Corte de agua hoy 22 de marzo en San Juan de Lurigancho y La Victoria

El corte se realizará en algunas zonas y solo por horas.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que habrá un corte de agua en diversos distritos de la capital debido a labores de mejoramiento en la red en algunas zonas de Lima Metropolitana y Callao a fin de mejorar la red de saneamiento de agua.

Para este 22 de marzo, Sedapal informó que no habrá servicio de agua potable en San Juan de Lurigancho y La Victoria, en calles y horas específicas.

Conoce las fechas, horarios y zonas diferenciadas del corte de agua AQUÍ:

San Juan de Lurigancho

a) De 2:00 p.m. a 10:00 p.m.

- Zonas: R 04 A.F. Santa Rosita, II Etapa, Reubicados Santa Rosita III Etapa, P.J. Confraternidad, sector Reubicados de Santa Rosita.

b) De 1:00 p.m. a 9:00 p.m.

- Zonas: R-6 1 de Marzo, A.F. A, B, C, D y E Nuevo Miguel Grau P y J. A.F. Los Ángeles II Etapa A, B, C, D y E; A.F. Milagro de Dios A, B, C, D y E; A.H. El Paraíso G, H, I, J.

La Victoria

a) De 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

- Zonas: Prol. Parinacochas, Av. De las Américas, Av. Nicolás Arriola, Av. Canadá.

b) De 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

- Zonas: Jr. Parinacochas, jr. Italia, Av. Aviación, Av. México.

c) De 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

- Zonas: Jr. Parinacochas, jr. Italia, Av. Aviación, Jr. Hipólito Unanue.

Corte de agua. | Foto: Agencia Andina

CORTE DE LUZ HASTA EL 27 DE MARZO

Martes 22 de marzo

San Martin de Porres

08:30 –14:30: ASOC. PROLONGACIÓN EL PACIFICO AV. ANTUNEZ DE MAYOLO MZ A, F2, S, T, ASOC. SAN FRANCISCO DE CAYRAN MZ A, A2, F2, M, JR. MALAGA CDRA1.

Lima Cercado

09:00 – 16:00: URB. ZONA INDUSTRIAL JIRÓN RICARDO HERRERA CDRA 6.

San Juan de Lurigancho

11:00 – 12:00: URB. INCA MANCO CAPAC AV. LOS JARDINES ESTE CDRA 7, AV. SANTA ROSA CDRA 17, MZ J, J5, JR. LAS LAJAS CDRA 17.

Bellavista

12:00 – 14:00: JR. COLINA CDRA 4, JR. FRANCISCO BOLOGNESI CDRA 4, JR. HEROS CDRAS 1, 4, 5, JR. MIGUEL GRAU CDRAS 3, 4, PASAJE FERNANDO DE ARAGÓN CDRA 1.

San Juan De Lurigancho

13:30 – 14:30: URB. MANGOMARCA BAJA AV. SANTUARIO CDRAS 15, MZ A, D, H, I, JR. HATUNCOLLA CDRAS 1, 2, 15, 16, MZ A, H, I, O, JR. MOXOCO CDRAS 3, 17, MZ W, JR. PUNKARI CDRA 15, MZ A, B, JR. TACAYMANO CDRAS 1, 2, 16, MZ O, Q, R, JR. TEMPLO DE LA LUNA CDRAS 2, 3, MZ N, R, JR. TEMPLO DEL SOL CDRA 3, MZ Q, R, JR. TEMPLO TARDIA CDRAS 3, 5, MZX H, I, P, Q, URB. EL CARMELO MZ A, C, D.

La Perla

15:00 – 17:00: AV. JOSE GALVEZ CDRAS 9, 10, JR. ARTIGAS CDRAS 2, 3, JR. BRASIL CDRAS 1, 2, 3, JR. TUPAC AMARU CDRA 9, JR. UNIÓN CDRAS 1, 2, 3, 4.

San Juan de Lurigancho

15:00 – 16:00: A.H. RIMAC DE CAMPOY AV. PROLONGACIÓN MALECÓN CHECA MZ: D LT: 1B, MZ: I LT: 02, COOPERATIVA SAN MIGUEL DE PALLANCHACRA AV. PROLONGACIÓN MALECÓN CHECA MZ: UNO.

Huaura

09:30 – 15:30: AV. CEFERINO RAMÍREZ CUADRA 6; AV. LIBERTAD CUADRA 4, 5 Y 6; PASAJE ALCIBÍADES PACHECO; PASAJE VILLANUEVA; EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA.

10:00 – 15:00: AV. ARENALES (SUM: 1833782); UBICADO EN EL DISTRITO DE HUACHO.

