La Victoria: Caen “Sancho” y “Panza” tras robar celulares a transeúntes en el jirón Lucanas

Caen avezados ladrones de celulares.

Tras un exhaustivo seguimiento, la policía logró capturar a dos hermanos que bajo la fachada de “limpia carros” eran dos avezados ladrones de celulares. Según la policía, el lugar preferido de estos delincuentes era el jirón Lucanas en el distrito de La Victoria.

Durante un operativo, la policía detuvo a “Sancho” y Panza”, ambos ladrones ya habían ingresado a una cárcel en dos ocasiones. “Sí yo fui el que robó. He estado dos veces en la fiscalía pero me soltaron por que es un robo simple”, expresó uno de los hermanos.

A pesar que estos ladrones ya han sido detenidos, manifestaron que en la fiscalía los dejaron en libertad porque el robo a celular es considerado un delito simple y que no había más motivos para detenernos y enviarlos a algún penal.

Estos sujetos identificados como José Luis y Julio César Alvan fueron captados varias veces robando. Los efectivos terna ya los tenían en la mira, solo estaban esperando el momento preciso para dar con el “golpe final”.

“Yo me distraje porque justo estaba recibiendo una llamada. Me distraje un rato y cuando reaccioné alguien me estaba jalando”, contó una de sus víctimas que gracias a la rápida intervención de la policía logró recuperar su teléfono móvil.

Tras el testimonio de su última víctima, los hermanos “Sancho” y “Panza”, fueron llevados a la dependencia policial para ser recluidos en la carceleta. En es hecho, pese al enorme esfuerzo de los efectivos policiales, es la fiscalía quien tiene la determinación ante este caso reincidente de robo agravado.

LOS OLIVOS: VENEZOLANO INCREPA A SU COMPATRIOTA POR ROBAR EN LAS CALLES

Los vecinos del distrito de Los Olivos se mostraron indignados al ver cómo sus principales avenidas son guaridas de ladrones. Cansados de esta situación, ellos mismos han implementado diversos sistemas de seguridad.

Es por eso que este miércoles, lograron capturar a un ladrón que intentaba robar en una tienda. Sin embargo, lo que llamó la atención, es que un ciudadano venezolano lo atrapó y al darse cuenta era uno de sus compatriotas no dudó en recriminarle esa mala acción.

¡Ay! Ma... nos dejas mal a todos, nos ven mal a todos por tu culpa”, se le escucha decir en la grabación de una ciudadana de la urbanización La Libertad.

“Lo han reducido, lo han golpeado, pero sabemos que la violencia no justifica los hechos [...] ¿Qué más podemos hacer?, no hay respuesta de las autoridades [...] Quizá haya mucha inseguridad en el distrito que no pueden venir ante nuestras solicitudes”, reiteró un señor que cumple el rol de seguridad.

“Los robos en motos lineales y en autos ya se estaban generalizando [...] Nos extraña que cuando llamamos a la Policía Nacional del Perú o Serenazgo, ninguno viene”, agregó otro vecino de la zona.

Los vecinos también aprovecharon las cámaras de Panamericana TV para solicitar mayor apoyo policial y municipal, ya que desde hace unos meses esta zona se ha convertido en “tierra de nadie”. Además solicitaron mayor iluminación en las calles, ya que la poca luz es el escenario perfecto para que los ladrones roben de noche.

