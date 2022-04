Tula Rodríguez niega romance con galán extranjero: “No he olvidado a Javier”

Tula Rodríguez se pone nerviosa cuando le preguntan sobre los rumores de un posible nuevo amor. (Foto: Instagram)

Tula Rodríguez se pronunció sobre los rumores que comenzaron a vincularla con un misterioso galán en el extranjero. Como se recuerda, todo comenzó cuando Flavia Laos afirmó en En Boca de Todos que la conductora estaría saliendo con un hombre que vive fuera del Perú y que se encuentra muy ilusionada.

Sin embargo, la exvedette aclaró que por el momento no tiene tiene ningún interés amoroso. Las cámaras de América Espectáculo abordaron a la figura de América TV cuando se encontraba en su camerino y no dudaron en preguntarle más detalles sobre supuesto nueva relación.

Pese a que se puso nerviosa con las preguntas del reportero, la presentadora televisiva negó que tenga un nuevo amor. “Estoy soltera, pero no estoy sola y no me siento sola (...) No tengo parejas, no estoy enganchada con nadie”, dijo entre risas admitiendo que estaba con nervios.

“No he olvidado a Javier, él está, pero tengo derecho a rehacer mi vida. Quien venga a mi vida sabe que yo vengo en combo, ellos son mi hija y mi papá”, agregó la también actriz.

Recordemos que Tula Rodríguez quedó viuda el 30 de septiembre del 2020, luego de que su esposo y padre de su única hija Javier Carmona falleciera a los 56 años causa de un infarto que lo llevó a estar en estado vegetativo persistente.

En otro momento confesó que le gustan los peruanos y que tras casi dos años del fallecimiento de su esposo, tiene derecho a conocer a otra persona. “Yo soy 100% perucha. Yo tengo derecho a rehacer mi vida, él (Javier Carmona) ya descansa en paz”.

Finalmente, explicó cuál es la relación que mantiene con su productor Marco Díaz, ya que desde que viajaron juntos a Estados Unidos en el 2021 se iniciaron las especulaciones de un romance secreto.

“Hay gente que cree que yo tengo algo con Marco porque yo lo torturo a Marco... con Marco no pasa nada y no pasa nada con nadie”, expresó Tula para el canal de Pachacamac.

Tula Rodríguez quiso tener un segundo bebé con su difunto esposo. (Foto: Instagram)

TULA RODRÍGUEZ QUISO TENER UN SEGUNDO HIJO CON JAVIER CARMONA

Tula Rodríguez descartó la posibilidad de convertirse en madre por segunda vez. Esto lo reveló a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram cuando decidió interactuar con sus seguidores en la dinámica de la caja de preguntas que ofrece dicha red social.

Como se sabe, la conductora televisiva tiene una hija con su difunto esposo Javier Carmona, quien actualmente tiene 13 años y no duda en presumirla a través de sus redes sociales. Ambos se convirtieron en padres en el 2008. Pese a haber pasado poco más de 10 años de relación antes de que el padre de su hija entrara en coma, Tula Rodríguez no llegó a embarazarse nuevamente.

La razón de ello dejó sorprendidos a propios y extraños. La también actriz contó que se sometió a un tratamiento para poder concebir a un segundo bebé, pero no funcionó.

“No, definitivamente no. Yo ya tengo a Valentina. Te cuento que, cuando estuve casada, me hice un tratamiento para volver a tener un hijo y no pude. No sabes todo lo que hice. Hormonas y todo y no se dio. Y ahora (no)”, expresó.

Tula Rodríguez revela que se sometió a tratamiento para quedar embarazada por segunda vez con Javier Carmona. VIDEO: Instagram

SEGUIR LEYENDO