Oyón

09:30 – 11:00: CENTRO POBLADO ANDAJES: CALLE PROGRESO, CALLE SALAVERRY, CALLE 28 DE JULIO, CALLE 02 DE MAYO; CALLE SHANAHUAY; UBICADOS EN EL DISTRITO DE PACHANGARA.

11:30 – 13:00: COMUNIDAD DE ANDAJES CALLES PLAZA DE ARMAS, 28 DE JULIO, DOS DE MAYO, CALLE GRAU, PARQUE CENTENARIO; UBICADO EN EL DISTRITO DE OYÓN.

14:30 – 16:00: CENTRO POBLADO LA CHIMBA, UBICADO EN EL DISTRITO DE PACHANGARA

17:00 – 18:30: CENTRO POBLADO CHURÍN, CALLE RAMON CASTILLA, UBICADOS EN EL DISTRITO DE PACHANGARA.

Miércoles 23 de marzo

Callao

08:00 – 10:00: URB. INDUSTRIAL SANTO DOMINGO DE BOCANEGRA AV. NESTOR GAMBETA CDRA 46, PROLONGACIÓN CENTENARIO CDRA 4, 19, 22, 25, MZ A, 8.

Callao

08:00 – 10:00: URB. INDUSTRIAL FUNDO BOCANEGRA AV. CARLOS IZAGUIRRE LT 4, 5.

Comas

08:30 – 18:00: FUNDO AGRARIO CHACRA CERRO MZ A, B, C, D, I, L, M, N, R, R12, Y, 5.

Magdalena

09:00 – 16:00: AV. BRASIL CDRAS 33, 34, 35, 36, 37, AV. MANUEL GONZALES PRADA CDRAS 2, 3, CALLE DOMINGO PONTE CDRAS 3, 4, JR. DANIEL ALCIDES CARRION CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, JR. FELIX DIBOS CDRAS 1, 2, 3, JR. INCLAN CDRA 4, JR. LARCO HERRERA CDRAS 1, 8, 9, 10, JR. MOORE CDRA 4, JR. RAYMONDI CDRAS 4, 6, JR. RICARDO REY BASADRE CDRAS 1, 2, 3, JR. SIMON BOLÍVAR CDRAS 1, 2, 3.

San Juan De Lurigancho

09:30 – 10:30: URB. ZARATE AV. GRAN CHIMU CDRAS 4, 11, 12, 13, MZ G6, AV. LAS LOMAS CDRAS 1, 2, 3, 4, AV. MIGUEL CHECA CDRAS 11, 12, CALLE AYLLU CDRA 3, CALLE INTI CDRAS 4, 12, 13, MZ P, CALLE LOS CHASQUIS CDRAS 3, 11, JR. EL CURACA CDRA 4, JR. EL HARAVICU CDRA 3, JR. HUAMAMPOMA CDRA 2, JR. LOS AMAUTAS CDRAS 2, 3, 11, 12, 13, MZ P, X5, JR. LOS VARAYOC CDRAS 1, 2, 3, 4, JR. TAHUANTINSUYO CDRA 11, JR. TIHUANACO CDRAS 11, 13, JR. VILLAC UMO CDRAS 12, 13, MZ A, A6.

Jesús María

09:00 – 16:00: URB. LOS PATRICIOS AV. GREGORIO ESCOBEDO CDRA 4, 5, 6, CALLE COSTA RICA CDRA 1, JR. NICARAGUA CDRA 1, 4, 5, JR. RIO DE JANEIRO CDRA 6.

Comas

09:30 – 16:30: P.J. CARMEN ALTO CALLE RICARDO BENTIN CDRA 1, 5, 6, MZ O, O2, P, P1, P2, Q1, R, R2, S, S1, S3, T, T4, PASAJE HUAYNA CAPAC CDRA 2, 3, MZ A, P, P1, Q, Q1, R, PASAJE LIBERTAD MZ P, P4, PASAJE PACHACUTEC MZ Q, Q1, R, R1, R3, S, T, PASAJE SINCHI ROCA MZ O2, R, R2, R4, R4A, R5, S, S2, CALLE SIERRA MAESTRA MZ B, Q, R, S, S1.

El Agustino

10:00 – 17:00: ASOC. DANIEL ALCIDES CARRION MZ A, B, C, D, A.H. HEROES DEL PACIFICO MZ C, J.

San Juan de Lurigancho

11:00 – 12:00: ASOC. MONTERRICO DE CAMPOY MZ A, B, C, D, E, F, G, A.H. RIMAC DE CAMPOY MZ AV. PROLONGACIÓN MALECÓN CHECA CDRA 10 MZ A, C.

Ventanilla

12:00 – 17:00: A.H. LAS LOMAS MZ B, B1, B2, B3, B4, B5, E, E1, E2, E3, C7, C8.

