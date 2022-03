Alejandro Aguinaga acusa al Gobierno de utilizar a Alberto Fujimori para ignorar presunta corrupción de Pedro Castillo

Congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga.

Tras conocerse que la Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado peruano de abstenerse a ejecutar la decisión de liberar a Alberto Fujimori, varios personajes del entorno del expresidente la rechazaron y exhortaron al gobierno de Pedro Castillo a no acatarla.

Tal es el caso del parlamentario de Fuerza Popular y médico de cabecera del exmandatario, Alejandro Aguinaga, quien argumentó que el Ejecutivo busca desviar la atención de los presuntos actos de corrupción en que estaría involucrado el jefe de Estado con el caso de su paciente.

“Hay que preservar la salud de Fujimori, próximo a cumplir 88 años y que padece de una serie de patologías, pero la patología más grande que lo agrava y lo complica es justamente la falta autoridad en el país, la falta de hacer respetar nuestros derechos soberanos a la justicia”, manifestó en referencia al pronunciamiento de la Corte IDH sobre el caso Fujimori.

En ese sentir, Aguinaga declaró a la prensa en los exteriores del Parlamento que aquellos congresistas que votaron en contra de la moción de vacancia presidencial son “socios y cómplices” del Gobierno. Según consideró, todo el país pide la salida de Castillo “para que se enderece la economía y haya trabajo”.

KEIKO FUJIMORI EXHORTA AL GOBIERNO A LIBERAR A SU PADRE

La excandidata presidencial Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, rechazó el comunicado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A través de un audio publicado en su cuenta oficial de Twitter, la lideresa de Fuerza Popular lamentó que “un documento simple” frene la liberación de su padre, a quien no le permiten gozar de “derechos humanos, ni siquiera el más elemental derecho a la vida”.

“En un capítulo más de una serie de injusticias contra mi padre, una corte internacional reconocida desde siempre por su sesgo ideológico pretende ahora impedir a través de un documento simple, ni siquiera una resolución, la excarcelación de Alberto Fujimori. Mi familia siente un gran dolor al confirmar que cuando se trata de mi padre, no existen los derechos humanos, ni siquiera el más elemental derecho a la vida”, manifestó.

Asimismo, Fujimori instó al Gobierno a no aceptar el pedido de la CIDH, de lo contrario, su familia los hará responsables de lo que ocurra con la salud del patriarca de los Fujimori

“Esta es manos del Gobierno ahora allanarse o no a una medida tan precaria como injusta, si existiera un mínimo de equilibrio en su evaluación, no debería desacatar el fallo del Tribunal Constitucional. De ceder ante una maniobra tan perversa e inhumana, mi familia hace responsable a este Gobierno de las consecuencias que su decisión pueda generar en la vida y la salud de Alberto Fujimori”, continuó en el audio.

DEFENSA DE ALBERTO FUJIMORI SE PRONUNCIA

Para la defensa del expresidente, César Nakazaki, el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría estar condicionado a un “sesgo ideológico”, tal como dijo Keiko Fujimori. “Es una señal de un sesgo ideológico, salvo no tenga la información compleja. Confió en que no haya sido informado porque no podría cumplir con los requisitos. No veo una forma jurídica en la que puedan decir que Alberto Fujimori, en las actuales condiciones, genera un gran peligro de irse del país, ya con estas dos medidas cautelares que se han dictado”, manifestó.

Por último, precisó que Fujimori Fujimori no saldrá en libertad, por lo menos, hasta el 6 de abril, fecha en que la CIDH verá el caso y definirá el futuro del expresidente.

