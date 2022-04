Christian Cueva y su divertida frase para referirse a la amistad con Gianluca Lapadula en la selección peruana (Foto: FPF)

El jugador de la selección peruana, Christian Cueva, se refirió al delantero Gianluca Lapadula, su importancia en el grupo y en la campaña de las Eliminatorias Qatar 2022. Además, se animó a bromear sobre las muestras de cariño del jugador de Benevento.

Christian Cueva concedió una entrevista a Gol Perú y fue consultado por diferentes temas de la selección peruana. Uno de ellos fue la relación que tiene con Gianluca Lapadula.

“En el fútbol la sociedad entre el ‘10′ y el ‘9′ tiene que andar de la mano y parejito”, comentó el periodista de Gol Perú Jorge Kieffer a la espera de la respuesta de Christian Cueva sobre su relación con Gianluca Lapadula dentro y fuera de la cancha.

“No digas de la mano, porque si no mi esposa me bota de la casa ahorita”, respondió a modo de broma Christian Cueva y provocó las risas del panel del programa deportivo.

“Es parte del fútbol lógicamente, siempre tener una conexión, es lo que tiene que haber con los compañeros dentro y fuera. Gianluca (Lapadula) cuando llegó a la selección, realmente llegó con un vibra muy positiva. Es una persona que empezó a demostrar desde el primer día sus raíces peruanas, lo que sentía por el Perú y nos contagió mucho. Yo tengo una linda amistad con él (Lapadula)”

“El tipo, también me para besando todo el día, y me digo que dirá mi mujer”, agregó Cueva en tono divertido sobre las muestras de afecto de Gianluca Lapadula. Es un tipo muy cariñ0so y la verdad me siento muy feliz por él, por el momento que está pasando. Llegó en un momento duro para la selección, porque sabemos que tenemos dos jugadores importantes (lesionados) y de los mejores que tiene la historia de nuestro fútbol como Paolo Guerrero y Jefferson Farfán”

A propósito de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, el mediocampista Christian Cueva manifestó sus mejores deseos y aseguró está convencido que volverán a jugar en óptimas condiciones físicas.

“Yo siento que ellos se van a recuperar y van a estar bien. Apoyando al grupo desde donde estén y me gustaría, como dije, todos vamos a pasar por esto de dejar en algún momento el fútbol. Que lo hagan bien y de la mejor manera porque se lo merecen, al igual que lo hizo Claudio Pizarro y muchos jugadores que le dieron mucho a la selección. Estoy feliz porque Gianluca también tiene ese cariño y respeto por estos jugadores que menciono. Es una persona muy humilde y la verdad que cayó muy bien al grupo”, afirmó Christian Cueva.

PERÚ Y EL GRUPO D DEL MUNDIAL QATAR 2022

Christian Cueva respondió sobre el Grupo D del Mundial Qatar 2022 que le tocaría a Perú si logra clasificar y los posibles enfrentamientos por segunda vez ante Francia y Dinamarca tal como se dio en la Copa del Mundo Rusia 2018. El mediocampista no lo consideró como una revancha.

“No. Para mí es una oportunidad que Dios me da. No lo tomó como una revancha, o quizás veía así las cosas como una revancha, pero con el tiempo siento que realmente la vida es de oportunidades, mientras hay vida, hay oportunidades. Para mí es una oportunidad, pero primero estar en mi selección y poder dar lo mejor, y este partido que falta es la oportunidad más importante que tenemos y más corta. Después, Dios sabrá cual es el destino final para nosotros. Tengo toda la fe puesta en Dios en que vamos a estar en este mundial”, concluyó Christian Cueva.