Independencia

10:30 – 17:30: URB. TAHUANTINSUYO AV. CONTISUYO CDRAS 2, 3, AV. HURIN CUSCO CDRAS 1, 2, 3, CALLE CAPAC YUPANQUI CDRAS 1, 2, MZ A1, Q, CALLE MAYTA CAPAC CDRA 1, CALLE QUIPUCAMAYOC CDRA 1, JR. CAPAC SIHUAS CDRAS 1, 2, JR. INTI RAYMI CDRA 1, JR, QUIPAN CDRA 1, MZ C, C1.

San Martín de Porres

12:00 – 14:00: URB. LA MILLA AV. ALFREDO MENDIOLA CDRA 13, URB. FIORI AV. ALFREDO MENDIOLA CDRAS 5, 14, 15, 16, 17, MZ M, N, S, AV. ENRIQUE FERMI CDRAS 4, 5, 7, MZ R, U, CALLE PADUA CDRA 5, MZ N, CALLE VERONA CDRA 5, MZ M, JR. PARQUE TURÍN CDRA 5, MZ R, S, JR. PERUSA CDRA 14, MZ Q, JR. PRIMAVERA CDRA 4, JR. TURÍN CDRA 4, 5, MZ Q, S, U, PASAJE FONIA CDRA 14.

San Martín de Porres

15:00 – 17:00: URB. LA MILLA AV. TOMAS VALLE CDRA 6, MOVIL HOUSE, AV. TOMAS VALLE 985.

Puente Piedra

14:00 – 16:00: ASOC. LOTIZACIÓN SEMIRÚSTICA CHILLÓN CALLE LOS CEREZOS MZ F, G.

Jueves 24 de marzo

Lima Cercado

08:00 – 17:00: JR. ANCASH CDRAS. 3, 13, 14, 15, JR. SEBASTIÁN LORENTE CDRAS. 3, 4, 5, 6.

Callao

08:30 – 10:30: AV. CONTRAALMIRANTE ERNESTO DE MORA CDRAS. S/N, 4, 6, CALLE IGNACIO MARIÁTEGUI CDRA. 4.

Los Olivos

09:00 – 18:00: JR. LAS ACUARINAS CDRAS. 1, 2, JR. LOS MUSGOS CDRA. 1, AV. ALFREDO MENDIOLA CDRA. 39, JR. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY CDRAS. 38, 39, JR. LAS GRANADAS CDRAS. 5, 40, 41, PSJE. LOS SAUCOS CDRA. 1, 41, PSJE LAS AMAPOLAS CDRAS. 2, 5, PSJE. LOS CLAVELES CDRAS. 2, 3, AV. LOS ALISOS CDRA. 5, PSJE. LOS CLAVELES CDRAS. 2, 3, JR. IGNACIO MERINO CDRA. 39, JR. LAS HIGUERAS CDRA. 41, PSJE. LOS CARDOS CDRA. 1, 3, 54, PSJE. LOS GUAYAQUILES CDRA. 3, URB. MICAELA BASTIDAS MZS. A, B1, C, D, E, G, H, I, K, N.

Carabayllo

09:30 – 17:30: AV. STA. MARÍA MZS. A, B, L, PSJ. PRIVADO MZ. B, CALLE S/N MZS. A, B, C, O.

Callao

09:30 – 11:30: PROLG. CENTENARIO CDRAS. 0, 6, 13, MZS. A2

Carmen De La Legua Reynoso

12:00 – 14:00: AV. ELMER FAUCETT CDRAS. 3, 4, 5, P.J. REYNOSO MZ. 6, G, AV. FAUCETT C/ JR. PIURA, AV. JULIO CÉSAR TELLO CDRA. 1, PSJE. CAHUIDE CDRAS. 0, 1, CALLE JOSÉ SANTOS CHOCANO CDRA. 1, JR. PIURTA CDRA. 5.

Callao

12:00 – 14:00: CALLE NUEVE S/N URB. INDUSTRIAL OQUENDO (ENTEL PERÚ S.A.)

Callao

15:00 – 17:00: PSJE. ÁGUILA CDRAS. 0, 1, 2, AV. ARGENTINA CDRAS. 1, 33, 34, 35, JR. EL SOL CDRAS. 2, 30, 32, 34.

Callao

15:00 – 17:00: CALLE LOS FERROLES CDRAS. 1, 2, CALLE PUNTA PARIÑAS CDRA. S/N, 1, 7

Oyón

08:30 – 10:00: AV. MIGUEL GRAU S/N, JR. MIGUEL GRAU, AV. VICTOR LARCO HERRERA, AV. EVITAMIENTO, MERCADO MUNICIPAL, CA. MIGUEL GRAU, L. PRADO 200 ESQ. LARCO, CA. BAJADA AL CAMAL, PJE. SAN MARTIN, LEONCIO. PRADO, SECTOR BALNEARIO DE CHURÍN, LOZA DEPORTIVA DE LA MUNICIPALIDAD, TINTA PACCHA, C.P. AYARPONGO SCT CHURÍN; UBICADOS EN EL DISTRITO DE PACHANGARA.

