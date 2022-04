Programación de partidos de hoy, sábado 02 de marzo EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

El centrocampista galés del Real Madrid Gareth Bale (c) celebra con sus compañeros un gol durante un partido. EFE/Juan Carlos Cárdenas

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Empieza la fecha 8 de la Liga 1 nacional con 3 encuentros entre Sport Boys vs. Binacional, Alianza Atlético vs. Municipal y Melgar vs. Carlos Stein. Si no eres de los afortunados hinchas que acudirá al estadio para alentar a tu equipo favorito, puedes ver la transmisión en vivo de ambos encuentros a través de la señal de GolPeru. También estaba programado el duelo entre Sport Huancayo vs. Alianza Lima pero este se postergó debido al paro de transportistas que provocó el cierre del aeropuerto de Jauja.

Liga 1 – Perú

11:00 a.m. Sport Boys vs. Binacional – GolPeru en canales 14 y 714

1:15 p.m. Alianza Atlético vs. Municipal – GolPeru en canales 14 y 714

3:30 p.m. Melgar vs. Carlos Stein – GolPeru en canales 14 y 714

7:00 p.m. Sport Huancayo vs. Alianza Lima – (postergado)

En Europa, hoy hay encuentros en la Serie A de Italia, la Bundesliga de Alemania, LaLiga de España, la Ligue 1 de Francia, la Premier League de Inglaterra, la Primeira Liga de Portugal y Eridivise de Países Bajos. Los encuentros más esperados en cada una son Lazio vs. Sassuolo en la Serie A, Borussia Dortmund vs. RB Leipzig en la Bundesliga, Celta de Vigo de Renato Tapia vs. Real Madrid en LaLiga, Saint Etienne de Miguel Trauco vs. Olympique de Marseille en la Ligue 1, Manchester United vs. Leicester City en la Premier League, Arouca vs. Gil Vicente en la Primeira Liga y Twente vs. PSV en Eridivise.

Además, hay nueva fecha en la MLS de Estado Unidos y Canadá y juegan varios equipos en los que hay seleccionados peruanos, como en Toronto FC vs. New York City, DC United vs. Atlanta United, Philadelphia vs. Charlotte FC, San Jose Earthquakes vs. Austin FC, Orlando City vs. Los Angeles y Minnesota Utd vs. Seattle Sounders.

En Latinoamérica, el fútbol argentino, mexicano, ecuatoriano, uruguayo, venezolano, y colombiano serán los que aportarán la cuota de emoción hoy con la Primera División Argentina, la Liga MX de México, el Campeonato Uruguayo, la LigaPro de Ecuador, la Liga Futve de Venezuela y la Liga BetPlay de Colombia. Los enfrentamientos más esperados serán entre Boca Juniors vs. Arsenal de Sarandí por la Primera División de Argentina, Cruz Azul de Luis Abram vs. Atlas en la Liga MX, Nacional vs. Plaza Colonia en el Campeonato Uruguayo, Gualaceo vs. Independiente del Valle en la LigaPro, Hermanos Colmenares vs. Monagas SC en la Liga Futve y Junior vs. Alianza Petrolera en la Liga Betplay.

Premier League – Inglaterra

6:30 a.m. Liverpool vs. Watford – Star +, ESPN

9:00 a.m. Chelsea vs. Bretford – Star +, ESPN 3

9:00 a.m. Brighton vs. Norwich – Star +

9:00 a.m. Leed Utd vs. Southampton – Star +

9:00 a.m. Burnley vs. Manchester City – Star +, ESPN

9:00 a.m. Wolverhampton vs. Aston Villa – Star +

11:30 a.m. Manchester United vs. Leicester City – Star +

LaLiga – España

7:00 a.m. Getafe vs. Mallorca – DirecTV Sports

9:15 a.m. Levante vs. Villareal – DirecTV Sports

11:30 a.m. Celta de Vigo vs. Real Madrid – Star +, ESPN

2:00 p.m. Atlético Madrid vs. Alavés – Star +, ESPN

Serie A – Italia

8:00 a.m. Spezia Calcio vs. Venezia FC – Star +, ESPN 2

11:00 a.m. Lazio vs. Sassuolo – Star +, ESPN

1:45 p.m. Salernitana vs. Torino – Star +

Bundesliga – Alemania

8:30 a.m. Bayer Leverkusen vs. Hertha Berlin – Star +

8:30 a.m. Hoffenheim vs. Bochum – Star +

8:30 a.m. Frankfurt vs. Greuther Furth – Star +

8:30 a.m. Freiburg vs. Bayer Munich – Star +

8:30 a.m. Arminia vs. Stuttgart – Star +

11:30 a.m. Borussia Dortmund vs. RB Leipzig – Star +

Eridivise – Paises Bajos

9:30 a.m. Groningen vs. Ajax – Star +, ESPN Extra

11:45 a.m. Twente vs. Lille – Star +, ESPN Extra

2:00 p.m. Feyenoord vs. Willem II – Star +

Ligue 1 – Francia

10:00 a.m. Nice vs. Rennes – Star +

12:00 p.m. Lille vs. Bordeaux – Star +

2:00 p.m. Saint Etienne vs. Olympique Marseille – Star +, ESPN 2

Campeonato Uruguayo

11:15 a.m. Albión vs. Boston River – Star +

1:30 p.m. Danubio vs. Montevideo Wanderers – Star +

4:30 p.m. Nacional vs. Plaza Colonia – Star +, GolTV

7:00 p.m. Defernsor Sporting vs. River Plate – Star +

Primeira Liga – Portugal

12:00 p.m. Arouca vs. Gil VIcente – GolTV y GolTV Play

