Periodista de L’Equipe: “Siempre es un placer ver a Perú en un Mundial porque es un país muy futbolero”

Periodista de L’Equipe: “Siempre es un placer de ver a Perú en un Mundial porque es un país muy futbolero”

Este viernes por la mañana, Perú conoció en qué grupo estaría de vencer al ganador asiático por el repechaje al Mundial Qatar 2022. Para sorpresa de muchos, la selección peruana enfrentaría nuevamente a Francia y Dinamarca y como se recuerda, ambos conjuntos fueron nuestros rivales en la última cita mundialista.

De esta manera, Perú de vencer al ganador de Australia y Emiratos Árabes Unidos integraría el grupo D junto a Francia, Dinamarca y Túnez en el Mundial de Qatar 2022.

Y el primer partido de Perú en el Mundial de Qatar 2022 sería con Francia, por ello, Infobae llamó a José Barroso, periodista de L’Equipe para que nos dé detalles del presente del vigente campeón del mundo,

“Si Perú pasa el playoff, pienso que lo consideraríamos como el 3.º o 4° equipo de este grupo. Dinamarca hizo una gran Eurocopa y es bastante sólido. Por su parte, Túnez no pasa un gran momento (cuartos de final en la Copa de África), pero todavía la vemos como un equipo con calidad, unas individualidades como Khazri que conocemos muy bien en la liga francesa”, manifestó José Barroso a Infobae.

“Hay que tener cuidado con Perú, ya que jugamos en 2018, y sobre todo conocemos sus resultados desde este partido en Copa América, pero, por lo tanto, opino que si miramos a su eliminatoria, lo pondríamos al nivel más o menos de Túnez, porque tiene menos individualidades que conocemos”. agregó.

FRANCIA ES FAVORITO DE SU GRUPO

Para el periodista francés José Barroso, su selección está pasos más adelante que las demás selecciones. “Lo seguro es que hoy por hoy, en Francia se considera que es un “buen” sorteo y que Francia esta claramente favorita para terminar primera del grupo”, comentó Barroso a Infobae.

“Para nosotros, a pesar de su Eurocopa, no hay duda: el objetivo es nada otro que ganar y vemos a Francia como uno de los favoritos. Tenemos unos pequeños problemas de defensa - no estamos sólidos como lo fuimos en 2018, pero con tales individualidades, con un Mbappé tan extraordinario, no es posible de esperar otro resultado”, señaló José Barroso, periodista de L’Equipe a Infobae.

LA NUEVA VERSIÓN DE FRANCIA

Al ser consultado sobre la nueva versión del equipo dirigido por Didier Deschamps, Barroso dio detalles al respecto. “No muchos, el cambio mayor es que ahora juega con otro sistema 3-4-2-1, con Mbappé de ‘9′ o 3-4 -1-2, con Mbappé y Benzema siendo las puntas y Griezmann de ‘10′. En las bandas, Hernández ahora está en el 11 y por la derecha hay una pequeña duda entre Pavard y un perfil más ofensivo como Coman. Mientras tanto, en defensa, Kimpembe del Psg entra en el 11, por lo demás, nada nuevo, ya que en el arco está Lloris y la zaga central está con Varane junto a Kimpembe. La dupla de volante de recuperación la conforma Pogba y Kanté”, acotó.

Finalmente, se le preguntó si prefiere a Australia o Perú como rival en la Copa Del Mundo Qatar 2022 y dijo lo siguiente. “No conozco bien el nivel de otros equipos, entonces no te puedo decir, pero siempre es un placer de ver a Perú en un Mundial, pero para ser honrado, igual con Australia, por razones diferentes, porque tiene menos historia con fútbol, porque es un país muy futbolero”, sentenció Barroso.

