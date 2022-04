Universidad San Marcos: postulantes varados por paro darán examen en setiembre

El paro de transportistas convocado a nivel nacional también ha afectado a quienes buscaban rendir su prueba de ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, reprogramada para hoy 2 de abril. Ante la imposibilidad de varios aspirantes de llegar a Lima para ser evaluados, la rectora Jeri Ramón anunció que los afectados podrán rendir la mencionada prueba en setiembre de este año, la misma que forma parte del proceso de admisión 2023-I.

“Ellos tendrán que esperar para el examen de admisión de setiembre, que es el primero del 2023. No van a perder el pago. Es un compromiso que existe con los postulantes que no pueden dar el examen por motivos de fuerza mayor”, señaló la autoridad universitaria. El anuncio del respeto al pago por derecho de prueba es una de las medidas que más ha calmado a los postulantes perjudicados por el paro que se vive en diversas regiones del país. Se trata de la segunda reprogramación de su evaluación tras la confirmación de la filtración de la prueba anterior. La rectora también confirmó que la devolución del dinero hecho por el derecho de examen es también una opción para aquellos que no pudieron apersonarse el día de la prueba.

La cámaras de Latina pudieron constatar lo difícil que ha sido para varios postulantes llegar hasta la capital para rendir el examen que les aseguraría un cupo entre la plana estudiantil. Entre estos se encuentra un joven puneño quien tuvo que realizar casi un día y medio de viaje para poder llegar hasta la ciudad universitaria y dar su prueba. “Postulo para Ingeniería Electrónica. Vengo desde Puno y por el paro de transportistas he viajado alrededor de 28 horas”, declaró el postulante.

MEDIDAS REFORZADAS

La mañana del 2 de abril, más de 16 mil postulantes llegaron hasta la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para rendir por segunda vez la prueba de admisión, esto luego de que revelara que un grupo de aspirantes filtraron la evaluación y recibieron ayuda externa para conseguir el puntaje que les aseguraría su ingreso a la prestigiosa casa de estudios.

Universidad San Marcos: postulante no pudo ocultar su indignación al enterarse en vivo que anularon el examen de admisión. (Foto: La República)

En esta ocasión, se trata de postulantes a la carrera de Medicina humana e Ingenierías los que han vuelto a rendir la prueba. Ante el caso mencionado, la universidad ha tomado medidas preventivas adicionales a las ya establecidas para evitar que el incidente se repita. “Estamos con la Policía Especializada de Alta Tecnología y otras medidas también de prevención que se han tomado tanto al ingreso como también en las aulas”, dijo la rectora Ramón.

Otra de las medidas implementadas ha sido la entrega de un lápiz y un borrador por parte de la misma universidad con el fin de que no ingresen implementos adulterados que serían utilizados para tomar ventaja respecto al resto de aspirantes. Además, no se ha permitido el ingreso con joyas o aretes por la misma razón antes mencionada.

Cabe recordar que la anterior prueba fue anulada luego de que una publicación de un usuario identificado como Josue Vásquez mostrase imágenes de un chat a donde habían algunas de las preguntas que formaban parte de la prueba de ingreso. Sin embargo, el dato que llamó más la atención fue la puntuación idéntica de varios postulantes. Greycy Lyliana Quintos Vilchez y Jwen Lizeth Quintos Vilchez, dos supuestas hermanas que postularon a la carrera de Medicina humana contaban con exactamente el mismo puntaje.

Sin embargo, este no sería el único caso de puntaje idéntico. Gean Manuel Antonio Ruiz Ccasa, Evelyn Shirley, Sucasaire Sucasaire y Edu Ferdinan Baca García obtuvieron los tres 1915.5000 puntos, logrando así posicionarse en los primeros puestos. En el caso de este último, la mencionada publicación dio cuenta de que en el examen anterior, el postulante apenas logró 800 puntos. “¿Qué mafia está detrás de esto?¿Qué mafia hace que dejen entrar celulares al examen?”, se pregunta quien publicó las supuestas pruebas de fraude.

