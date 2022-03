Perú: la turista checa que sufrió el robo de sus ahorros y ahora vive en la calle de limosnas

Turista checa vive en situación de calle en el Perú. VIDEO: Panamericana TV

Una mujer con pasaporte alemán llegó al Perú como turista en el 2019. Fue en ese momento que sufrió un robo cibernético donde le vaciaron sus cuentas bancarias y llegó a perder 4 mil dólares y casi 30 mil euros. Actualmente, lleva tres años mendigando por comida para sobrevivir en los parques de Lince, Lima. Hannah Aliger Burga tiene 78 años. Sus documentos la identifican con residencia en Hannover, Alemania, pero nació en Praga, República Checa. “Llevo tres años en la calle, no tengo dinero, no tengo trabajo”, dice con cierta dificultad al no conocer el idioma.

La mujer fue encontrada por un equipo de Panamericana Televisión en el cruce de las avenidas Arequipa y Pedro Conde. Al proponerle acudir a la embajada de Alemania en busca de ayuda, ella se negó rotundamente.

Gracias a una traductora se pudo conocer que la mujer lleva más de 10 años viajando por diferentes países para ver dónde puede migrar. Su intención es sobrevivir con una pensión de 800 dólares, algo que en Europa no le es posible. Por si fuera poco, se malograron sus lentes y el glaucoma no le permite ver con claridad. Actualmente, está en situación de calle.

Cuando intentaron buscarle un refugio, ninguna institución quiso recibirla. Solo la Municipalidad de Lima aceptó ayudarla para alojarla en una casa para personas vulnerables, pero la extranjera tuvo un gesto de rechazo e hizo un escándalo en la vía pública porque sentía que estaba en una cárcel. Por esa razón, decidió retirarse del local. Se estima que la anciana puede sufrir de alteraciones mentales . Asimismo, se conoce que la mujer es una sobreviviente de la Guerra Mundial.

Finalmente, Hannah fue llevada a la comisaría de Lince para que inicien un proceso mediante el Ministerio de la Mujer y pueda ser integrada a un albergue, mientras que las autoridades intentan comunicarse con sus familiares en Praga y Alemania. El caso de Hannah pone al descubierto un doloroso tema de la indigencia que no solo es exclusivo de nuestro país, sino de otras latitudes.

POBREZA EN LA REGIÓN

Según reciente reporte de Naciones Unidas, América Latina y el Caribe es la región más vulnerable del mundo en esta pandemia. Esa crisis de salud se ha convertido en una crisis social, llevando la tasa de pobreza extrema en América Latina del 13,1% de la población en 2020 al 13,8% en 2021, un retroceso de 27 años, informó este jueves la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Esto significa que la cantidad de personas en pobreza extrema habría pasado de 81 a 86 millones.

Mientras se estima que la tasa de pobreza general habría disminuido levemente, del 33,0% al 32,1% de la población, bajando ligeramente el número total de personas en situación de pobreza de 204 a 201 millones.

Los mayores incrementos de la pobreza tuvieron lugar en Argentina, Colombia y Perú, donde alcanzaron o excedieron los 7 puntos porcentuales. En Chile, Costa Rica, Ecuador y Paraguay creció entre 3 y 5 puntos porcentuales y en Bolivia, México y la República Dominicana, creció menos de 2 puntos porcentuales. El único país de la región que experimentó una disminución de la pobreza y la pobreza extrema en 2020 fue Brasil.

“Pese a la recuperación económica experimentada en 2021, los niveles relativos y absolutos estimados de pobreza y de pobreza extrema se han mantenido por encima de los registrados en 2019, lo que refleja la continuación de la crisis social. La crisis también ha puesto en evidencia la vulnerabilidad en que vive buena parte de la población en los estratos de ingresos medios, caracterizados por bajos niveles de cotización a la protección social contributiva y muy baja cobertura de la protección social no contributiva”, señala el informe anual Panorama Social de América Latina 2021.

