Test visual: lo primero que veas en la imagen responderá si no temes a hacer el ridículo

Esta ilustración te ayudará a saber si eres alguien que no le tema al ridículo. Solo dinos si viste primero el árbol o la mano. Foto: MDZ Online.

Es momento de los retos visuales, esas pruebas donde conocerás detalles secretos de tu personalidad. En esa línea, la siguiente ilustración demostrará por qué eres una persona que no se avergüenza en cualquier situación a afrontar en tu vida. Tu carácter es algo importante que conlleva a seguir progresando en tu vida diaria, y eso lo sabes muy bien.

Ahora es una ilustración con color verde en el fondo, en donde deberás ver con atención lo primero que tus ojos capten. De acuerdo a MDZ Online, tu respuesta es muy importante, por lo que te pedimos que no mientas en la prueba psicológica. En la ilustración hay dos opciones: el árbol y la mano.

Nada más. Lo único que debes hacer es sencillo, así que no compliques con la prueba. Recuerda que cada alternativa tiene un significado diferente y no vale cambiar de alternativa. Lee con atención las respuesta. Mucha suerte.

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Árbol:

Si viste primero el árbol, eres una persona que siempre sobresale ante cualquier situación en la vida. No le temes al ridículo y te vas de los lugares donde sientes que no puedes crecer. Vives tu vida como si no existiera un mañana. Jamás contradices tus palabas con tus acciones.

Por otro lado, eres muy creativo, extrovertido y sociable. Además hay un detalle importante, siempre tienes temas de conversación. Ese detalle hace que puedas generar diálogo y por eso te encanta hacer amigos nuevos.

Mano:

Por último, si viste primero la mano, eres una persona muy inconformista en la vida, no importa lo que hagas. La razón, no te agrada quedarte quieto(a). Aspiras a algo más que no te deja tranquila ya que consideras cumplirlo lo más pronto posible.

Eres capaz de sacrificar tu felicidad por tus seres más queridos. Tu familia es muy importante para ti. Destacas por tu inteligencia. Incluso te cuesta decir “no”. Eres muy generoso(a) y bondadoso(a). Vas al frente sin importar las consecuencias. Odias a la gente hipócrita y falsa, no los toleras en lo mínimo. Eso puede costarte amistades, pero eres consciente las más importantes son personas honestas.

¿QUÉ SON LOS ACERTIJOS LÓGICOS?

Los acertijos lógicos son pasatiempos o juegos que consisten en hallar la solución de un enigma, encontrar el sentido oculto de una frase solo por vía de la intuición y el razonamiento. Eso no en virtud de la posesión de determinados conocimientos.

La diferencia con las adivinanzas consiste en que estas, plantean el enigma en forma de rima y van dirigidas generalmente a públicos infantiles. Mayormente se usan de manera humorística.

Además, un acertijo es un enigma que surge como un juego y requiere el uso de la perspicacia para encontrar una solución adecuada.

Puede haber diferentes estructuras en ellos, algunos de ellos muestran una rima; otros, por otro lado, se enfocan en establecer un problema lógico que requiere la habilidad y el análisis para una resolución satisfactoria.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR RETOS VIRALES?

Se tratan de una serie de actividades, que pueden ser de diversos temas, como matemática, adivinanzas, relación de los objetos, entre otros. El propósito es despertar el interés de las personas para encontrar respuestas de una manera lúdica, además de permitir poner en práctica conocimientos básicos que aprendimos en determinado momento de nuestras vidas.

