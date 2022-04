Diego Rebagliati y su análisis tras los duelos de Sporting Cristal y Alianza Lima en Copa Libertadores 2022

Diego Rebagliati habló sobre el rendimiento de Sporting Cristal y Alianza Lima en su debut por Copa Libertadores 2022.

Esta semana se jugaron los partidos por Copa Libertadores 2022, tanto de Sporting Cristal como de Alianza Lima. De hecho, en ambos encuentros terminaron en derrota ante rivales de jerarquía como Flamengo y River Plate, respectivamente. Sin embargo, lo mostrado en el campo dejó buenas sensaciones de cara al futuro. En ese sentido, Diego Rebagliati dio a conocer su análisis, haciendo un paralelo con la selección peruana.

Primero explicó cómo jugaron ‘celestes’ y ‘blanquiazules’, cada uno con su propuesta de juego ante equipos de talla internacional. “Yo trataba de hacer un paralelo con la selección, que es el buen ejemplo que tenemos. Y esta también perdió con Argentina y Brasil . Dejó sensaciones, evidentemente con diferentes estilos, y podemos discutir si Alianza pudo jugar unos metros más adelante o si este es el planteamiento que mejor le acomoda. Creo que se parece mucho más a la idea que desarrolló Bustos para salir campeón. Cristal fue fiel a lo que intenta siempre que es jugar más adelante, proponer, poner la pelota al ras del suelo. Los dos fueron bastante fieles a lo suyo y perdieron contra dos equipos superiores”, indicó el comentarista en el programa deportivo ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes.

Ahora, para completar la idea, se mostró preocupado, ya que anteriormente los clubes nacionales empezaban con buen pie, o por lo menos, con buenas intenciones en sus primeros partidos, pero conforme transcurría la Copa, el nivel iba disminuyendo. “Todo eso, ya lo hemos visto. Alianza le empató a River, a Boca acá en Lima y después se cayó a pedazos los otros cinco partidos. Cristal el año pasado hizo un muy buen partido con Sao Paulo. Es cierto, lo perdió peor con un 3 a 0 y después no fue capaz de ganarle a Racing ”, declaró.

La comparación con el performance de la ‘bicolor’ en el proceso clasificatorio entra aquí. Y es que los dirigidos por Ricardo Gareca suelen ganar y competir con el resto de las selecciones, con la excepción de brasileños y argentinos. Por tal motivo, Rebagliati indicó que los clubes peruanos deben apuntar a hacerle frente a otras escuadras que no sean de renombre. “Ojalá que estos resultados no sea que se motivaron y se metieron en la Copa para jugar de esa manera, además de ser capaces de competir con River o con Flamengo aún en la derrota. Porque la selección también perdió y muchos partidos en la Eliminatoria. Pero a los equipos peruanos no le estamos pidiendo que ganen el grupo, ni siquiera que clasifiquen. Les estamos pidiendo que no queden últimos con cero puntos ”, añadió.

Por su parte, José Chávarri, otro de los panelistas del programa, intervino y lanzó una interesante cuestión. “¿Ustedes se imaginan que estos equipos peruanos jueguen a ese ritmo en el torneo local? Si Alianza juega a este ritmo en el torneo local, ¿creen que hay alguno que le pueda ganar? ¿Por qué no pueden jugar así? ”, preguntó. Al final, ambos coincidieron que “Los primeros 25 minutos de Alianza fueron buenísimos en términos de sostener lo que le proponía un equipo superior”.

RENDIMIENTO EN COPA LIBERTADORES

El elenco ‘cervecero’ mostró un gran rendimiento y juego ante el ‘Mengao’ con un fútbol de posesión y con la intención de generarle peligro. Su entrenador, Roberto Mosquera, no escatimó y, más bien, buscó atacar para llegar al gol. Percy Liza e Irven Ávila no estuvieron finos en la definición y apenas inquietaron al arquero brasileño.

Lo mismo sucedió con los ‘íntimos’, quienes en el duelo con el ‘Millonario’, a su estilo, pudieron competir. Con esa propuesta de juego que les sacó campeón el 2021, le hicieron el pare a un grande de Sudamérica, aunque una mínima desconcentración acabó con sus aspiraciones de un buen resultado.

Estas exhibiciones dejan un mal sabor, pero tomando en cuenta lo que se le viene a cada uno, se espera que sostengan este nivel y, finalmente, puedan conseguir esas ansiadas victorias.

