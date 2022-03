Ruth Luque: “Quienes se ofenden por defender a Merino, son los mismos que usan la Constitución a su antojo”

Ruth Luque, congresista de Perú Libre.

El debate del Congreso lleva más de 3 horas en donde las diversas bancadas de los partidos políticos con presencia en el parlamento han expuesto sus puntos de vista frente a los cuestionamientos de Pedro Castillo.

En esta ocasión, Ruth Luque tuvo un breve impasse con la presidenta del congreso, María del Carmen Alva, sobre todo en el momento cuando la legisladora aseguró que el gobierno de Manuel Merino fue ilegítimo.

“Cinco presidentes en cinco años, tres parlamentos y también hemos tenido presidentes ilegítimos como el señor Merino”, tras esto, por solicitud del congresista Elvis Vergara (Acción Popular), la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, le pidió a la parlamentaria que retire la palabra “gobierno ilegítimo” para continuar con el debate.

Minutos después de este breve impasse, Luque usó sus redes sociales para pronunciarse tras esta situación y aseguró que “quienes se ofenden por defender a Merino, son los mismos que usan Constitución a su antojo”.

“Quienes gritan y se ofenden por defender a Merino, son los mismos que usan la Constitución y el Reglamento del Congreso a su antojo. El gobierno de Merino fue ILEGÍTIMO y se expresó en las calles y tuvo muertes que hasta hoy esperan justicia”, escribió en su cuenta de Twitter.

Al retirar la palabra, Luque aseguró que está en contra de la vacancia contra Pedro Castillo por supuesta incapacidad moral permanente.

HERNANDO GUERRA SE ENFRENTA A LA OPISICIÓN

El congresista Hernando Guerra, se refirió a la incapacidad moral permanente del presidente Castillo. Y dijo que dicha acción se refiere a alguien que no sabe gestionar, que no discierne, que necesita un tutor. “La moción dice que hay una incapacidad del presidente que la mayoría de peruanos la sentimos en el día a día”, manifestó.

En cuanto a lo moral señaló que es cuando una sociedad se corrompe cuando no distingue del bien y el mal. Y eso es algo que también vemos en el día a día de la gestión presidencial, aseguró.

“Nadie obligó al presidente a hacer las cosas que hizo. Puede que no hayan los votos, porque hay congresistas que ya decidieron su voto a cambio de obras y no sé qué más…”, dijo Guerra García. En ese momento los congresistas del oficialismo expresaron su indignación. Ante las quejas dijo: “No he mencionado a nadie, si se siente aludido, es su problema”.

Pero las reacciones continuaron y pidieron retirar la palabra. El congresista Germán Tacuri (Perú Libre) tomó la palabra y expresó: “Yo no acostumbro a faltar el respeto al Parlamento. Y tampoco voy a permitir que se falte el respeto a todos nosotros. Eso es falta de respeto, si ellos en su mundo han hecho eso, que sea de su mundo”, dijo.

Por su lado, el congresista Jorge Montoya y gestor de esta segunda vacancia, no dudó en criticar el accionar de Pedro Castillo y asegurar el por qué se encuentra en este escenario.

“El presidente ha perdido su oportunidad de mostrarse como un líder y poder explicar con claridad sobre los temas oscuros en su gestión. Se ha dedicado a un discurso vacío, sin contenido, y luego cuando pudo quedarse para escuchar la defensa que le encargó a su abogado se retira del Congreso”, dijo.

El legislador de derecha mencionó que los ministros no podían participar en el debate de la moción de vacancia y explicó por qué es así.

“Luego deja también a sus ministros (...) Los ministros concurren al Congreso cuando los cita. Su concurrencia voluntaria no los faculta para que participen en cualquier debate parlamentario. La presencia en el hemiciclo es reservada para los que son elegidos por voto popular. En el Perú solo excepcionalmente son parlamentarios; si concurren es para dar cuenta de sus actos o para presentar iniciativas, según lo faculta la Constitución, de su cartera, no de defensa del presidente. Es para dar cuenta de sus actos no para la otra persona”, comentó.

