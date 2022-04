Exequipo de Juan Manuel Vargas ha dejado de existir

Foto: Andina

La Justicia, que ya había decretado la quiebra de la institución, ordenó el cese de la actividad deportiva del Catania Calcio, equipo que albergó por dos temporadas al jugador peruano Juan Manuel ‘El Loco’ Vargas. Y es que este sábado, El Tribunal de Etna (Catania) ordenó el cese de la actividad deportiva del Catania Calcio, de Serie C, que no podrá disputar los últimos cuatro partidos que le quedan de la presente campaña de la categoría de bronce del fútbol italiano.

Recordemos que el pasado 22 de diciembre, el mismo tribunal declaró oficialmente al Catania en quiebra. A raíz de ello, los aplazamientos y las prórrogas en los despachos del elenco italiano se convirtieron en protagonistas. Hasta este momento, cuando el tribunal apartó oficialmente al club rossazzurri de la tercera división, en el que ocupaban la 11ª plaza con opciones de meterse en los play-off de ascenso a Serie B.

“Con gran pena debo señalar que la terminación del ejercicio provisional durante la temporada regular causa un daño grave al campeonato de la Serie C y esta es una situación que, como presidente de la Liga, nunca quise vivir”, declaró Francesco Ghirelli, presidente de la Lega Pro, en un comunicado oficial.

La decisión del Tribunal, comunicada al Catania, se produce tras la “caducidad por incumplimiento de la obligación de pago del importe total de la contraprestación” del empresario Benedetto Mancini, que había presentado la única oferta de compra del club, aunque no desembolsó el importe total fijado para la transacción, en torno a 500 mil euros, explica la Lega Pro en el escrito.

Por su parte, el Catania informó a través de un comunicado que solicitará una “intervención financiera extraordinaria, o una contribución de la Lega Pro, en la medida que permita combinar el interés en la continuidad en el campeonato en curso con los intereses del procedimiento concursal del club”.

El ‘Loco’ Vargas hizo conocido su nombre en Catania

El Catania vio en el ‘Loco’ Juan Manuel Vargas un gran prospecto y apostó por su talento, desembolsando más de tres millones de dólares.

“El presidente de Catania vino a verme exclusivamente a mí. Ya tenía algo cerrado con Catania. Pero tenía una propuesta del Portsmouth. A mi me seducía más Inglaterra con el Portsmouth, por el tema de dinero. Al final fuimos y no sabía yo nada de inglés. Entrené un mes ahí, pero hubo una jugada entre representantes que no me agradó, pero la ventana en Catania con Italia estaba abierta y decidimos ir allá”, contó el lateral peruano en una entrevista en el segmento la “Fe del Cuto”.

Juan Manuel Vargas jugó dos años en Catania y disputó 69 partidos anotando 5 goles en la Serie A. Tras sus buenas actuaciones, Fiorentina se fijó en el peruano y lo contrató por cinco temporadas, donde en un momento alcanzó su mejor nivel jugando en el continente europeo siendo portadas en los principales diarios italianos de aquella época.

