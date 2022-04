Enel anunció corte de luz en Lima y Callao: conoce zonas y horarios

Corte de luz en Lima y Callao: conoce los horarios y distritos que se verán afectados

La empresa Enel informó que este viernes y sábado, 15 y 16 de abril restringirá el servicio de luz en varios distritos de Lima y Callao, y sugirió a las personas a tomar sus precauciones.

En un comunicado, la compañía señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio” y “nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

El corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas y horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Viernes 15 de abril

CALLAO 09:00 – 15:00

URB. INDUSTRIAL OQUENDO CALLE NUEVE (ENTEL PERU)

Sábado 16 de abril

COMAS 08:30 – 16:30

URB. SHANGRILA CALLE LOS LAURELES MZ F, CALLE LOS NOGALES MZ A, CALLE LOS NOGALES MZ K.

CALLAO 08:30 – 17:30

AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU CDRAS 10, 11, 12, 28, URB. SANTA MARINA SUR AV. SAENZ PEÑA CDRAS 7, 8, 14, CALLE AREQUIPA CDRA 1, CALLE BUENOS AIRES MZ B9, CALLE COLON CDRAS 7, 8, CALLE S/N CDRA 1, CALLE VILLAR CDRAS 1, 2, JR. ARICA CDRAS 1, 2, JR. CUSCO CDRAS 1, 28, JR. MONTEZUMA CDRAS 9, 10.

CALLAO 09:00 – 10:30

CALLE S/N EX FUNDO SAN AGUSTÍN, CALLAO, JCDECAUX PERU S.A.C.

Lunes 18 de abril

SAN MARTIN DE PORRES 08:00 – 09:30

COOPERATIVA POLICIA HOGAR PROPIO CALLE ALBERTO ROJAS CDRAS 1, 11, URB. PEDREGAL ALTO CALLE VICENTE DEL VILLAR CDRA 1, CALLE PACLLON CDRAS 1, 2, 3, JR. PEDREGAL CDRAS 1, 4, PASAJE FRANCISCO ROSELLO CDRAS 1, 3, MZ J, PASAJE LIMA CDRA 1, PASAJE LOS LEONES CDRAS 1, 2, 9, PASAJE MILAGROS CDRA 1.

LIMA CERCADO 08:00 – 09:00

URB. INDUSTRIAL CONDE AV. GUILLERMO DANSEY CDRAS 20, 21, UNIDAD VECINAL MIRONES AV. LUIS BRAILE CDRA 4, AV. OSCAR R. BENAVIDES CDRAS 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, CALLA ANGEL CDRAS 2, 3, JR. VICTOR REYNEL CDRA 10, URB. LOS CIPRECES AV. VICTOR SARRIA CDRAS 11, 23, PASAJE PRIVADO CDRAS 2, 3, 4.

PUENTE PIEDRA 08:30 – 17:30

ASOC. LOS NARANJITOS AV. LAS TORRES LTS. 83, 84, MZ A, E, F, G, H, L, O, Z, CALLE 1 MZ B, CALLE 3 LT. 69, FUNDO TAMBO INGA, AV. PANAMERICANA NORTE 10272, MZ A1, B, ASOC. EL PORVENIR MZ C, ASOC. HIJOS DE HUARAZ MZ A, ASOC. EL PORVENIR MZ C, ASOC. SEÑOR DE LA SOLEDAD MZ A.

SANTA ROSA DE QUIVES 09:00 – 18:00

C.P. VIRGEN DEL CARMEN DE QUIPAN MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, M. INTERNAL

COMAS 09:30 – 11:00 URB.

PASCANA AV. TUPAC AMARU CDRAS 34, 37, 64, CALLE CESAR VALLEJO CDRA 1, CALLE FELIPE PINGLO CDRAS 1, 34, CALLE GARCILASO DE LA VEGA CDRA 3, CALLE LORD COCHRANE CDRA 1, JR. ABRAHAM VALDELOMAR CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, MZ Q, JR. CASANAVE CDRA 8 MZ A, JR. GARCILAZO DE LA VEGA CDRAS 1, 2, 3, MZ C, F, T, JR. JOAQUIN CAPELA CDRA 1, JR. JOSE CARLOS MARIATEGUI CDRAS 1, 2, 3, JR. LOPEZ ALBUJAR CDRAS 1, 3, MZ A, JR. PEDRO PAULET CDRAS 1, 2, 3, MZ B, S, PASAJE 3, PASAJE 5, PASAJE GARCIA CDRA 1, MZ A, PASAJE JOSE BERNARDO CDRA 1, PASAJE MARIANO MELGAR CDRAS 1, 2.

LIMA CERCADO 11:00 – 12:00

AV. ARGENTINA CDRAS 2, 10, 11, JR. GASPAR HERNANDEZ CDRA 8.

