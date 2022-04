Retiro AFP 2022: “Es como el faisán y el lomo fino, se le está dando a quienes no lo necesitan”, afirma David Tuesta

Retiro AFP 2022: se suma una nueva propuesta para aliviar la situación de crisis.

Retiro AFP 2022. La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República aprobó hoy martes el dictamen que autoriza a los afiliados a las AFP a retirar hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT), es decir 18,400 soles, de su fondo de pensiones.

La propuesta fue aprobada por 9 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. Los miembros de la comisión le pidieron a la presidenta de este grupo de trabajo, Silvia Monteza, que el dictamen aprobado se incluya en la agenda del Pleno del Parlamento que se realizará esta tarde.

El exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, detalló a Infobae las consecuencias que podría generar la aprobación de una norma de este tipo. Reconoció que en el corto plazo, si se hace una encuesta a los afiliados, la gran mayoría quiere su dinero, porque se ha generado un efecto de incentivos, y porque anteriormente se ha aprobado cinco retiros similares.

“El tema central es que esa es la razón por la que existen los sistemas de pensiones obligatorios orientados a la jubilación, porque en general los seres humanos tenemos serias debilidades para planificar sobre todo en un periodo tan largo como la jubilación”, sostiene.

Tuesta afirma que el problema radica en lo que ha logrado esta política pública, porque si se observan los cinco retiros anticipados que se dieron entre 2020 y 2021 ya se había retirado un tercio de lo que había antes de la pandemia, y cinco millones de cuentas quedaron en cero. Afirma que con estos retiros ocurrió que aquellos que estaban en condiciones críticas se les dio más dinero que en principio requerían. Y esta vez se le estaría devolviendo a quienes no lo necesitan.

“Esto es como el faisán y el lomo fino en el caso de los fondos de pensiones, porque se le están dando al que no lo necesita, porque tiene empleo y está aportando. No sigue esta norma ningún tipo de criterio de focalización. Es un populismo completo, porque los que realmente lo necesitan pueden ser unos pocos, pero probablemente no tengan AFP, y ya lo retiraron cuando se les permitió, y probablemente alguien que esté muy necesitado tenga fondos muy bajitos, casi nada. Pero a quien se le está promoviendo que sí saque probablemente es quien no lo necesita. Es un desperdicio de los recursos que están orientados a largo plazo”, refiere el exministro.

IMPACTO A NIVEL MACRO

Para Tuesta, el efecto irá más allá de la afectación a las cuentas individuales de los afiliados. Una posible nueva ley de retiro tendría un impacto macroeconómico muy grande. Indica que las calificadoras de riesgo han indicado que las rebajas de la clasificación recientes se han debido al tema político y también al tema de los retiros de AFP, lo que ha sido explicado en reportes y entrevistas que han dado.

“Hoy la directora de Fitch Ratings ha señalado que más retiros van a significar indefectiblemente una rebaja en la calificación del Perú. Esto significa mayor costo de financiamiento, menos inversión, menor crecimiento, en un contexto que justamente estábamos buscando lo contrario”, expresó.

Agregó que estos retiros no van a garantizar liquidez en el corto plazo, porque como está la situación del país, muchos van a ahorrar su dinero, y difícilmente se invierta o se gaste. También se refirió a la medida de exonerar el IGV a los alimentos de la canasta básica. “Igual se lo van a quedar los intermediarios, distribuidores y comercializadores informales, no van a llegar a la familia. Estas medidas no son reactivadoras, no generan mayor crecimiento económico, esto al final genera una mayor incertidumbre sobre el futuro del país, y expulsa la inversión”, refiere el economista.

FITCH RATINGS SE PRONUNCIA

Ante esta coyuntura, la directora de calificaciones soberanas de los países americanos de la calificadora Fitch Ratings, Kelli Bissett-Tom, explicó cómo impactaría la evaluación de riesgo país en la economía en relación con estos proyectos de ley que impulsa el Congreso sobre los nuevos retiros de fondos de las AFP, “se trataría de medidas populistas que perjudicarían la estabilidad económica del Perú y su calificación, directamente se reflejaría en el alza del costo de los préstamos y en los bonos de tesoro del gobierno” .

Además, comentó que los analistas de Fitch Ratings bajaron la calificación a Perú a BBB debido a las medidas a corto plazo que se efectuaron durante la pandemia y si se continúa con los retiros de los fondos de pensiones podría impactar negativamente en la calificación económica del país. “Durante la pandemia había menor demanda de los préstamos de los bancos, pero ahora con la activación de la economía hay más demanda por crédito, con nuevo choque de liquidez por un nuevo retiro se hablaría de alrededor 10 puntos del PBI”, comentó la ejecutiva.

