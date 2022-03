Germán Leguía analiza el Perú vs Uruguay: “Cuando la bicolor entra al campo no es un equipo chico, estamos de igual a igual”

Germán Leguía sobre la selección peruana: "Perú ha ganado el respeto, cuando entra a un campo no es el equipo chico, estamos de igual a igual". Composición.

A horas del partido clave por las Eliminatorias Qatar 2022 entre Perú vs. Uruguay, el exmundialista e ídolo de Universitario de Deportes, Germán Leguía, señaló que la ‘bicolor’ se ha ganado el respeto por los partidos que ha realizado para luchar su boleto al Mundial. “El partido en Montevideo se gana haciendo lo que hace esta selección. Corriendo todos y no teniéndole miedo. Uruguay nos respeta, eso lo ha ganado Perú. Cuando entra a un campo no es el equipo chico, estamos de igual a igual”, declaró a Canal N.

Mencionó que Perú debe mantener carácter para ganarle a Uruguay hoy en Montevideo con una sólida defensa. En ese sentido, destacó la defensa peruana que la considera como una de las mejores de Sudamérica.

“La defensa de Perú viene siendo de las mejores. Gallese está considerado como uno de los mejores arqueros de América (...) Después de Rodríguez, lo considero a Zambrano. Viene de jugar bien en Argentina. Todo se construye de atrás. Deben seguir unidos y evitar que nos hagan el gol rápido”, añadió.

Sobre el partido, señaló que espera un árbitro imparcial y que le preocupa el delantero Luis Suárez porque “se va a tirar todo el día” y “aprovechará que la gente presione al árbitro”. “Ojalá el árbitro sea imparcial y sea un buen partido. Uruguay tiene un gran problema como en Colombia. Si las cosas no le va bien, la gente lo va a ‘apretar’”, concluyó.

Germán Leguía habla sobre el Uruguay vs. Perú | Video: Canal N.

SOBRE GERMÁN LEGUÍA

El ex futbolista peruano Germán Leguía nació el 2 de enero de 1954. Fue mundialista con su país en Argentina ‘78 y España ‘82. Jugó por Universitario de Deportes en dos periodos (1978 -1983 y 1989-1990). En una entrevista con Bundesliga en Español señaló las fortalezas de la selección peruano se estaba preparando el regreso de la Bicolor a un mundial después de 36 años (Rusia 2018).

“Es una selección que tiene humildad, mucha unión entre los jugadores y la credibilidad que tiene el técnico. Hay muchos jugadores en los que nadie creía y Gareca los llamó, los apoyó y ellos han conseguido la clasificación al Mundial. Lo quieren mucho a Ricardo y van a ‘matar’ por él. Es un grupo muy unido. No hay cosa peor que la desunión y yo la viví en el Mundial ‘82. Ahora los suplentes celebran más los goles que los jugadores que están dentro del campo de juego”, señaló.

FECHA, HORA Y LUGAR DEL PERÚ VS URUGUAY

Perú y Uruguay se medirán este 24 de marzo desde las 06:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Centenario de Montevideo, que tendrá un estadio lleno tras venderse todas las entradas que se pusieron a disposición para los hinchas locales. Luego, la ‘blanquirroja’ jugará ante Paraguay en Lima el 29 de marzo.

ÚLTIMOS DUELOS ENTRE PERÚ Y URUGUAY POR ELIMINATORIAS

Mundial Qatar 2022: Perú 1-1 Uruguay

Mundial Rusia 2018: Perú 2-1 Uruguay

Mundial Rusia 2018: Uruguay 1-0 Perú

Mundial Brasil 2014: Perú 1-2 Uruguay

Mundial Brasil 2014: Uruguay 4-2 Perú

Mundial España 2010: Perú 1-0 Uruguay

Mundial España 2010: Uruguay 6-0 Perú

Mundial Alemania 2006: Perú 0-0 Uruguay

Mundial Alemania 2006: Uruguay 1-3 Perú

Mundial Corea-Japón 2002: Perú 0-2 Uruguay

