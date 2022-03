Programación de partidos de hoy, miércoles 30 de marzo EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Foto de archivo de defensor Jorge Sánchez durante partido entre Jamaica y México correspondiente a la eliminatoria de la Concacaf. Estadio Independence Park, Kingston, Jamaica. 27 de enero de 2022. REUTERS/Gilbert Bellamy

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022 aportan la cuota futbolística de hoy con los encuentros en Oceanía y Concacaf. Los partidos más esperados son sin duda Islas Salomón vs. Nueva Zelanda en Oceanía, México vs. El Salvador y Costa Rica vs. Estados Unidos en Concacaf.

En Latinoamérica, además de los partidos por Eliminatorias mundialistas, el fútbol mexicano, argentino, colombiano y brasilero pondrán emoción hoy gracias a la Liga Expansión MX de México, la Copa Argentina, la Carioca Serie A de Brasil y la Liga BetPlay de Colombia. Los encuentros más esperados serán entre Tlaxcala vs. Raya2 Expansión en la Liga Expansión MX, Defensa y Justicia vs. Sacachispas en la Copa Argentina, Flamengo vs. Fluminense en la Carioca Serie A y Millonarios vs. Junior en la Liga Betplay.

Eliminatorias Qatar 2022 – Oceanía

12:00 p.m. Islas Salomón vs. Nueva Zelanda – Elevensports.com

Eliminatorias Qatar 2022 - Concacaf

8:05 p.m. México vs. El Salvador – Star +, ESPN 3

8:05 p.m. Jamaica vs. Honduras – Star +

8:05 p.m. Costa Rica vs. Estados Unidos – Star +

8:05 p.m. Panamá vs. Canadá – Star +

Carioca Serie A – Brasil

1:00 p.m. Nova Igaucu vs. Resende – Fanatiz

7:40 p.m. Flamengo vs. Fluminense – Fanatiz

Copa Argentina

6:10 p.m. Defensa y Justicia vs. Sacachispas – TyC Sports

Liga BetPlay - Colombia

8:00 p.m. Millonarios vs. Junior – Win Sports, Fanatiz, RCN Nuestra Tele

Liga Expansión MX – México

8:05 p.m. Pumas Tabasco vs. Correcaminos – Star +

10:05 p.m. Tlaxcala vs. Raya2 Expansión – Star +

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN, ESPN 3, TyC Sports, Fanatiz, Win Sports, RCN Nuestra Tele y mediante streaming en elevensports.com.

