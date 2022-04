VER EN VIVO Barcelona vs Sevilla: partidazo en el Estadio Camp Nou por LaLiga Santander

Barcelona vs Sevilla EN VIVO: partidazo en Camp Nou por fecha 30 de LaLiga Santander.

Barcelona vs Sevilla EN VIVO. Los ‘azulgranas’ reciben hoy domingo 3 de abril a los ‘blanquirrojos’ en el Estadio Camp Nou por la fecha 30 de LaLiga Santander. Será uno de los duelos más vibrantes del torneo español. En esta nota podrás seguir el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias.

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Barcelona: Ter Stegen; Alves, Araújo, Piqué, Alba; Busquets, De Jong, Pedri, Torres; Dembélé, Aubameyang.

Sevilla: Bounou; Rekik, Koundé, Carlos, Navas; Gudelj, Jordán, Rakitic, Ocampos; Lamela, Martial.

PREVIA

Conjuntos disputan el segundo lugar de la tabla de posiciones. La visita tiene 3 puntos más, pero con peor diferencia de gol. Si los de Xavi Hernández se imponen, dormirán debajo del líder Real Madrid. Hay mucho en juego y ninguno querrá dejar pasar la oportunidad. Ojo: Atlético Madrid es tercero con la misma cantidad de puntos que Sevilla.

Barcelona atraviesa un gran presente en cuanto a resultados y juego. No pierde hace 13 partidos en el certamen doméstico y acumula 5 triunfos al hilo. El último fue ante Real Madrid, al que goleó 4-0 en el Estadio Santiago Bernabéu. Después de ello hubo un parón por fecha FIFA de Eliminatorias.

Los ‘culés’ quieren mantener la línea para seguir soñando con una caída de Real Madrid, que sacó ventaja de 12 unidades al segundo de LaLiga Santander. Eso sí, el local todavía tiene un cotejo pendiente. Aún hay 8 jornadas por jugar. Cualquier cosa puede pasar.

Para llevarse los 3 puntos frente a Sevilla, Barcelona convocó a sus mejores hombres. Entre los que destacan están: Gerard Piqué, Ronald Araújo, Dani Alves, Frenkie De Jong, Pedri, Ousmane Dembélé, Adama Traoré y Pierre Emerick Aubameyang.

“El objetivo principal es clasificar a Champions League el año que viene. Veníamos de una situación complicada cuando tomé el equipo en noviembre pasado. Estamos consiguiendo resultados extraordinarios como el último en el Bernabéu. Igual, no debemos bajar la guardia ni relajarnos”, dijo Xavi Hernández en la previa.

Sevilla, por su parte, atraviesa un complicado momento. Fue eliminado de Europa League frente a West Ham y no gana hace 3 encuentros en LaLiga Santander, lo que permitió que Barcelona y Atlético Madrid se le acerquen en el tabla. Y ahora tienen un duro partido a ante rival directo en la pelea por el segundo lugar del certamen.

HORARIOS DEL BARCELONA VS SEVILLA

- México / 2:00 p.m.

- Perú / 2:00 p.m.

- Colombia / 2:00 p.m.

- Ecuador / 2:00 p.m.

- Bolivia / 3:00 p.m.

- Venezuela / 3:00 p.m.

- Paraguay / 3:00 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 3:00 p.m.

- Chile / 4:00 p.m.

- Argentina / 4:00 p.m.

- Brasil / 4:00 p.m.

- Uruguay / 4:00 p.m.

- España / 9:00 p.m.

CANALES PARA VER BARCELONA VS SEVILLA

- Argentina / DIRECTV.

- Brasil / Star+.

- Chile / DIRECTV.

- Colombia / DIRECTV.

- Ecuador / DIRECTV.

- México / Blue To Go Video Everywhere.

- Perú / DIRECTV.

- España / Movistar Laliga 1, Movistar+ y Movistar Laliga.

- Estados Unidos / ESPN+.

- Uruguay / DIRECTV.

- Venezuela / DIRECTV.

Convocados de Barcelona para duelo con Sevilla por LaLiga Santander.

