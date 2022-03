“Perú estará en el repechaje. La CONMEBOL le debe el gol ante Uruguay”, lanzó panelista de DIRECTV

Claudio Husaín señaló que la CONMEBOL le debe el punto a Perú tras lo ocurrido ante Uruguay.

La polémica por supuesto gol no cobrado a Perú ante Uruguay sigue dando que hablar. Pues hay quienes piensan que la selección peruana debe estar en el Mundial Qatar 2022 por lo ocurrido el último jueves en Montevideo. Ese es el caso de Claudio Husaín, panelista de DIRECTV, quien dejó llamativo comentario.

Como es costumbre, en el programa ‘Fútbol Total’ del citado canal debatieron sobre lo que será la última fecha de Eliminatorias Qatar 2022, donde solo está en juego el repechaje que, de momento lo tiene el equipo de Ricardo Gareca. La ‘bicolor’ depende de sí mismo para lograr el objetivo.

“Que Perú no se vea en el Mundial, porque el equipo de Guillermo Barros Schelotto está muy bien, ya lo demostró el otro día (ante Ecuador). Creo que puede ser un error, para los de Ricardo Gareca, confiarse en el partido de mañana. Es un choque engañoso y difícil”, arrancó Pablo Giralt.

“No coincido contigo. Para mí Paraguay no tiene chance frente a Perú. La ‘bicolor’ jugó bien con Uruguay... Paraguay nunca ganó en Lima por Eliminatorias. La ‘bicolor’ es superior”, intervino Milena Gimón desde estudios.

“Perú depende de sí mismo. Sabe que no es un partido sencillo. Pero Paraguay tiene varias bajas que son importantes. No estará Miguel Almirón, que jugó un partidazo ante Ecuador”, entró su compañero resaltando que los ‘guaraníes’ no llegan con sus mejores hombres.

Tras ello, Claudio Husaín señaló que le deben un punto a la ‘blanquirroja’ por mala decisión del VAR. “Perú está dentro sin ninguna duda. La CONMEBOL le debe el gol ante Uruguay. Acá se juega un Mundial y hay mucha plata en juego. Perú empató en Montevideo y el VAR no lo quiso dar” , resaltó.

Panelista de DIRECTV dice que la CONMEBOL le debe el gol a Perú tras lo ocurrido ante Uruguay. (Fuente: Fútbol Total).

“El VAR no lo dio porque no entró. Una cámara lateral comprobó que esa pelota no entró. El equipo que tiene más experiencia es Chile. Perú no es el mismo del Mundial anterior”, lo detuvo Luis Fernando Restrepo. “La cámara que dice que no entró, no está bien enfocada . Estás viendo el segundo palo, volvió Husaín.

“No digo que Perú no tenga las mayores chances. Yo creo que es 90% Perú, 7% a Colombia y 3% a Chile para clasificar al Mundial. Pero si no arranca desde el comienzo enfocado, va a ser un partido difícil, y eso le puede jugar en contra a los peruanos”, cerró Pablo Giralt.

