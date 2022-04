Claudio Pizarro lanza publicación en Twitter y lo ‘trolean’ con su pasado en la Bicolor

A punta de una frase que no es del autor, ha recibido críticas y recuerdos de su pasado Bicolor.

En medio de la declaratoria de inmovilización social que rige este martes hasta las 11:59 p.m., las redes sociales se volvieron a activar con la discusión sobre la situación política actual en el Perú. Entre tuits, imágenes y respuestas, se hizo viral una publicación del exseleccionador nacional Claudio Pizarro, quien compartió en su cuenta oficial de Twitter una supuesta cita de Mahatma Ghandi que dice: “Si hay un idiota en el poder, es porque quienes lo eligieron están bien representados”.

Sin embargo, esto ya ha sido desmentido porque la frase le pertenece al escritor y periodista brasileño Apparício Fernando de Brinkerhoff Torelly (1895-1971). No solo eso ya que varios usuarios respondieron entre críticas por división o burlas de su pasado como capitán de la Bicolor. Además, salieron varios memes sobre la frase que no representa al autor mencionado.

Claudio Pizarro y un tuit de Mahatma Ghandi en sus redes sociales. La cita es real, pero no corresponde al autor. Foto: Twitter.

Aquí unos carteles en relación a los comentarios contra Claudio Pizarro por su tuit publicado el día de hoy, que sigue siendo viral en la red social del pájaro azul.

Cuidado, no vaya a ser que también gritaron los 'chorrigolazos' o ese gol de Fano en el Monumental.

Lo que ocasiona el Bombardero. Mientras no hayan celebrado ese gol a Ecuardor, todo bien.

Memes y nada más.

Claudio Pizarro es 'trolleado' por tuit de Mahatma Ghandi. ¿El Tigre hizo bien?.

El autor real de la cita. Mucho cuidado.

Los 4 fantásticos y el ratoneo.

Fuertes palabras de Lincoln.

LE RECORDARON EL PARTIDO DEL 2016

Más allá de las críticas por su opinión personal, Claudio Pizarro también recibió comentarios sobre un partido disputado contra Uruguay. Fue el 29 de marzo de 2016, en Montevideo. El Bombardero sintió una molestia muscular y salió en un carro con camilla para recibir atención fuera del campo de juego. Minutos después, mientras él seguía afuera, los charrúas anotaron el gol del partido.

Eso generó la molestia de Paolo Guerrero. “Huev***”, exclamó el goleador nacional mostrando gestos contra Pizarro. Al final del partido, Paolo siguió recriminando a Pizarro, quien respondió “No puedo”, señalando dónde tenía la molestia muscular.

“[¿Paolo se enojó contigo por salir?] Sí, le molesta que yo no pueda estar entonces me dice “cómo puedes salir”. Pero el sabe perfectamente que si salgo es porque no puedo seguir, sino no saldría. Lamentablemente no pude continuar y tuve que pedir el cambio ”, señaló el exjugador del Bayern Münich.

Claudio Pizarro sintió una molestia y salió del campo de juego en un partido disputado el 29 de marzo del 2016. Minutos después llegó el gol uruguayo y Paolo Guerrero le reclamó por dejar al equipo con 10. La escena fue recordar tras un tuit del Bombardero con una "cita" de Mahatma Ghandi. Video: YouTube.

LA MILLONARIA CIFRA DE PERÚ SI SUPERA EL REPECHAJE

La selección peruana está a poco de clasificar a un nuevo mundial, que sería el sexto en toda su historia. Lo único que falta es superar el repechaje a jugarse en junio ante Emiratos Árabes Unidos o Australia. Si logra pasar esta fase se instalará en el grupo D del Mundial de Qatar 2022 y recibirá un millonario premio solo por meterse a esta instancia. El campeón se llevará casi 42 millones de dólares.

Según se pudo conocer, todas las selecciones participantes tendrán un premio e irá aumentando a medida que vayan avanzando en el torneo mundialista. Los 29 que están confirmados en la fase de grupos hasta el momento y los tres que acccedan, recibirán 8,83 millones de dólares. Los que pasen a los octavos de final 12,92 millones de dólares.

LOS PREMIOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL MUNDIAL QATAR 2022

Campeón: 41,98 millones de dólares

Subcampeón: 30,10 millones de dólares

Tercer puesto: 26,99 millones de dólares

Cuarto puesto: 24,99 millones de dólares

Cuartofinalistas: 17 millones de dólares

Octavofinalistas: 12,92 millones de dólares

Fase de grupos: 8,83 millones de dólares

SEGUIR LEYENDO