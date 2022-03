Selección peruana en la era Ricardo Gareca: la revalorización de la ‘bicolor’ en estos seis años a cargo del ‘Tigre’

La selección peruana a tenido una revalorización en el mercado desde la llegado de Ricardo Gareca como técnico de la bicolor. (Foto: Conmebol)

Luego de cerrar su participación en las Eliminatorias Qatar 2022 en quinto puesto, los dirigidos por Ricardo Gareca se encuentran a sólo un partido de volver a clasificar al Mundial. Para esto primero deberá disputar el repechaje contra un equipo del grupo de Asia y los posibles rivales son Emiratos Árabes Unidos y Australia.

Si bien este escenario nos trae recuerdos de lo vivido en el 2017, cuando también quedamos en quinto puesto y pasamos a disputar los partidos de ida y vuelta del repechaje contra Nueva Zelanda para ganarnos un lugar en en el Mundial Rusia 2018. Lo cierto es que el equipo de ahora presenta algunas diferencias con respecto al conjunto de la Eliminatoria pasada y una de ellas sería la económica.

EL NUEVO VALOR DE LA BLANQUIRROJA

De acuerdo al portal especializado Transfermarkt, el equipo que dirigió el ‘tigre’ hacia Rusia 2018 tenía un valor de mercado de US$ 48.9 millones. Mientras que el valor actual del plantel blanquirrojo es de US$ 60.9 millones . Esto marca un incremente de casi 13 millones en menos de 5 años.

Además del incremento general, también hay jugadores que se han revalorado en estos años, uno de los que más ha aumentado su valor es Renato Tapia. El seleccionado nacional pasó de tener un costo de fichaje de US$ 4 millones a US$ 11 millones. Una de las razones es que el mediocampista cambió de club en este tiempo, dejando el Feyenoord de Holanda para aterrizar en el Celta de Vigo de LaLiga de España que representa un fútbol mucho más competitivo.

Otro de los jugadores que incrementó su valor es Pedro Gallese. El guardameta de la selección pasó de tener un valor de US$ 1.12 millones a US$ 3.35 millones, esto quiere decir que triplicó su costo de fichaje en estos años. Un factor que también le sumó unos millones al valor de mercado de la bicolor es la incorporación de Gianluca Lapadula y Santiago Ormeño al cuadro nacional, ya que sus valores son de US$ 4.6 millones y US$ 3.35 millones respectivamente.

LA GANANCIA DE LAS MARCAS

Las marcas que son sponsors oficiales de la selección y de los jugadores también ganan con esta revalorización de la bicolor, ya que estas empresas son las únicas que tienen los derechos necesarios para usar la camiseta, distinciones oficiales a ciertos jugadores y más. El buen momento que vive la selección los beneficia frente a otras marcas que no tienen esos privilegios. Además, las marcas que apoyaron siempre al equipo también son parte de los logros, dado que su inversión anual es lo que mantiene activa a la selección económicamente

Así como hay auspiciadores de toda la selección, también hay marcas que trabajar de manera individual con los seleccionados. Los que paga una empresa por tenerlos como imagen de marca varía entre US$ 30 mil y US$ 250 mil al año, esto depende de cada jugador y el perfil que tengan. Si bien esto es un gran ingreso para los futbolistas, las marcas son las más beneficiadas, sobretodo en este momento en el que la atención del hincha está en uno de sus puntos más altos.