SAN MARTIN DE PORRES 11:30 – 13:00

URB. EL ROSARIO JR. BENJAMIN QUIROGA CDRAS 3, 4, 8, 9, MZ B, F1, URB. SAN GERMAN JR. ELEUTERIO VENTURA HUAMAN CDRAS 8, 9, MZ C, D, Y, Z, JR. ELOY REATEGUI CDRAS 8, 9, MZ B, B1, C1, Y, JR. EUSEBIO GALVEZ CDRA 3, MZ C, JR. FELIPE COHAILA CDRAS 4, 8, 9, MZ A, A1, D, D1, E, E1, Z, JR. JESUS VERA CDRA 9, MZ B1, F1, COOPERATIVA SIMA JR. MELCHOR CUMPA CDRAS 8, 9, MZ A, A1, E1, P.

COMAS 12:00 – 13:30

A.H. LA MERCED AV. TUPAC AMARU CDRA 1, URB. HUAQUILLAY AV. TUPAC AMARU CDRAS 15, 16, 17, 54, 55, MZ I1, CALLE CANADA CDRA 1, MZ H1, I, CALLE CUBA CDRAS 1, 2, CALLE JAMAICA CDRA 2, JR. LOS PROCERES CDRA 1, JR. REPUBLICA DE CHILE CDRA 2, JR. REPUBLICA DEL PERU CDRAS 10, 11, 12, MZ E, J, JR. URUGUAY CDRA 1, PARQUE MIGUEL GRAU CDRA 1, P.J. BARRIO MARGINAL SANTA ROSA AV. TUPAC AMARU CDRAS 20, 21, CALLE MIRAFLORES CDRA 1, JR. MIRAMAR CDRAS 1, 2, JR. SANTA ROSA DE LIMA CDRA 1. INTERNAL

LIMA CERCADO 13:00 – 14:00

AV. OSCAR R. BENAVIDES CDRAS 4, 5, 6, CALLE GARCIA VILLON CDRAS 3, 6.

SAN MARTIN DE PORRES 14:30 – 16:00

URB. ANTARES AV. TOMAS VALLE CDRAS 18, 20, CALLE GUILLERMO MOORE CDRA 1, MZ J, I, CALLE PEDRO UNANUE CDRAS 1, 2, MZ G, H, I, CALLE SAN PEDRO CDRA 18, MZ H, I, J, JR. NICOLAS DUEÑAS CDRA 1, PASAJE ILO CDRA 2, URB. DANIEL ALCIDES CARRION AV. TOMAS VALLE MZ A, D, D1, CALLE 5 DE AGOSTO MZ E, E1, F, F1, Z, PASAJE 44 MZ C, URB. SAN PEDRO DE GARAGAY AV. TOMAS VALLE MZ I, CALLE JAVIER HERAUD CDRA 18, MZ J, CALLA JUANA ALARCO DE DANMERT CDRA 5 MZ A, H, J, CALLE SANTOS CHOCANO CDRA 5, MZ G.

LIMA CERCADO 15:00 – 16:00

COOPERATIVA NIÑO JESUS AV. CARCAMO CDRAS 5, 6, 7, MZ A, B, C, D, E, AV. OSCAR R. BENAVIDES CDRAS 6, 7, 51, CALLE SAN BENITO DE PALERMO CDRA 1, MZ C, D, PASAJE SAN JUDAS TADEO CDRA 1, MZ A, D, E, PASAJE SAN MARTIN CDRA 1, PASAJE VIRGEN DE LA MERCED CDRA 1, MZ B, C.

COMAS 15:00 – 16:30

P.J. EL CARMEN AV. CASANAVE CDRAS 1, 2, 3, 6, MZ F, URB. REPARTICION AV. TUPAC AMARU CDRAS 31, 32, 33, 61, 62, 63, CALLE LAS ORQUIDEAS CDRA 1, CALLE CAPTUS CDRA 1, JR. LAS GARDENIAS CDRAS 1, 2, MZ B, D, H, JR. LAS MAGNOLIAS CDRAS 1, 2, MZ B, G, H, JR. LOS CIPRECES CDRAS 3, 4, MZ F, JR. LOS JAZMINEZ CDRAS 1, 2, MZ D, E, JR. LOS LIRIOS CDRA 1, JR. LOS MIRTOS CDRAS 2, 3, MZ H, URB. LA PASCANA AV. TUPAC AMARU MZ K, CALLE CARLOS VALDERRAMA CDRA 1, JR. ABRAHAM VALDELOMAR CDRAS 1, 2, MZ H, JR. CIRO ALEGRIA CDRAS 1, 2, 3, 33, MZ K. INTERNAL

CALLAO 08:30 – 17:30

UNIDAD VECINAL MODELO AV. JOSE GALVEZ CDRA 1, AV. MARCO POLO CDRAS 1, 6, 7, A.H. VICTOR GONZALES MZ A, B, C, D, F, BARRIO FISCAL N° 5 CALLE A CDRA 1, MZ J, CALLE ANCASH CDRAS 2, 3, 4, 5, 6, 7, MZ A, B, CALLE B CDRAS 1, 10, CALLE C, CALLE CDRA 1, CALLE S/N MZ E, L, JR. ANCAHS CDRA 1, JR. GUISSE CDRAS 6, 10, JR. PEDRO RUIZ GALLO CDRA 5, MZ F, JR. SALOOM CDRAS 5, 6, JR. WASHINGTON MZ C, PASAJE 1 MZ E, F, PASAJE PEDRO RUIZ GALLO CDRA 5.

