Programación de partidos de hoy, sábado 26 de marzo EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Los Amistosos Internacionales le pondrán emoción al fin de semana. Los encuentros más esperados serán entre Inglaterra vs. Suiza e Inglaterra vs. Suiza. Además, es Europa hay una nueva fecha de la Liga Smartbank de España, uno de los duelo más esperados es el de Real Oviedo vs. Fuenlabrada.

Además, hay nueva fecha en la MLS de Estado Unidos y Canadá con los partidos de Charlotte FC vs. FC Cincinnati y Sporting KC vs. Real Salt Lake.

Termina la ronda final del Sudamericano Femenino Sub 17 con los partidos entre las selecciones de Paraguay vs. Chile y Colombia vs. Brasil.

En Latinoamérica, el fútbol argentino, mexicano, venezolano, y colombiano serán los que aportarán la cuota de emoción hoy con la Copa Argentina, la Liga MX de México, la Liga Futve de Venezuela y la Liga BetPlay de Colombia. Los enfrentamientos más esperados serán entre Independiente vs. Central Norte por la Copa Argentina, Pumas vs. Mazatlán FC en la Liga MX, Caracas FC vs. Portuguesa FC en la Liga Futve y Pereira vs. Medellín en Liga Betplay.

Liga Smartbank – España

8:00 a.m. Ibiza vs. Real Sociedad B – DirecTV Sports

10:00 a.m. Eibar vs. Lugo – Star +

12:00 p.m. Sporting Gijón vs. Cartagena – Star +

3:30 p.m. Real Oviedo vs. Fuenlabrada – Star +

Amistosos Internacionales

9:00 a.m. Croacia vs. Eslovenia – DirecTV Sports

12:00 p.m. República Irlanda vs. Bélgica – DirecTV Sports

12:30 p.m. Inglaterra vs. Suiza – DirecTV Sports

1:45 p.m. España vs. Albania – DirecTV Sports

2:45 p.m. Holanda vs. Dinamarca – DirecTV Sports

2:45 p.m. Alemania vs. Israel – DirecTV Sports

MLS – Estados Unidos y Canadá

4:00 p.m. Charlotte FC vs. FC Cincinnati – Star +

6:00 p.m. Sporting KC vs. Real Salt Lake – Star +

Copa Argentina

5:30 p.m. Independiente vs. Central Norte – TyC Sports

Liga Futve - Venezuela

4:00 p.m. Mineros Guayana vs. Aragua – GolTV

6:15 p.m. Caracas FC vs. Portuguesa FC – GolTV

Liga MX – México

6:00 p.m. Pumas vs. Mazatlán – DirecTV Sports

Liga Betplay - Colombia

9:15 p.m. Pereira vs. Medellín – Win Sports, Fanatiz

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, DirecTV Sports en canales 610 y 1610, Claro Sports, Fanatiz, Win Sports, GolTV y TyC Sports.

