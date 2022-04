Christian Rivero: Gianella Neyra no tienen planeado casarse de nuevo: “No lo hemos conversado”

Gianella Neyra confiesa que no está en sus planes casarse de nuevo. (Foto: Instagram)

Gianella Neyra y Cristian Rivero son una de las parejas más sólidas de la farándula peruana. En una reciente entrevista con un medio local, la actriz y miembro del jurado de Perú Tiene Talento señaló que no tiene contemplado contraer nupcias con el padre de su hijo.

La figura de TV fue consultada por si le gustaría casarse una vez más. Como se recuerda, Gianella contrajo cupcias en el 2004 con el actor argentino Segundo Cernadas, con quien tuvo a su primer hijo. El matrimonio duó hasta el 2011.

Tiempo después empezó a escribir una nueva historia de amor con el conductor Cristian Rivero, con quien convive y tuvo a su segundo hijo. Bastante tranquila, la artista abrió su corazón ante la pregunta y señaló: “No lo sé, la verdad no es algo que hayamos conversado o que esté en nuestro mapa. No lo sé (risas). Si sucede, lo sabrán”.

Asimismo, destacó que dar ese paso no cambiará en nada la relación que tiene con su pareja.

“Creo que, más allá de estereotipar que el matrimonio causa esto o la pareja cambia, creo que todos somos condimentos distintos y recetas distintas. (...) Hay que saber dónde está tu pasión, tus ganas, qué es lo que te hace feliz, lo que te hace vibrar, y ahí poner tus fichas porque, al final, la vida es corta y todo va a significar un esfuerzo”, explicó la actriz en Magacine 247.

“La pareja, el trabajo, los hijos, todo implica un esfuerzo. Más vale que sea el lugar que a ti te haga feliz porque, cuando a ti te hace feliz algo, el esfuerzo vale la pena”, señaló.

Consultada por su Cristian Rivero le hizo creer nuevamente en el amor, Neyra aclaró que siente que ha sido un proceso, resaltando que está feliz de la familia que ha formado con el conductor y actor de cine y televisión.

“Creo que ha sido un proceso y lo más importante de ese proceso es saber que yo estoy bien, que mis hijos están bien, que mi familia está bien y que de alguna manera uno se acerca más al lugar donde resuenas, donde eres más tú y creo que he caminado hacia eso, uno cambia, uno crece en la vida, aprende, y dentro de ese proceso sucedió mi separación y finalmente esta familia nueva que he formado y en donde estoy absolutamente feliz”, concluyó.

