‘Pepe’ Soto y la reivindicación de Alianza Lima: “El clásico tiene que ser el punto de partida. Solo vale ganar”

'Pepe' Soto jugó varios clásicos con Alianza Lima, por lo que conoce la importancia del duelo ante Universitario.

Alianza Lima jugará de visitante este domingo 17 de abril ante Universitario de Deportes en el clásico del fútbol peruano. El cotejo se desarrollará como parte de la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2022 y será crucial para los intereses de ambos equipos. En ese sentido, José ‘Pepe’ Soto enfatizó que en este partido debe ser el punto de partida para que los ‘blanquiazules’ repunten en la tabla de posiciones.

“Desde muy niños nos dijeron: “cualquiera menos el clásico rival” . El domingo tiene que ser el punto de partida y los jugadores lo saben. Por la cabeza saben que es una linda oportunidad de revertir toda esta mala situación que están pasando. Si haces un buen partido y no ganas, va a ser más de lo mismo. Pero si tú ganas el partido, jugando bien o no, la gente te lo va a agradecer”, señaló el entrenador en una entrevista para GOLPERU.

Y es que los ‘íntimos’ no atraviesan el mejor momento de la temporada, ya que en lo que va del torneo, han sumado apenas 8 puntos y se ubican en la décimo tercera posición. En resumen, han conseguido 2 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Números totalmente alejados a los que obtuvieron el año pasado. Por tal motivo, deberán estar afinados para ganar al elenco ‘crema’.

Otro tema que tocó el exjugador ‘íntimo’ fue la motivación que necesita un jugador para afrontar esta clase de encuentros. “ En esta clases de partidos yo creo que uno no necesita motivación porque uno tiene que motivarse solo. El jugador que no se motiva para este clásico no tiene que jugarlo. Te ve todo el mundo, el técnico de la selección. Mira que hay muchos emisarios de Europa vinieron a ver a tal jugador y se llevaron a otro, pasa en el clásico. Todo puede pasar en el fútbol, pero tienes que matarte”, declaró.

En efecto, estos partidos son muy disputados y tienen todos los condimentos para que el espectáculo esté asegurado. Ningún equipo quiere perder y es donde más el futbolista demuestra de qué está hecho. Cada uno es una historia distinta, por lo que, como parte del folcklore futbolístico, los detalles, las bromas, las apuestas, la picardía estarán presentes, sobre todo en los hinchas de ambos equipos.

El exjugador y actual entrenador se refirió a este trascendental encuentro como uno especial, dejando varios detalles. | Video: GOLPERU

DERROTA ANTE COLO COLO

Ahora, como bien se mencionó líneas arriba, Alianza Lima no llega de la mejor manera, más aún, con la última derrota en Copa Libertadores ante Colo Colo. “De acuerdo al resultado, la sensación en Alianza Lima no es buena. La Copa Libertadores te exige . Con Colo Colo fueron a buscar el partido demasiado tarde. El año pasado hacerle un gol a Alianza era muy difícil. Te hacían un gol y de ahí para abrir esa defensa de 5 era muy complicado. Pero ahora hay movimientos, que seguramente los equipos en el fútbol peruano no lo hacen, y te dan espacio, te rompen una línea y te hacen el gol. Colo Colo le llegó mucho en el primer tiempo”, analizó.

ORIGEN DEL BAJÓN DE ALIANZA LIMA

Para encontrar el origen al problema de este bajón, Soto consideró que pasa más por un tema del nivel de los futbolistas en general, que de cualquier otro factor. Esto debido a que es casi el mismo plantel que salió campeón el 2021. “ El problema es el nivel de los jugadores porque el sistema es el mismo. Creo que hay uno o dos cambios a comparación del año pasado. Tienen el mismo técnico. Pero Alianza es un equipo que te obliga a dar más, sé que los jugadores lo harán. Son situaciones que pasan en un plantel. Tienen una hinchada que los acompaña y yo creo que eso va a hacer que salgan de este hoyo”, expresó.

De hecho, el entrenador Carlos Bustos sumó a su equipo a jugadores importantes como Christian Ramos, Pablo Lavandeira, Cristian Benavente. También cuenta con Aldair Fuentes, Darlin Leiton y Jonathan Medina, quienes también integran el plantel pero con menor participación. Por ello, es que apenas han variado en el once titular, donde solo los 3 primeros alternan constantemente en el once titular.

El once titular de Alianza Lima que jugó ante River Plate. | Foto: Alianza Lima

