La tierna escena de un perrito perdido que volvió a casa por su cuenta y su familia llora de emoción

Perrito llegando a su cuenta que es viral. Foto: difusión.

Historias que generan ternura o escapan de la realidad. Eso sucedió en la red social de Twitter, donde se viralizó el instante en que una cámara de seguridad de una casa registra el momento que un cachorro pasa por la rejas de la vivienda. No era cualquiera, ya que el perrito era de la familia, y los sorprendió con su regreso. ¿Por qué hubo tanta emoción? Resulta que se había perdido hace unos días y no daban fe en su regreso.

Sucedió en Colombia. Pasaron los días y no había esperanza en que el perrito volviera. Pero los milagros existen y hay que tener fe en la vida, lo cual el animal regresó. Generó la emoción de toda la familia, las imágenes registran el ruido afónico de los familiares. Todos ‘explotaron de felicidad’ al punto de mirar al cielo y llorar de alegría.

Se observa a un hombre de camisa azul sorprendido por la noticia abrazando a otro joven. El señor vestido decide cargar al animal, mientras ve como se reencuentra con las demás mascotas.

Quien contó la historia y logró que se vuelva viral en Twitter fue la cuenta de @evelyncarmona. Ella compartió la grabación en la que aparece el conmovedor encuentro entre una familia con su perrito. “Lloren conmigo. Una familia reacciona cuando su perrito que llevaba perdido unos días atrás llega solito a casa”, escribió Evelyn Carmona en la descripción del clip.

Lo dieron por perdido, pero el perrito regresó a su casa por su cuenta. La emoción de sus dueños llegó hasta las lágrimas por el reencuentro. Video: Twitter.

La historia ha arrasado en la red del pájaro azul al punto de tener más de 3,5 millones de reproducciones, más de 235 mil me gusta y más de 33 mil retuits. Un momento que llena de felicidad en tiempos de crisis. Los comentarios sobre el hecho no se hicieron esperar.

“Y mi perrita que duró una hora perdida y estaba que me moría de la tristeza, pero después que apareció la regañé porque estaba haciendo cositas prohibidas con otro perro”; “nuestra perrita falleció el sábado en la noche y el dolor fue muy grande”; “a mí se me perdió Simón tres meses, juré no volver a tener mascotas. Un domingo en la tarde nos dio la sorpresa, que emoción nos dio, pero aún más a mi hija”; “Qué ternura, me acuerda mis 3 niños peludos que apenas me subo al carro ya están en la silla esperando”, fueron algunos de los comentarios.

“¿Cómo dices ‘no me arrobes’, sin decir ‘no me arrobes’?”, dijo Twitter para anunciar que están probando una nueva función que evita ser mencionado o arrobado por otros usuarios de la plataforma. “Estamos experimentando con Desmencionar -una manera de ayudarte a proteger su paz y quitarte de conservaciones- disponible en Web para algunos de ustedes desde ahora”, dijo Twitter.

Esta nueva función se une a otra modalidad en la que ha estado trabajando la plataforma desde hace un año y que esta semana dio a conocer. Se trata del botón que permitirá editar tweets.

A través de una publicación de la cuenta Twitter Commons se confirmó que próximamente llegará la esperada herramienta de edición, la cual, al señalar que desde el año pasado la están desarrollando, desechan la posibilidad de que esté relacionada con Elon Musk, CEO de Tesla.

SEGUIR LEYENDO