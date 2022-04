Programación de partidos de hoy, viernes 08 de abril EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Horacio Calcaterra y Christofer Gonzales celebrando un gol en un partido con Sporting Cristal. | Foto: Liga 1

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Empieza la fecha 9 de la Liga 1 nacional con el encuentros entre César Vallejo vs. Sporting Cristal.

Liga 1 – Perú

8:00 p.m. César Vallejo vs. Sporting Cristal – GolPerú en canals 14 y 714, GolTV

Además, hoy inicia la segunda jornada de la fase de grupos del Sudamericano Femenino sub-20 con dos encuentros uno de ellos es de nuestra selección de menores. Si quieres, puedes disfrutar el Perú vs. Chile por la señal de DirecTV Sports.

En Europa hay duelos en la Bundesliga de Alemania, La Premier League de Inglaterra, la Ligue 1 de Francia y LaLiga de España. Sólo habrá un duelo por liga pero el fin de semana se jugará más, los enfrentamientos de hoy son: Stuttgart vs. Borussia Dortmund en la Bundesliga, Sevilla vs. Granada en LaLiga, Newcastle vs. Wolverhampton en la Premier League y Lorient vs. Saint-Etienne de Miguel Trauco en la Ligue 1.

También, hoy culmina la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la AFC con intensos encuentros. Entre los más esperados están el Al Hilal de Andre Carrillo vs. Sharjah FC y Al Wehdat vs. Al Faisaly.

En Latinoamérica, además del Sudamericano Femenino Sub-20, el fútbol argentino, venezolano, colombiano, uruguayo y mexicano pondrán emoción hoy gracias a la Primera división de Argentina, la Liga Futve de Venezuela, la Liga BetPlay, el Campeonato Uruguayo y la Liga MX de México. Los encuentros más esperados serán entre Sarmiento vs. San Lorenzo en la Primera de Argentina, Monagas SC vs. Zulia en la Liga Futve, Millonarios vs. La Equidad en la Liga BetPlay, Cerro Largo vs. Defensor Sporting en el Camponato Uruguayo y Mazatlán vs. Cruz Azul de Luis Abram en la Liga MX.

Liga de Campeones de la AFC - Asia

12:15 p.m. Al Sadd vs. Nasaf Qarshi – Star +

12:15 p.m. Mumbai City vs. Al Shabab FC – Star +

12:15 p.m. Istiklol vs. Al Rayyan – Star +

3:15 p.m. Al Jazira vs. Air Force Club – Star +

3:15 p.m. Al Hilal vs. Sharjah – Star +

3:15 p.m. Al Wehdat vs. Al Faisaly – Star +

Bundesliga - Alemania

1:30 p.m. Stuttgart vs. Borussia Dortmund – Star +

LaLiga - España

2:00 p.m. Sevilla vs. Granada – Star +, ESPN 3

Premier League – Inglaterra

2:00 p.m. Newcastle vs. Wolverhampton – Star +

Ligue 1 – Francia

2:00 p.m. Lorient vs. Saint-Etienne – Star +

Sudamericano Femenino Sub-20

3:00 p.m. Argentina vs. Colombia – DirecTV Sports

5:30 p.m. Perú vs. Chile – DirecTV Sports

Primera División de Argentina

5:00 p.m. Arsenal Sarandí vs. Godoy Cruz– Fanatiz, AFA Play

5:00 p.m. Atlético Tuccuman vs. Gimnasia LP – Fanatiz, AFA Play

7:30 p.m. Rosario Central vs. Colón – Fanatiz, AFA Play

7:30 p.m. Sarmiento vs. San Lorenzo – Fanatiz, AFA Play

Liga Futve – Venezuela

5:00 p.m. Deportivo Lara vs. Portuguesa FC – GolTV Play

7:15 p.m. Monagas SC vs. Zulia – GolTV Play

Campeonato Uruguayo

5:15 p.m. Cerro Largo vs. Defensor Sporting – Star +

Liga MX – México

7:00 p.m. Puebla vs. Pumas – Star +

9:00 p.m. Mazatlán vs. Cruz Azul – Star +

Liga BetPlay – Colombia

8:00 p.m. Millonarios vs. La Equidad – Win Sports, Fanatiz

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, GolTV, GolTV Play, Win Sports, Fanatiz, AFA Play, DirecTV Sports y GolPerú en los canales 14 y 714.

SEGUIR LEYENDO