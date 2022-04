Universitario vs. Alianza Lima: Alex Valera descarta lesión y se ilusiona con marcar un gol en el clásico

Alex Valera es el goleador de Universitario con cinco tantos.

Alex Valera atraviesa un buen momento con Universitario de Deportes, pues es el goleador del elenco de Álvaro Gutiérrez. El delantero manifestó su deseo por anotarle a Alianza Lima en la previa de una nueva edición del clásico peruano.

“Estoy completo. Ayer solo tuve una sobrecarga en los últimos minutos en el muslo izquierdo pero ya hice terapia y estoy bien . Mañana vuelvo a entrenar con el club y a trabajar para el partido del domingo”, contó en una conversación con RPP.

Asimismo, expresó su anhelo por marcarle a los ‘blanquiazules’ el próximo domingo. “Va a ser algo bonito jugar el clásico en nuestro estadio y con nuestra gente. Va a ser un plus importante para sacar el partido adelante y para mí sería muy bonito meter un gol ”.

Por último, reveló que estudiará a la defensa de Carlos Bustos. “Después del partido de ayer ya estamos pensando en Alianza Lima. Vemos videos del rival para trabajar bien el partido. Soy de ver a los defensores que voy a enfrentar”.

Alex Valera fue la gran figura del partido tras doblete en Universitario vs ADT. (Foto: Liga 1).

SU HISTORIA CON ALIANZA LIMA

Antes de que Alex Valera se convierta en el goleador de la ‘U’, estuvo a poco de vestirse de ‘blanquiazul’. El atacante no llegó a La Victoria, puesto que a finales del 2020 se conocía que Alianza Lima iba a disputar la Liga 2.

“Terminó el partido (ante Sport Huancayo el 2020) y me vine caminando a mi casa, caminé 42 cuadras hasta Chacarilla, y me llamó César Torres, hablamos de lo que había pasado y de lo que viene. Hay que hacer un control de daños y la primera llamada que hago es al empresario de Alex Valera. Le digo ' Señor Morales mantenemos el acuerdo’ y me respondió: ‘No, don Tito, Alex Valera tiene que jugar Liga 1′″, contó Ordoñez, directivo ‘íntimo’.

SU ILUSIÓN DE JUGAR EL REPECHAJE

Alex Valera viene siendo considerando en la nómina de Ricardo Gareca. Estuvo en la última fecha doble de Eliminatorias Qatar 2022, donde la selección peruana consiguió su boleto al repechaje. Ahora deberá esperar al ganador entre Australia y Emiratos Árabes.

Pese a ser tomado en cuenta por el ‘Tigre’, sabe que tiene que seguir ganándose su lugar en la ‘blanquirroja’. “No me siento fijo en la selección ni en la ‘U’. Solo trabajo día a día para estar siempre en buen momento, pero no me siento fijo”.

“Si se da la oportunidad de ir al repechaje, voy a dejar todo por la selección. En lo personal, también haría todo por meter un gol que es lo que más quiero”, agregó el exfutbolista de Deportivo Llacuabamba.

UNIVERSITARIO VS. ALIANZA LIMA

Universitario de Deportes enfrentará a Alianza Lima en lo que será el primer clásico entre ambos clubes del 2022. Los ‘blanquiazules’ también vienen motivados después de ganarle por la mínima diferencia a Universidad Técnica de Cajamarca con un gol de Hernán Barcos.

El partido entre ‘cremas’ e ‘íntimos’ está programado para este domingo 17 de abril a las 15:00 (hora local) en el estadio Monumental, al cual solo podrán ingresar hinchas del equipo local. Después de dos años se volverá a vivir un enfrentamiento entre los dos con público. Conoce aquí todos los detalles de la venta de entradas.

La última vez que se cruzaron fue triunfo de Alianza Lima. Ricardo Lagos abrió el marcador, pero Nelson Cabanillas empató a los 90 minutos. Cuando se pensaba que acabaría en empate, apareció Axel Moyano a los 95′ para decretar el 2-1 final.

SEGUIR LEYENDO