Programación de partidos de hoy, martes 12 de abril EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Karim Benzema del Real Madrid disputa el balón con el defensor del Chelsea Thiago Silva, en el partido de ida por los cuartos de final de la Liga de Campeones, en Stamford Bridge, Londres, Inglaterra - Abril 6, 2022 REUTERS/Tony Obrien

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Empieza la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores con 6 emocionantes encuentros. Entre los más esperados están el de Boca Juniors vs. Always Ready y U. Católica vs. Sporting Cristal. Además hoy también arranca la segunda ronda de la fase de grupos de la Copa Sudamericana con cinco emocionantes duelos, sin duda uno de los más esperados es el enfrentamiento entre Independiente vs. General Caballero.

Hoy empiezan los partidos de vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones CONCACAF con el cotejo entre Cruz Azul de Luis Abram vs. Pumas.

En Europa, empieza la segunda parte de los cuartos de final de la Champions League

con los enfrentamientos entre Real Madrid vs. Chelsea y Bayern Munich vs. Villareal.

En Latinoamérica, además de la Copa Libertadores y la Sudamericana, el Sudamericano Femenino Sub-20 y el fútbol mexicano serán los que aportarán la cuota de emoción hoy con el Sudamericano Femenino Sub-20 y la Liga Expansión MX de México. Los encuentros más esperados serán entre Colombia vs. Perú en el Sudamericano Sub-20 y Cimarrones de Sonora vs. Tepatitlán FC en la Liga Expansión MX.

Champions League

2:00 p.m. Real Madrid vs. Chelsea – Star +, ESPN

2:00 p.m. Bayern Munich vs. Villareal – Star +, ESPN 2

Sudamericano Femenino Sub-20

3:00 p.m. Colombia vs. Perú – DirecTV Sports

5:30 p.m. Venezuela vs. Chile – DirecTV Sports

Liga Expansión MX – México

5:00 p.m. Tlaxcala vs. Tampico Madero – Marca Claro, Claro Sports en YouTube

7:05 p.m. Correcaminos vs. Alebrijes Oaxaca – Marca Claro, Claro Sports en YouTube

9:05 p.m. Cimarrones de Sonora vs. Tepatitlán FC – Marca Claro, Claro Sports en YouTube

Copa Libertadores

5:15 p.m. Boca Juniors vs. Always Ready – Star +, ESPN 2

5:15 p.m. U. Católica vs. Sporting Cristal – Star +, ESPN 2, Facebook Watch Conmebol

5:15 p.m. Cerro Porteño vs. Colón – Star +, Fox Sports 2

7:30 p.m. Flamengo vs. Talleres Córdoba – Star +, Fox Sports 2

7:30 p.m. Palmeiras vs. Independiente Petrolero – Star +, Fox Sports 3

7:30 p.m. Peñarol vs. Olimpia – Star +, ESPN 2

Copa Sudamericana

5:15 p.m. La Guaira vs. Ceará – Star +, ESPN 3

5:15 p.m. Oriente Petrolero vs. Unión – Star +, ESPN 4

7:30 p.m. Independiente vs. General Caballero – Star +, ESPN 4

7:30 p.m. LDU Quito vs. Antofagasta – Star +, ESPN

7:30 p.m. Defensa y Justicia vs. Atlético Goinense – Star +, ESPN 3

Liga de Campeones - CONCACAF

9:00 p.m. Cruz Azul vs. Pumas – Star +, CONCACAF YouTube

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN, ESPN 2, ESPN 3, ESPN 4, DirecTV Sports en canales 610 y 1610, Fox Sports 2, Fox Sports 3, Claro Sports y mediante streaming en el canal de Marca Claro en YouTube, en Facebook Watch Conmebol y en el canal de CONCACAF en YouTube.

