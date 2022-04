Programación de partidos de hoy, viernes 01 de abril EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Sporting Cristal ganó 1-0 a Alianza Lima en Matute por Liga 1 2022.

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Todo el mundo estará atento al Sorteo de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022. Por fin podremos saber contra qué selecciones nos enfrentaríamos de pasar el repechaje y lograr la ansiada clasificación.

Hoy empieza la fecha 8 de la Liga 1 nacional con los encuentros entre Sporting Cristal vs. San Martín y Ayacucho FC vs. UTC.

Liga 1 – Perú

1:15 p.m. Sporting Cristal vs. San Martín – GolPerú en canals 14 y 714, GolTV, GolTV Play

3:30 p.m. Ayacuhco FC vs. UTC – GolPerú en canals 14 y 714

En Europa hay duelos en la Primeira Liga de Portugal, la Bundesliga de Alemania y la Liga SmarBank de España. Sólo habrá un duelo por liga pero el fin de semana se jugará más, los enfrentamientos de hoy son: SC Braga vs. Benfica en la Primeira Liga, Girona vs. Malaga en la Liga SmartBank y Unión Berlín vs. Colonia en la Bundesliga.

En Latinoamérica, el fútbol argentino, venezolano, ecuatoriano, uruguayo y mexicano pondrán emoción hoy gracias a la Primera división de Argentina, la Liga Futve de Venezuela, la Liga Pro de Ecuador, el Campeonato Uruguayo y la Liga MX de México. Los encuentros más esperados serán entre Barracas Central vs. Independiente en la Primera de Argentina, La Guaira vs. Estudiantes en la Liga Futve, U. Católica vs. Barcelona SC en la Liga Pro, Rentistas vs. Peñarol en el Campeonato Uruguayo y San Luis vs. Mazatlán en la Liga MX.

FIFA Copa Mundial Qatar 2022

11:00 a.m. Sorteo de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022 – DirecTV Sports, Latina

Bundesliga - Alemania

1:30 p.m. Unión Berlin vs. Colonia – Star +

Liga SmartBank - España

2:00 p.m. Girona vs. Malaga – Star +

Liga Futve – Venezuela

2:00 p.m. Metropolitanos vs. Carabobo – GolTV Play

4:15 p.m. Zamora FC vs. Mineros Guayana – GolTV Play

6:30 p.m. La Guaira vs. Estudiantes Mérida – Star +, GolTV Play

Primeira Liga – Portugal

2:15 p.m. SC Braga vs. Benfica – GolTV, GolTV Play

Campeonato Uruguayo

6:00 p.m. Rentistas vs. Peñarol – Star +

Liga Pro – Ecuador

6:00 p.m. Emelec vs. LDU Quito – Star +, GolTV

8:15 p.m. U. Católica vs. Barcelona SC – Star +, GolTV

Primera División de Argentina

2:30 p.m. Gimnasia LP vs. Talleres Córdoba – Star +, Fanatiz, AFA Play

5:00 p.m. Patronato vs. Unión Santa Fe – TyC Sports, Fanatiz, AFA Play

5:00 p.m. Central Córdoba vs. Huracán – Star +, Fanatiz, AFA Play

7:30 p.m. Banfield vs. Argentinos Juniors – Fanatiz, AFA Play

7:30 p.m. Barracas Central vs. Independiente – TyC Sports, Fanatiz, AFA Play

Liga MX – México

9:00 p.m. San Luis vs. Mazatlán FC – Star +

