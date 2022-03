Perú vs. Uruguay: quienes no pueden ingresar al partido en el estadio Nacional. (Foto: Captura)

No hay duda que el partido que jugará hoy la selección peruana es uno de los más esperados por los hinchas de la selección Blanquirroja. Esta vez el duelo es entre Perú y Uruguay en la Jornada 17 de las Eliminatorias Qatar 2022 donde ambos se debaten un pase directo al mundial.

Debes de tomar en cuenta que el partido de hoy se llevará a cabo en Uruguay, pero el siguiente duelo de Perú se lleva en el Estado Nacional peruano , donde se llevará a cabo su último partido con miras al mundial 2022.

RESTRICCIONES DEL PARTIDO PERÚ - URUGUAY

Este duelo se llevará en el país “charrúa” exactamente en el estadio Centenario, ubicado en su capital, Montevideo.

Entre las restricciones que ha impuesto la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tenemos las siguientes:

- La institución ‘charrúa’ ha prohibido el acceso de seguidores extranjeros con indumentarias alusivas a la Blanquirroja dentro de las tribunas asignadas para los fanáticos de la escuadra uruguaya.

- En el caso de que se encuentren con fanáticos que no correspondan a las tribunas asignadas, las autoridades pasarán a retirarlos.

- El precio de las entradas es de aproximadamente 300 dólares para los hinchas peruanos.

“No se recibirá público con atuendo visitante en sectores de Uruguay. En caso de que se detecte público con atuendo visitante en sectores de Uruguay, el mismo será retirado del recinto por seguridad sin derecho a reembolso o reubicación”, se lee en la nota oficial publicada por la federación uruguaya.

RESTRICCIONES DEL PARTIDO PERÚ - PARAGUAY

Perú tendrá su último partido en esta etapa decisiva para clasificar al mundial 2022, pero contará con un aforo al 100% para la hinchada, según las últimas disposiciones del gobierno.

Sin embargo, hay ciertas medidas restrictivas que deben de cumplirse y son las siguientes:

- El ingreso solo será para personas mayores de 12 años.

- Solo podrán ingresar aquellas personas que cuenten con las dosis de vacunación completa (mayores de 18 años con 3 dosis, entre 12 y 17 años con 2 dosis).

- Uso obligatorio el uso de doble mascarilla o una si es KN95.

HORARIO DE LOS PARTIDOS DE PERÚ

- Perú vs Uruguay:

En su visita a Uruguay, que es la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 202, siendo este un encuentro clave para la selección dirigida por Ricardo Gareca, el inicio del partido se dará el ueves 24 de marzo a las 6:30 p.m. (hora peruana) y a la misma hora otros países también jugarán en busca de su pase al mundial.

- Perú vs Paraguay:

En el duelo con Paraguay, el partido será en tierras peruanas y se realizará en el Estadio Nacional se Lima el día martes 29 de marzo a las 6:30 p. m. (hora peruana). A esa misma hora otros países también se enfrentarán para llegar a Qatar 2022.

Los otros partidos definitivos son los siguientes:

Chile vs. Uruguay, Ecuador vs. Argentina y Venezuela vs. Colombia.

HINCHADA PERUANA EN URUGUAY

Alrededor de dos mil hinchas llegaron a Montevideo para alentar y acompañar a nuestra bicolor que hoy podría dar el batacazo y sacar un gran resultado en el histórico Centenario.

Ayer en la noche, más de 500 personas vestidos de rojo y blanco cantaron y realizaron el tradicional banderazo en apoyo a los dirigidos de Ricardo Gareca, que hoy solo concentrarán en el hotel y no realizarán ningún trabajo físico con la intención de que los jugadores queden mentalizados en el partido.

Peruano con cédula uruguaya compró 40 boletos para vender a precio original a compatriotas. Video: DirecTV

