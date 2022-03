Programación de partidos de hoy, viernes 25 de marzo EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Lionel Messi agradece al cielo tras anotar uno de los tres goles con los que superó a Pelé como el máximo goleador de selecciones sudamericanas. Estadio El Monumental, Buenos Aires, Argentina. 9 de septiembre de 2021 REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

En la Liga 1 nacional de enfrentarán San Martín vs. Binacional en un encuentro que será válido por la fecha 1 del torneo apertura.

Liga 1 – Perú

3:30 p.m. San Martín vs. Binacional - GolPeru

También hay encuentros por las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022 en África y Sudamerica. Los partidos más esperados son sin duda Congo vs. Marruecos y Egipto vs Senegal en África y Argentina vs. Venezuela en Sudamérica.

En Europa, hoy hay fecha en la Liga Smartbank entre Zaragoza vs. Amorebieta.

En Latinoamérica, además del partido por Eliminatorias mundialistas, el fútbol mexicano, argentino, venezolano y colombiano pondrán la cuota futbolística hoy gracias a la Liga Expansión MX de México, la Copa Argentina, la Liga Futve y la Liga Betplay. Los encuentros más esperados serán entre Celaya vs. CD Tapatió en la Liga Expansión MX, Estudiantes vs. Puerto Nuevo en la Copa Argentina, UCV vs. Deportivo Táchira en la Liga Futve y Junior vs. Deportivo Pasto en la Liga Betplay.

Eliminatorias Qatar 2022 – África

10:00 a.m. Congo vs. Marruecos – Star +, ESPN Extra

12:00 p.m. Mali vs. Túnez – Star +

12:00 p.m. Camerún vs. Argelia – Star +, ESPN

2:30 p.m. Ghana vs. Nigeria – Star +

2:30 p.m. Egipto vs. Senegal – Star +, ESPN 2

Copa Argentina

1:10 p.m. Estudiantes vs. Puerto Nuevo – TyC Sports

Liga Smartbank - España

3:00 p.m. Zaragoza vs. Amorebieta – DirecTV Sports en canales 610 y 1610

Liga Futve - Venezuela

4:00 p.m. UCV vs. Deportivo Táchira – Star +, GolTV

Liga Betplay - Colombia

4:00 p.m. Junior vs. Deportivo Pasto – Win Sports, Fanatiz, RCN Nuestra Tele

Eliminatorias Qatar 2022 - Sudamérica

6:30 p.m. Argentina vs. Venezuela – Movistar Deportes, TyC Sports, TV Pública

Liga Expansión MX – México

8:00 p.m. Cancún FC vs. Pumas Tabasco – Marca Claro y Claro Spot en YouTube

10:00 p.m. Celaya vs. CD Tapatió – Star +

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN, ESPN 2, ESPN Extra, TyC Sports, Win Sports, Marca Claro, Movistar Deportes, DirecTV Sports en canales 619 y 1610, Fanatiz, Gol Peru, RCN Nuestra Tele y mediante streaming en el canal de Claro Sport en YouTube.

