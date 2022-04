Élite 6: cuándo se estrenará la siguiente temporada en Perú

Descubre los 8 episodios de la temporada 5 para la serie Élite. Foto: Netflix

La quinta temporada de Élite se estrenó la semana pasada, pero se ha convertido en una de las series más vistas de la plataforma en nuestra región. Además, los fanáticos que ya devoraron los 8 nuevos capítulos se preguntan ansiosos si una sexta entrega está en los planes de Netflix.

Como es usual, la nueva entrega empezó mostrando un nuevo curso en Las Encinas donde la incógnita principal que parece molestar a los protagonistas es lo ocurrido en la trágica fiesta final de Nochevieja.

Además, para tensar más la situación, Benjamín impone nuevas reglas en el colegio con la finalidad de recuperar la excelencia académica y el prestigio que ha perdido la institución durante los últimos años. Sin embargo, esto podría generar el efecto contrario en los rebeldes adolescentes.

Si quieres conocer cuándo se estrenará la temporada 6 de Élite en nuestro país y todos los demás detalles, continúa leyendo la siguiente nota .

La temporada 5 de Élite. Foto: Netflix

ÉLITE: ¿HABRÁ TEMPORADA 6?

Por suerte para todos los fanáticos de la serie española, Netflix confirmó en octubre del año pasado que habrá una sexta entrega de la serie. Sin embargo, todavía no se conoce ningún detalle más, por lo que queda estar atento a cualquier pista o información que lancen por medio de sus redes sociales.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 6?

Si bien aun no existe una fecha de estreno confirmada para la sexta temporada de Élite, se podría esperar que, debido al tiempo de producción y estreno que se suelen tomar, los siguientes 8 episodios podrían estar listos durante la primera mitad del 2023.

SINOPSIS DE LA TEMPORADA 6 DE ÉLITE

Hasta ahora se desconocen los detalles sobre la trama de la siguiente entrega del drama adolescente. El último capítulo dejó algunas incógnitas que serían resueltas en los nuevos episodios. No habrá spoiler si aún no has terminado la quinta temporada; solo hay que recordar que los guionistas de lite escriben finales impactantes.

Las imágenes de la quinta temporada de Élite. Foto: Netflix

ÉLITE: EPISODIOS DE LA TEMPORADA 5

1. Yo lo maté. Un nuevo estudiante le llama la atención a Patrick mientras que otra sorprende a Cayetana al defender a Phillipe. Benjamín implementa medidas escolares más estrictas.

2. Todo vale. Patrick se desquita con su papá organizando una fiesta hedonista para todos los estudiantes. A Samuel se le dificulta mantener felices tanto a Ari como a Benjamín.

3. Átame. Crece la tensión entre Omar y Samuel cuando los estudiantes votan para expulsar a uno de ellos. Isadora intenta persuadir a Phillipe de que ella sabe lo que les conviene.

4. El cuerpo. Mientras ayuda a su padre con una subasta, Mencía descubre algo impactante. Fuera del evento, Omar se sorprende por lo que encuentra en el agua.

5. Por favor, di la verdad. La investigación policial pone a Benjamín en la mira. Patrick se encuentra en una situación difícil con Iván y Cruz. Caye se reconecta con un amigo.

6. No puedes comprar mi amor. Los estudiantes subastan citas con el fin de recaudar dinero para la fianza de Samuel, pero esto tiene como resultado más de un corazón roto.

7. Tóxicos. Samuel, Rebe y Cayetana buscan evidencia que podría implicar a Benjamín. Desconsolada por las duras palabras de Phillipe, Isadora se va a Ibiza.

8. Tu lado del mundo y el mío. Samu considera su siguiente jugada con la tarjeta SIM, Cruz le da consejos amorosos a Iván, y Caye intenta apoyar a Isadora, quien está traumatizada.

