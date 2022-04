Darwin Espinoza solicita a Acción Popular desistir de interpelar a Aníbal Torres

Darwin Espinoza, congresista de Acción Popular. | Foto: Andina

El congresista Darwin Espinoza (Acción Popular) envió un oficio al vocero de su bancada, Elvis Vergara Mendoza, solicitándoles desistir de la moción de interpelación en contra del primer ministro Aníbal Torres.

“Promover la interpelación, para luego dar paso a una censura del Presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres Vásquez, por cuanto se contarían con los votos suficientes, significaría acrecentar la actual inestabilidad y desgobierno, por cuanto automáticamente caería todo el gabinete Torres”, se lee en el documento.

“Frente a este escenario, como Bancada debemos llegar a otras fórmulas o salidas democráticas buscando el interés nacional, no renunciando a nuestras facultades fiscalizadoras y control político”, señaló.

Cabe precisar que el congresista fue señalado por la empresaria Karelim López como miembro de ‘Los niños’, porque obedecían todo lo que decía el mandatario.

SEÑALADO COMO PARTE DE ‘LOS NIÑOS’

La empresaria Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz en una investigación por lavado de activos, señaló a cinco congresistas de la bancada de Acción Popular (AP) involucrados con el presidente Pedro Castillo y el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco.

Se trata de Juan Carlos Mori y Raúl Felipe Doroteo. Según una investigación de El Comercio, también se sospecha de Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza e Ilich López, quienes habrían participado en distintas reuniones con altos funcionarios.

Doroteo tuvo seis reuniones con ministros o el presidente Pedro Castillo entre agosto de 2021 y febrero de 2022, y estuvo acompañado por un ‘niño’ en una de estas cuatro citas. Con Juan Carlos Mori coincidió dos veces, una de ellas antes de que Aníbal Torres juramente como primer ministro.

Por otro lado, Todos los presuntos cinco implicados de Acción Popular se juntaron en Palacio de Gobierno la noche del 25 de agosto de 2021, cuando el pleno del Congreso estaba debatiendo el voto de confianza al Gabinete de Guido Bellido. En esa ocasión estuvieron más de dos horas con el mandatario, acompañados por el legislador de Perú Libre, Óscar Zea, y otros miembros de la lampa como Luis Aragón, Marleny Portero López, Wilson Soto Palacios y el vocero Elvis Vergara. Todos los mencionados votaron a favor de la confianza del gabinete Bellido.

Doroteo e Ilich López se volvieron a reunir con Pedro Castillo el pasado 6 de diciembre, cuando el jefe de Estado había convocado a los dirigentes de los partidos políticos para dialogar antes del debate de la admisión de una moción de vacancia en su contra. Al final, toda la bancada de Acción Popular votó en contra.

Juan Carlos Mori registra 14 reuniones con el presidente Pedro Castillo y con otros ministros entre agosto de 2021 y febrero de 2022. Y en esas cuatro citas habría estado acompañado con un presunto ‘niño’. También tuvo una conversación de dos horas con el entonces primer ministro Guido Bellido.

DARWIN ESPINOZA HABLA DE ESTA RELACIÓN

El congresista Darwin Espinoza señaló que se estaba usando este argumento para fraccionar a la bancada acciopopulista.

“Habría que preguntarles a ellos (por la citación de AP), yo no tengo ninguna vinculación con la Sra. Karelim López, ella no me ha mencionado. (…) Yo no he leído la citación, pero sé de qué se trata. La misma secretaria de disciplina ha llegado hasta mi despacho a decir que quiere que me presente, yo le he dicho que con mucho gusto, pero no tengo ninguna vinculación con Karelim López”, declaró a Canal N.

En ese entonces, Espinoza sostuvo que existía un interés en la bancada para usar este tema y presionar a algunos congresistas para que voten a favor de la vacancia.

