Programación de partidos de hoy, jueves 31 de marzo EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Empiezan los cuartos de final de la Champions League Femenina con dos emocionantes duelos entre Wolfsburgo vs. Arsenal y Lyon vs. Juventus.

En Latinoamérica, el fútbol argentino, venezolano y ecuatoriano pondrán emoción hoy gracias a la la Copa Argentina, la Liga Futve de Venezuela y la Liga Pro Serie B de Ecuador. Los encuentros más esperados serán entre Colón vs. Aldosivi en la Copa Argentina, Puerto Cabello vs. Caracas FC en la Liga Futve e Independiente Juniors vs. Chacaritas FC en la Liga Pro Serie B.

Champions League Femenina

11:45 a.m. Wolfsburgo vs. Arsenal – Champions League YouTube, DAZN, UEFA Women´s

2:00 p.m. Lyon vs. Juventus – Champions League YouTube, DAZN, UEFA Women´s

Liga Futve - Venezuela

4:15 p.m. Deportivo Lara vs. Deportivo Táchira – GolTV, GolTV Play

6:30 p.m. Puerto Cabello vs. Caracas FC – GolTV, GolTV Play

Liga Pro Serie B – Ecuador

4:30 p.m. Olmedo vs. América Quito – Star +

7:00 p.m. Independiente Junior vs. Chacaritas FC – Star +

Copa Argentina

7:30 p.m. Colón vs. Aldosivi – TyC Sports Internacional

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, GolTV, GolTV Play, TyC Sports Internacional, DAZN, UEFA Women´s y mediante streaming en el canal de YouTube de la Champions League.

