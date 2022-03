Programación de partidos de hoy, miércoles 23 de marzo EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Entérate de la programación del día de hoy. (Foto: @clubaunion)

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Latinoamérica pondrá la cuota futbolística hoy gracias al fútbol argentino, brasilero, mexicano y colombiano con la Copa Argentina, la Segunda División Argentina, la Carioca Serie A de Brasil, la Liga Expansión MX de México y la Liga BetPlay de Colombia. Los encuentros más esperados serán entre Belgrano vs. San Telmo en la Segunda División Argentina, Unión Santa Fe vs. Sport Las Parejas en la Copa Argentina, Tampico Madero vs. Mineros Zacatecas en la Liga Expansión MX, Nova Iguacu vs. Audax Rio en la Serie A Carioca y Medellín vs. Millonarios en la Liga BetPlay.

Primera Nacional Argentina – Segunda División

1:05 p.m. Almagro vs. Defensores Belgrano – TyC Sports

3:05 p.m. Nueva Chicago vs. San Martín Tucumán – TyC Sports

7:15 p.m. Belgrano vs. San Telmo – TyC Sports

Serie A Carioca - Brasil

1:30 p.m. Nova Iguacu vs. Audax Rio – Fanatiz

Copa Argentina

5:10 p.m. Unión Santa Fe vs. Sport Las Parejas – TyC Sports

Liga Expansión MX – México

6:00 p.m. Atlante vs. Atlético Morelia – Star +

8:05 p.m. Venados vs. Tepatitlán – Star +

10:05 p.m. Tampico Madero vs. Mineros Zacatecas – Star +

Liga BetPlay - Colombia

8:15 p.m. Medellín vs. Millonarios – Win Sports, Fanatiz, RCN Nuestra Tele

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, TyC Sports, RCN Nuestra Tele, Win Sports y Fanatiz.

