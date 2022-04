Programación de partidos de hoy, miércoles 13 de abril EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Soccer Football - Champions League - Quarter-Final - First Leg - Manchester City v Atletico Madrid - Etihad Stadium, Manchester, Britain - April 5, 2022 Manchester City's Raheem Sterling in action with Atletico Madrid's Marcos Llorente and Koke REUTERS/Phil Noble

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Continúa la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores con 7 emocionantes encuentros. Entre los más esperados están el de Colo Colo vs. Alianza Lima y River Plate vs. Fortaleza. Además hoy también continúa la segunda ronda de la fase de grupos de la Copa Sudamericana con cinco duelos, sin duda uno los más esperados son los enfrentamientos entre Melgar vs. River Plate M y Wilstermann vs. Ayacucho FC.

Hoy se juega el segundo partido de vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones CONCACAF con el cotejo entre New York FC de Alexander Callens vs. Seattle Sounders de Raúl Ruidiaz. Entre ellos se definirá que equipo jugará la final contra Pumas.

En Europa, sigue la segunda parte de los cuartos de final de la Champions League con los enfrentamientos entre Atlético de Madrid vs. Manchester City y Liverpool vs. Benfica.

En Latinoamérica, además de la Copa Libertadores y la Sudamericana, el Sudamericano Femenino Sub-20, el fútbol mexicano y el argentino serán los que aportarán la cuota de emoción hoy con el Sudamericano Femenino Sub-20, la Liga MX y la Liga Expansión MX de México y la Copa Argentina. Los encuentros más esperados serán entre Ecuador vs. Brasil en el Sudamericano Sub-20, Chivas Guadalajara vs. Monterrey en la Liga MX, U. de Guadalajara vs. Cancún FC en la Liga Expansión MX y San Lorenzo vs. Racing de Córdoba en la Copa Argentina.

Champions League

2:00 p.m. Atlético de Madrid vs. Manchester City – Star +, ESPN

2:00 p.m. Liverpool vs. Benfica – Star +, ESPN 2

Sudamericano Femenino Sub-20

3:00 p.m. Paraguay vs. Bolivia – DirecTV Sports

5:30 p.m. Ecuador vs. Brasil – DirecTV Sports

Copa Libertadores

5:00 p.m. Colo Colo vs. Alianza Lima – Star +, ESPN, Facebook Watch Conmebol

5:00 p.m. Libertad vs. Caracas – Star +, Fox Sports 2

7:00 p.m. River Plate vs. Fortaleza – Star +, ESPN 2

7:00 p.m. Atlético Mineiro vs. América Mineiro – Star +, Fox Sports 3

7:00 p.m. Corinthians vs. Deportivo Cali – Star +, ESPN

7:00 p.m. Nacional vs. Estudiantes – Star +, Fox Sports 2

9:00 p.m. Independiente del Valle vs. Deportes Tolima – Star +, ESPN, Facebook Watch Conmebol

Liga Expansión MX – México

5:00 p.m. U. de Guadalajara vs. Cancún FC – Star +

Copa Sudamericana

5:15 p.m. Santos vs. U. Católica – DirecTV Sports

5:15 p.m. Melgar vs. River Plate M – DirecTV Sports

7:30 p.m. Racing vs. Cuiabá – DirecTV Sports

7:30 p.m. Junior vs. Fluminense – DirecTV Sports

7:30 p.m. Wilstermann vs. Ayacucho FC – Star +, ESPN 4

Liga de Campeones - CONCACAF

8:00 p.m. New York City vs. Seattle Sounders – Star +, CONCACAF YouTube

Copa Argentina

8:00 p.m. San Lorenzo vs. Racing de Córdoba – TyC Sports

Liga MX – México

8:05 p.m. Chivas Guadalajara vs. Monterrey – Marca Claro, Claro Sports en YouTube

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN, ESPN 2, ESPN 4, DirecTV Sports en canales 610 y 1610, TyC Sports, Fox Sports 2, Fox Sports 3, Claro Sports y mediante streaming en el canal de Marca Claro en YouTube, en Facebook Watch Conmebol y en el canal de CONCACAF en YouTube.

