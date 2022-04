Programación de partidos de hoy, jueves 07 de abril EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Melgar vs Cienciano: partido de vuelta por la fase 1 de la la Copa Sudamericana 2022 (Foto: Melgar)

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Continúa la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores con 3 emocionantes encuentros. Entre los más esperados están el de Fortaleza vs. Colo-Colo y Estudiantes vs. Vélez Sarsfield. Además hoy también continúa la fase de grupos de la primera ronda de la Copa Sudamericana con seis emocionantes duelos, sin duda los más esperados son los enfrentamientos entre Cuibá vs. Melgar y Ayacucho FC vs. Sao Paulo.

En Europa, empiezan los partidos de ida por los cuartos de final en la Europa League y la Europa Conference League. En ambos torneos habrán cuatro encuentros y los más esperados son: RB Leipzig vs. Atalanta y Eintracht Frankfurt vs. Barcelona en la Europa League y Leicester City vs. PSV y Glimt vs. Roma en la Europa Conference League.

En Latinoamérica, además de la Copa Libertadores y la Sudamericana, el fútbol mexicano, venezolano y el Sudamericano Sub-20 serán los que aportarán la cuota de emoción hoy con la la Liga MX y Liga Expansión MX de México, la Liga Futve de Venezuela y los duelos entre las selecciones de menores. Los encuentros más esperados serán entre Atlas vs. Necaxa en la Liga MX, Raya 2 vs. Tepatitlán en la Liga Expansión MX, Zamora vs. Aragua en la Liga Futve y Brasil vs. Uruguay en el Sudamericano Sub-20.

Europa League

11:45 a.m. RB Leipzig vs. Atalanta – Star +

2:00 p.m. Eintracht Frankfurt vs. Barcelona – Star +, ESPN

2:00 p.m. West Ham United vs. Olympique Lyonnais – Star +, ESPN 3

2:00 p.m. Sporting Braga vs. Rangers – Star +, ESPN Extra

Europa Conference League

11:45 a.m. Feyenoord vs. Slavia Praha – Star +, ViX

2:00 p.m. Leicester City vs. PSV – Star +, ViX

2:00 p.m. Glimt vs. Roma – Star +, ViX

2:00 p.m. Olympique Marseille vs. PAOK – Star +, ViX

Sudamericano Sub-20

3:00 p.m. Brasil vs. Uruguay – DirecTV Sports

5:30 p.m. Bolivia vs. Ecuador – DirecTV Sports

Liga Futve - Venezuela

4:15 p.m. Zamora vs. Aragua – GolTV, GolTV Play

Copa Libertadores

5:00 p.m. Fortaleza vs. Colo-Colo – Star +, ESPN, Facebook Watch Conmebol

7:00 p.m. Estudiantes vs. Vélez Sarsfield – Star +, ESPN, Facebook Watch Conmebol

9:00 p.m. The Strongest vs. Libertad – Star +, ESPN, ESPN 2, Facebook Watch Conmebol

Liga Expansión MX – México

5:00 p.m. Atlético Morelia vs. Venados – ViX

9:05 p.m. Raya 2 vs. Tapatitlán – Claro Sports, Marca Claro en YouTube ViX

Copa Sudamericana

5:15 p.m. Cuiabá vs. Melgar – DirecTV Sports

5:15 p.m. River Plate vs. Racing Club – Star +

7:30 p.m. Barcelona vs. Wanderers – DirecTV Sports

7:30 p.m. Metropolitanos vs. Lanús – Star +

7:30 p.m. Ayacucho FC vs. Sao Paulo – Star +

7:30 p.m. Guaireña vs. Medellin – DirecTV Sports

Liga MX – México

7:00 p.m. Pachuca vs. Tigres UANL – ViX

9:0 p.m. Atlas vs. Necaxa – ViX

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN, ESPN 2, ESPN 3, DirecTV Sports en canales 610 y 1610, Claro Sports, ViX, GolTV, GolTV Play y mediante streaming en Facebook Watch Conmebol y en el canal de Marca Claro en YouTube.

