sounders vs. Inter Miami.

En Latinoamérica, el fútbol argentino, mexicano, ecuatoriano, chileno, brasilero, boliviano y colombiano serán los que aportarán la cuota de emoción hoy con la Primera División de Argentina, Chile y Bolivia, la Liga MX de México, la LigaPro de Ecuador, el Brasileirao de Brasil y la Liga BetPlay de Colombia. Los enfrentamientos más esperados serán entre Racing Club vs. Unión Santa Fe por la Primera División de Argentina, Cruz Azul de Luis Abram vs. Guadalajara en la Liga MX, Audax italiano vs. Coquimbo Unido en la Primera División de Chile, Universidad Católica vs. Independiente del Valle en la LigaPro, Corinthians vs. Avaí en el Brasileirao Deportes Tollima de Raziel García vs. Deportivo Pasto en la Liga BetPlay y Always Ready vs. Independiente Petrolero en la Liga Primera División de Bolivia.

Serie A – Italia

5:30 a.m. Cagliari vs. Sassuolo – Star +

7:30 a.m. Sampdoria vs. Salernitana – Star +

7:30 p.m. Udinese vs. Empoli – Star +

9:30 a.m. Fiorentina vs. Venezia – Star +

11:30 a.m. Juventus vs. Bologna – ESPN 2

1:45 p.m. Lazio vs. Torino – Star +

Premier League – Inglaterra

6:30 a.m. Tottenham Hotspur vs. Brighton & Hove Albion – Star +

9:00 a.m. Manchester United vs. Norwich City – Star +, ESPN 3

9:00 a.m. Southampton vs. Arsenal – Star +

9:00 a.m. Watford vs. Brentford – Star +

LaLiga – España

7:00 a.m. Elche vs. Mallorca – Star +

9:15 a.m. Deportivo Alavés vs. Rayo Vallecano – DirecTV Sports

11:30 a.m. Valencia vs. Osasuna – Star +

2:00 p.m. Getafe vs. Villareal – DirecTV Sports

Bundesliga – Alemania

8:30 a.m. Borussia Dortmund vs. Wolfsburg – Star +

8:30 a.m. Freiburg vs. Bouchum – Star +

8:30 a.m. Mainz 05 vs. Stuttgart – Star +

8:30 a.m. Augsburg vs. Hertha BSC – Star +

11:30 a.m. Borussia M’gladbach vs. Köln – Star +

FA CUP – Inglaterra

9:30 a.m. Manchester City vs. Liverpool – Star +, ESPN

Primeira Liga – Portugal

9:30 a.m. Moreirense vs. Tondela – Sport TV1

12:00 p.m. Marítimo vs. Boavista – Sport TV1

12:00 p.m. Belenenses vs. Vizela – Sport TV1

2:30 p.m. Porto vs. Portimonense – Sport TV1

Ligue 1 – Francia

10:00 a.m. Saint-Étienne vs. Brest – Star +

2:00 p.m. Lille vs. Lens – Star +

Primera División de Argentina

12:00 p.m. San Lorenzo vs. Platense – TyC Sports

2:30 p.m. Colón vs. Independiente – TyC Sports

5:00 p.m. Barracas Central vs. Estudiantes – TyC Sports

7:30 p.m. Racing Club vs. Unión Santa Fe – AFA Play

LigaPro - Ecuador

12:30 p.m. Orense vs. Técnico Universitario – GolTV Latinoamérica

3:00 p.m. Delfin vs. Cumbaya – Star +

5:30 p.m. Guayaquil City vs. Aucas – Star +

8:00 p.m. Universidad Católica vs. Independiente del Valle – Star +

MLS – Estados Unidos y Canadá

2:00 p.m. CF Montreal vs. Vancouver Whitecaps – Star +

2:30 p.m. San Jose Earthquakes vs. Nashville SC – Star +

5:00 p.m. Atlanta United vs. Cincinnati – Star +

5:00 p.m. Houston Dynamo vs. Portland Timbers – Star +

6:00 p.m. New York RB vs. Dallas – Star +

6:30 p.m. Columbus Crew vs. Orlando City SC – Star +

6:30 p.m. DC United vs. Austin – Star +

6:30 p.m. New England vs. Charlotte – Star +

6:30 p.m. Toronto FC vs. Philadelphia – Star +

7:00 p.m. Chicago Fire vs. LA Galaxy –Star +

7:00 p.m. Minnesota United vs. Colorado Rapids –Star +

9:00 p.m. Seattle Sounders FC vs. Inter Miami –Star +

Liga BetPlay – Colombia

2:00 p.m. Once Caldas vs. Cortuluá – Win Sports

4:05 p.m. Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto – Win Sports

6:10 p.m. La Equidad vs. Jaguares Córdoba – Win Sports

8:15 p.m. Junior vs. Atlético Bucaramanga – RCN Nuestra Tele

Primera División de Bolivia

2:00 p.m. Always Ready vs. Independiente Petrolero – Tigo Sports

4:15 p.m. Bolívar vs. Blooming – Tigo Sports

6:30 p.m. Wilstermann vs. Royal Pari – Tigo Sports

Primera División de Chile

2:00 p.m. Audax Italiano vs. Coquimbo – Estadio TNT Sports

4:30 p.m. Universidad Chile vs. Palestino – Estadio TNT Sports

Brasileirao - Brasil

2:30 p.m. Goiás vs. Palmeiras – SPO Internacional

5:00 p.m. América Mineiro vs. Juventude – Star +

5:00 p.m. Corinthians vs. Avaí – SPO Internacional

7:00 p.m. Cuiabá vs. Fluminense – Star +

Liga Expansión MX – México

5:00 p.m. León vs. Puebla – Claro Sports

7:00 p.m. Santos Laguna vs. Querétaro – Fox Soccer Plus

7:00 p.m. Tigres UANL vs. Toluca – DirecTV Sports

9:00 p.m. Cruz Azul vs. Guadalajara – DirecTV Sports

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN 2, ESPN 3, GolPeru, DirecTV Sports en canales 610 y 1610, Estadio TNT Sports, Win Sports, AFA Play, GolTV Latinoamérica, GolTV PlaFox Soccer Plusy, Fanatiz, TyC Sports, Tigo Sports, SPO Internacional, Sport TV1 y RCN Nuestra Tele.

