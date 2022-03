Perú vs. Paraguay: periodista ‘guaraní’ resaltó la mejora de la ‘Albirroja’, su presente y la figura de Julio Enciso

La periodista deportiva, Ondina Cantero, habló de la selección de Paraguay y de los peligrosa que puede ser para Perú.

La selección peruana sostendrá un compromiso este martes 29 de marzo ante el combinado de Paraguay válido por la fecha 18 y última de las Eliminatorias Sudamericanas. La ‘bicolor’ deberá ganar para no depender de otros resultados y asegurar su acceso al repechaje previo al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, la periodista Ondina Cantero cree que la ‘Albirroja’ será peligrosa y que viene en un sorprendente ascenso.

“ Perú depende de sí mismo, pero en frente se va a encontrar con una selección que va repuntando, que va encontrando ese camino. Por ahí, tal vez, la tranquilidad que tenga la ‘Albirroja’ de no ir detrás de los puntos, con esa presión de ganar. Porque me parece que las ausencias que tiene Paraguay no van a ser muy notorias, lo ha demostrado ante la selección de Ecuador. Entonces, me parece que esto puede jugar a favor de nosotros, que es lo que buscamos, un repunte. También encontrar esos nombres que queríamos dentro de la selección. Sin embargo, Perú tiene la obligación de ganar”, señaló la comunicadora ‘guaraní’ en una entrevista para GOLPERU.

Y es que el elenco nacional no tiene otro resultado en mente más que ganar. Una derrota o empate lo condicionaría de esperar a que no sumen Colombia ni Chile, selecciones que están detrás de Perú en la tabla de posiciones. Por tal motivo, los dirigidos por Ricardo Gareca buscarán el partido desde el primer minuto, aunque deberá tener en cuenta que su rival viene en alza tras ganar a Ecuador en Asunción por 3 a 1 en la fecha pasada.

Definitivamente, las Eliminatorias están al rojo vivo y esta noche se definirá el clasificado al repechaje y los que restan ser eliminados. En ese sentido, Cantero advirtió que puede haber una sorpresa en Lima. “En estas Eliminatorias ha pasado de todo. No solo aquí, sino también en CONCACAF, la de Macedonia que deja fuera a Italia, Portugal se juega el todo o nada. O sea, están complicadas las Eliminatorias. Me parece que con los nombres que tenemos y pedíamos tanto, puedan jugar con la ‘Albirroja’. Se dio contra Ecuador, a la que ganamos y era la segunda goleadora de esta Eliminatoria. Entonces creo que nada está dicho, por más de que Perú esté ahí con esas ganas de clasificar y las otras selecciones atrás, pero parece que se va a encontrar con un Paraguay distinto ”, afirmó la periodista que trabaja en el medio ‘Unicanal’ de Paraguay.

MOMENTO DE PARAGUAY

Por otra parte, se refirió al momento actual de la ‘Albirroja’, que como bien se mencionó líneas arriba, le ganó a Ecuador de local y tiene jugadores importantes en el once a pesar de las cinco ausencias. “Guillermo (Barros Schelotto) habló en conferencia de prensa y fijó que Ángel Romero iba a ser el reemplazante de Robert Morales. De hecho, lo hizo en el partido ante Ecuador. No fijó el once titular y es la primera vez que no tendríamos un once fijo. Me parece que es para darle esa ansiedad a Perú. Igual las bajas no van a pesar mucho porque vuelven Junior Alonso, Alderete está en su mejor momento en España, entonces no se sentirá mucho la ausencia. El mediocampo seguiría igual y después arriba es donde hay que buscarle el acompañante al chico Julio Enciso”, añadió.

El delantero 'guaraní' Julio Enciso luchando un balón con la defensa ecuatoriana en el Paraguay vs. Ecuador. |

FIGURA DE JULIO ENCISO

Por último, Ondina elogió precisamente al joven delantero Julio Enciso, quien es una de las grandes realidades de su país con 18 años y que Barros Schelotto se atrevió a ponerlo de titular en las Eliminatorias. “ Él es el jugador estrella que tenemos. Goleador de nuestro campeonato. Asiste y marca, que son cosas muy importantes. Por allí está también Sebastián Ferreira, con quien estuvo en la temporada pasada en Libertad, y ambos han hecho todos los goles dentro de nuestro campeonato. Es buscarle un poquito ese acompañamiento a Julio Enciso. Le gusta mucho encarar, es desequilibrante. Nosotros lo tenemos a Enciso y ustedes no tendrán a Carrillo, entonces creo que vamos un poco en ventaja. Como decía, su acompañante está entre Ángel Romero o Ferreira, pero creo que lo tomará Romero”, sostuvo.

La periodista deportiva se refirió al crecimiento de la 'Albirroja' y pidió calma al público peruano por un "falso triunfalismo". También elogió a Julio Enciso, joya paraguaya. | Video: GOLPERU

