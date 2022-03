¿El comercio de criptomonedas debería estar regulado en el Perú?

Representación de la criptomoneda bitcóin en una ilustración tomada el 29 de noviembre de 2021. REUTERS/Dado Ruvic

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) señaló este viernes que por el momento no han considerado regular las criptomonedas. “No tenemos pensado ser ni el primer ni el segundo banco central que regule las criptomonedas”, dijo. Afirmó que la preocupación se centra en que las divisas deben ser estables. “Nos parece que la estabilidad de la moneda será cada vez una cuestión más importante. Lo que ocurre con los criptoactivos es que la volatilidad puede ir en cualquier dirección, para arriba o para abajo”.

Álvaro Castro Lora, director fundador de SUMARA Hub Legal, comentó que el comentario de Velarde se debe a que está en trámite un proyecto de ley que se llama Ley marco de comercialización de criptoactivos, que lo presentó hace unos meses el congresista José Elías Ávalos (Podemos Perú). Al respecto ya se pronunciaron el BCR y la Superintendencia de Banca y Seguros con una opinión desfavorable.

“Lo que dice el BCR es que las criptomonedas no son activos financieros respecto a los cuales tengan competencia, por lo tanto no corresponde pronunciarse. Y por otro lado, las criptomonedas no son amigables con el medio ambiente y además se prestan para financiamiento de actividades ilegales. La SBS lo que dijo es que solo tienen competencia sobre empresas que tengan licencia de funcionamiento en el marco de la ley de bancos, y esto corresponde a la autonomía privada” , sostiene Castro.

Sumado a esto, hace unas semanas, el titular del BCR dijo que están trabajando en una moneda digital propia. Lo que se conoce como Central Bank Digital Currency (CBDC), un proyecto saldrá a la luz en algunos años, pero de criptos nada.

Teniendo en cuenta que Perú es un mercado que tiene un importante número de clientes de criptomonedas, ¿es necesario regular este negocio en el país? Para el especialista, lo que es urgente es el reconocimiento regulatorio. “En la medida que no es una actividad que está restringida, ni requiere de una licencia especial o haya un regulador específico, por lo menos debería establecerse el marco para operar libremente. Porque en Perú aquello que no está prohibido, está permitido”, apuntó.

Agrega que a falta de una regulación expresa, las plataformas podrían operar, pero necesitan una cuenta bancaria en el Perú, porque las transacciones con los clientes son a través de cuentas bancarias. ¿Qué sucede? Los bancos no abren cuentas o incluso cierran cuentas alegando que hay un riesgo por lavado de activos. Les dicen que deberían cumplir la normativa de lavado, pero esta no reconoce como sujeto obligado a los negocios cripto y tampoco está en la lista de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“El reconocimiento regulatorio es urgente porque lo que pasa es que hay peruanos adquiriendo criptos en plataformas fuera de Perú. Y solo compran los que tienen tarjetas de crédito, pero el que no tiene tarjeta no puede”, acota Castro.

Por otro lado, indica un tema más discutible respecto a qué pasa con las preocupaciones en materia de protección al consumidor. Si una plataforma está en el Perú, aunque no tenga regulación especial, está sujeta a las normas de Indecopi. Esta aplica transversalmente a toda empresa que provea bienes y servicios a consumidores en Perú. El tema es que las normas no están pensadas para una esfera digital, precisa.

SE REGULA BIEN O NO SE REGULA

Para el experto, este es un tema que debe abordarse, sin embargo existe un peligro que es el hecho de regular mal. “Hay que asegurarnos de que se haya entendido el modelo de negocio. Porque la falta de regulación podría hacer que no genere un gran desarrollo del ecosistema, pero una regulación mal ejecutada lo va a matar” , puntualiza.

Sostiene que una regulación debe ser proporcional al estatus de la industria actual. Debería ser muy ligera y enfocarse en entender el negocio. Una regulación con esas características, por ejemplo, es lo que ha permitido crecer al factoring en Perú. “De otro modo la industria local se ahogará y los peruanos seguirán comprando criptos, pero afuera”, refiere Castro.

