Test visual: encuentras las estrellas en la imagen para que conozcas si eres ágil

Un nuevo reto viral para ti. Los acertijo virales tienen niveles, algunos son muy fáciles de realizar, otros algo complicados, pero están los más complejos como el que presentamos a continuación. Se trata de una imagen en donde debes encontrar los que se pide con el fin de que conozcas si eres una persona ágil.

El reto viral posee un alto nivel de dificultad. No exageramos cuando decimos eso. Hay una estadística impactante: el 98 % de participantes no fue capaz de superarlo. Es por eso que nosotros te recomendamos que no te confíes. Recuerda que debes prestar atención a los detalles de la ilustración creada por Gergely Dudás, quien la publicó en su página web (dudolf.com) para que conozcas más sobre su trabajo digital.

En caso no hayas encontrado la respuesta, líneas abajo tendrás el solucionario completo para que tomes nota en las siguientes pruebas virales. Sin más preámbulos, comencemos con el reto visual. Mucha suerte.

¿Eres capaz de ubicar las estrellas en esta ilustración? (Foto: dudolf.com)

SOLUCIÓN DEL TEST VISUAL

Son cinco estrellas las que debías encontrar dentro de la ilustración de Dudás para que seas parte de ese 2% que superó la prueba con éxito y se consideran personas ágiles. En cambio, si no lo conseguiste, aquí te explicamos a detalle dónde estaban.

Una se encontraba al medio, tres en la parte inferior (Centro, izquierda y derecha) y la última al lado izquierdo superior de la imagen. Ese era el reto viral que debías superar sin problemas. No olvides compartirlo con tus amigos o familiares para que practiquen con mejores pruebas psicológicas y buscan refrescar la mente en tiempos de pandemia.

Aquí están las estrellas. (Foto: dudolf.com)

¿QUÉ ENTENDEMOS POR RETOS VIRALES?

Se tratan de una serie de actividades, que pueden ser de diversos temas, como matemática, adivinanzas, relación de los objetos, entre otros. El propósito es despertar el interés de las personas para encontrar respuestas de una manera lúdica, además de permitir poner en práctica conocimientos básicos que aprendimos en determinado momento de nuestras vidas.

¿QUÉ SON LOS ACERTIJOS LÓGICOS?

Los acertijos lógicos son pasatiempos o juegos que consisten en hallar la solución de un enigma, encontrar el sentido oculto de una frase solo por vía de la intuición y el razonamiento. Eso no en virtud de la posesión de determinados conocimientos.

La diferencia con las adivinanzas consiste en que estas, plantean el enigma en forma de rima y van dirigidas generalmente a públicos infantiles. Mayormente se usan de manera humorística.

Además, un acertijo es un enigma que surge como un juego y requiere el uso de la perspicacia para encontrar una solución adecuada.

Puede haber diferentes estructuras en ellos, algunos de ellos muestran una rima; otros, por otro lado, se enfocan en establecer un problema lógico que requiere la habilidad y el análisis para una resolución satisfactoria.

