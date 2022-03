Perú vs. Paraguay: Maestros andinos de Huancayo se unen y preparan rituales para apoyar a la selección

Perú vs. Paraguay. Nuestra selección se juega el todo por el todo este martes, es por eso que un grupo de chamanes de Huancayo se unieron para crear rituales a favor de nuestro equipo blanquirrojo. Desde la región Junín, los maestros andinos no dudaron en hacer “una limpia” a los seleccionados a fin de apoyarlos en este encuentro.

El maestro Julio de Los Santos dijo a RPP Noticias que el objetivo de este ritual es enviar las mejores vibras a la selección peruana dirigidos por Ricardo Gareca, para que consigan un triunfo y alcancen el repechaje que les permita tener una opción de clasificar al mundial Qatar 2022.

“El ritual de hoy es para darle fuerza. Unidos en una sola mente, todos los peruanos. En este momento queremos este triunfo, queremos esa alegría, después de muchas discordias, tristezas, que están sucediendo en nuestro país. Vamos a hacer un pago a la tierra para que nos ayude y favorezca al equipo peruano”, indicó.

Además, remarcó que es “una limpia” para el país antes del Perú vs. Paraguay. Además aseguraron que es una limpia en general, sobre todo por la crisis que enfrenta el país.

“Somos de Huancayo y estamos confiados en ganar. Cueva y Flores anotan. En Uruguay empatamos, pero no nos hicieron valer el gol. Con ritual o sin ritual ganamos hoy día”, manifestó.

CHAMANES SE REUNEN EN EL ESTADIO NACIONAL

Otro grupo de chamanes se dieron cita en el coloso deportivo para llenar de buena vibra a la selección peruana de fútbol.

Según informó la Agencia AFP, cuatro curanderos se dieron cita a primera hora a las afueras del Estadio Nacional de Lima para “anular” a Paraguay y pedir a los “Apus” por la eficacia del equipo de Ricardo Gareca.

“Hemos hecho un ritual contra Paraguay para que no tengan un buen funcionamiento en su juego. Tengan torpeza entre ellos para que Perú salga ganador”, declaró el chamán Cleofe Sedano a AFP.

PERÚ VS PARAGUAY

Dónde y cómo ver: Este duelo se jugará en Lima. Los canales de transmisión en territorio peruano serán: Latina TV y Movistar Deportes. En otros países puedes revisar los siguientes canales de transmisión y horarios

Argentina: 20:30 horas / TyC Sports Play, TyC Sports 2

Chile: 20:30 horas / TNT Sports Go, Estadio TNT Sports

Brasil: 20:30 horas / Canais Globo, NOW NET e Claro, SporTV 3

Paraguay: 20:30 horas / Tigo Sports

Colombia: 18:30 horas / Gol Caracol

Ecuador: 18:30 horas / Canal del Futbol

Venezuela: 19:30 horas / TLT

Bolivia: 19:30 horas / Tigo Sports

Estados Unidos (pacífico): 16:30 horas / Fubo Sports Network

México: 17:30 horas / Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

España: 12:30 a.m. (miércoles 30 de marzo) / Movistar+, Movistar Liga de Campeones

HASTA 3 MIL SOLES POR UNA ENTRADA

A través de las redes sociales, sobre todo en la plataforma de Facebook, las entradas para la zonas Sur o Norte podían llegar hasta S/ 630 cuando originalmente está S/ 140. La entrada para Occidente Central, cuyo precio original es S/ 950, fue ofrecida a una usuaria a S/ 2,900.

Y en los exteriores del Estadio Nacional se pudo conocer que están ofreciendo las entradas populares hasta S/ 1,000, pero lo pueden dejar a S/ 750 cuando el precio original es de S/ 140.

