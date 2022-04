Programación de partidos de hoy, viernes 15 de abril EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Entérate que encuentros tendrán lugar hoy.

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Empieza la fecha 10 de la Liga 1 nacional con 2 encuentros que podrás disfrutar a través de la señal de Gol Perú.

Liga 1 – Perú

1:00 p.m. Alianza Atlético vs. Binacional – GolPerú en canales 14 y 714

3:30 p.m. UTC vs. Cantolao – GolPerú en canales 14 y 714

En Europa hay duelos en la Serie A de Italia, la Ligue 1 de Francia y LaLiga de España. Los enfrentamientos más esperados son: AC Milan vs. Genoa en la Serie A, Real Sociedad vs. Real Betis en LaLiga y Rennes vs. AS Monaco en la Ligue 1.

En Latinoamérica, el fútbol argentino, venezolano, colombiano, ecuatoriano y mexicano pondrán emoción hoy gracias a la Primera división de Argentina, la Liga Futve de Venezuela, la Liga BetPlay, la Liga Pro de Ecuador y la Liga MX de México. Los encuentros más esperados serán entre Newell´s Old Boys vs. Patronato en la Primera de Argentina, Aragua vs. Carabobi en la Liga Futve, Santa Fe vs. Alianza Petrolera en la Liga BetPlay, Gualaceo vs. Mushuc Runa en la Liga Pro y FC Juárez vs. Pachuca en la Liga MX.

Serie A – Italia

12:00 p.m. Spezia Calcio vs. Inter Milan – ESPN

2:00 p.m. AC Milan vs. Genoa – ESPN

LaLiga - España

2:00 p.m. Real Sociedad vs. Real Betis – DirecTV Sports, DirecTV Go

Ligue 1 – Francia

2:00 p.m. Rennes vs. AS Monaco – Star +

Primera División de Argentina

2:30 p.m. Tigre vs. Huracán – TyC Sports, AFA Play

5:00 p.m. Central Córdoba vs. Arsenal Sarandí – TyC Sports Internacional, AFA Play

7:00 p.m. Aldosivi vs. Rosario Central – TyC Sports Internacional, AFA Play

7:30 p.m. Newell´s Old Boys vs. Patronato – Star +, AFA Play

Liga Futve – Venezuela

4:15 p.m. Aragua vs. Carabobo – GolTV Play

Liga Pro - Ecuador

7:00 p.m. Gualaceo vs. Mushuc Runa – Star +, GolTV

Liga MX – México

7:00 p.m. Nexaca vs. Atlético San Luis – DirecTV Sports, DirecTV Go

9:00 p.m. FC Juárez vs. Pachuca – DirecTV Sports, DirecTV Go

Liga BetPlay – Colombia

7:30 p.m. Santa Fe vs. Alianza Petrolera – RCN Nuestra Tele

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, GolTV, GolTV Play, TyC Sports Internacional, RCN Nuestra Tele, Fanatiz, AFA Play, DirecTV Sports, DirecTV Go y GolPerú en los canales 14 y 714.

