Erick Osores contó su sueño donde la selección peruana empata con Paraguay y Chile va al Mundial

Erick Osores tuvo un mal sueño en la previa del Perú vs. Paraguay por Eliminatorias Qatar 2022. El periodista deportivo contó que la ‘bicolor’ quedó fuera del Mundial y la selección de Chile se metió al repechaje tras vencer a Uruguay en condición de local.

Todo sucedió en el programa Erick & Gonzalo, el cual se transmite por Youtube. “Erick, ¿todo bien?”, preguntó Gonzalo Núñez y le respuesta de Osores fue contundente: “No”. “Tuve un mal sueño”, continuó. Jean Rodríguez, otro de los panelistas, no quería que lo cuente porque podría cumplirse.

Pasaron los minutos y Erick se atrevió a contar su sueño. “Me desperté un poco transpirado y Colombia no había ganado. En mi sueño Colombia no le había ganado a Venezuela. Empató 0-0″.

“Perú vs. Paraguay 0-0 con la radio, gana Chile. Empata con Perú, pero ahí no está el drama. Vas a la tabla y hay igualdad de puntos. A esta hora de la tarde Perú y Chile tienen -5. ¿Te imaginas que empate Perú y gane Chile? Sería una tragedia no ir al Mundial por diferencia de goles”, concluyó el comunicador.

¿QUÉ RESULTADOS CLASIFICAN A PERÚ AL REPECHAJE?

- Si Perú pierde ante Paraguay:

Perú se queda con 21 puntos y depende de los resultados de Chile y Colombia.

Perú necesitaría dos resultados favorables en el Chile vs Uruguay y el Venezuela vs Colombia: Que los cafeteros pierdan ante la ‘Vinotinto’ y que la ‘Roja’ no le gane a Uruguay.

De esta manera, Perú con 21 puntos no sería superado por Colombia y Chile.

- Si Perú empata con Paraguay:

Perú sumaría 22 puntos y necesitaría también de dos resultados de Chile y Colombia.

Perú necesitaría que Venezuela no pierda ante Colombia y que Chile no le gane a Uruguay.

De esta manera, Perú con 22 puntos se quedaría con el quinto lugar de la zona de repechaje.

- Si Perú le gana a Paraguay:

Perú sumaría 24 puntos y sería inalcanzable para Chile y Colombia sin importar los resultados.

Perú clasificaría al repechaje rumbo a Qatar 2022 con la Confederación de Asia.

PERÚ VS. PARAGUAY

La selección peruana tiene su última oportunidad para estar más cerca al sueño de ir a un Mundial por segunda vez consecutiva. La ‘bicolor’ recibirá con toda su gente a Paraguay esta noche a las 18:30 en el estadio Nacional.

El probable once que Ricardo Gareca mandará a la cancha es el siguiente: Pedro Gallese en el arco; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens y Miguel Trauco en la defensa; Renato Tapia, Yoshimar Yotún y Sergio Peña en la mitad de la cancha; Christian Cueva, Edison Flores y Gianluca Lapadula en el ataque.

Respecto al rival, la selección de Guillermo Barros Schelotto llegó a Lima ayer por la tarde y no entrenó en su instancia en la capital. Los ‘guaraníes’ tendrá cinco bajas importantes entre ellas la del desequilibrante, Miguel Almirón.

Si revisamos el historial de duelos entre ambas selecciones por clasificatorias sudamericanas hay un saldo positivo para el ‘equipo de todos’. Un dato muy relevante es que nunca perdió en condición de local contra la ‘albirroja’.

ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS: PERÚ VS. PARAGUAY

Mundial Qatar 2022: Paraguay 2-2 Perú

Mundial Rusia 2018: Paraguay 1-4 Perú

Mundial Rusia 2018: Perú 1-0 Paraguay

Mundial Brasil 2014: Paraguay 1-0 Perú

Mundial Brasil 2014: Perú 2-0 Paraguay

Mundial Sudáfrica 2010: Paraguay 1-0 Perú

Mundial Sudáfrica 2010: Perú 0-0 Paraguay