10:30 – 12:00: AV. GRAU CUADRA 3 Y 4; CALLE LARCO HERRERA CUADRA 3 A 5, UBICADO EN EL DISTRITO DE PACHANGARA.

13:30 – 15:00: CALLE MARISCAL CASTILLA CUADRA 2; CALLE CAMINO A BAÑOS DE CHURÍN; CALLE LA MESETA, UBICADO EN EL DISTRITO DE PACHANGARA.

15:30 A 17:00: CALLE SAN FELIPE; A.H. CHIWINTAMA; URB. SAN FRANCISCO, UBICADO EN EL DISTRITO DE PACHANGARA.

Viernes 25 de marzo

Los Olivos

08:00 – 17:00: AV. UNIVERSITARIA NORTE CDRAS. S/N, 1, 44, 45, 46, 49, 59, 60, 61, 62, URB. PARQUES DE VILLA SOL MZS. A, B, C, C1, D, URB. VILLA SOL MZS. A, A’, A1, B, B1, D, D1, I, Ñ, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, URB. VILLA DEL NORTE MZS. N, N1, Ñ, O1, AV. LAS PALMERAS CDRA. 57, A.H. LOS OLIVOS MZS. 25, 26, 28A, JR. ABEL ZELA CDRAS. 1, 2, 3, 4, MZS. S, T, CALLE TOMÁS OLAYA CDRA. 2, MZ. A, CALLE ANTONIA MORENO DE CÁCERES CDRAS. 1, 2, MZS. A, Y, JR. ARMANDO BLONDELL MZ. B, CDRAS. 1, 2, 3.

Puente Piedra

08:00 – 16:00: P.J. LADERAS DE CHILLÓN 6TA AMPLIACIÓN MZS. S, S7, P.J. LADERAS DE CHILLÓN 7MA AMPLIACIÓN MZS. R5, S7.

San Juan de Lurigancho

09:00 – 18:00: AGRUP. FAM. LA GRUTA DE SANTA MARÍA MZS. A, A1, B1, E1, G, GU, GU1, GU2, GU3, GU4, GU5, GU5A, GU6, GU7, GU8, GU9, GU10, GU11, GU12, GU13, GU14, GU15, GU16, GU17, GU19, GU20, AGRUP. FAM. 28 DE FEBRERO MZS. GU, A, Z, Z1, Z2, CALLE S/N MZS. A-A2-B-B2-C-C1-C2-D-D1-D2-E1-F-F1-G-H1-GU-H-H1-H2.

Callao

10:00 – 12:00: AV. ELMER FAUCETT CDRA. 51, CALLE SAN JUAN MASÍAS CDRA. 1 EX FUNDO LA TABOADA

San Martín de Porres

10:00 – 12:00: JR. SAN LUCAS CDRAS. 4, 5, CALLE SAN CRISTÓBAL CDRA. 9, CALLE SAN VIRGILIO CDRAS. 5, 9, AV. JUAN NICOLINI CDRA. S/N, 3, 4, 5, JR. SAN IGNACIO CDRAS. 4, 5, JR. SAN FRANCISCO CDRAS. 3, 9, 10, JR. MANUEL RAMÍREZ CDRA. 3, CALLE ELOY ESPINOZA CDRAS. 4, 8, PSJE. SAN MATEO CDRA. 9

Ventanilla

11:00 – 13:00: COOP. KAWACHI MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, J, O, P.

Callao

13:00 – 15:00: AV. PACASMAYO CDRAS. 1, 2, CALLE MISIONERO ÁLVAREZ CDRA. 2, CALLE MISIONERO CIMINI CDRA. 1, PSJE. EL POZO CDRA. 2, CALLE EL CONVENTO CDRA. 2, CALLE LA CAPILLA CDRA. 1, AV. TOMÁS VALLE CDRAS. 1, 2.

Callao

16:00 – 18:00: CALLE LOS CAPULÍES CDRA. 5, AV. PACASMAYO CDRA. 5.

Callao

15:00 – 17:00: AV. NÉSTOR GAMBETTA CDRA. 99.

Sábado 26 de marzo

Callao

08:00 – 10:00: AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU CDRAS. 1, 2, 3, JR. MAGDALENA CDRA. 1, CALLE FANNING CDRA. 2, JR. ALBERTO SECADA CDRA. 1, CALLE BUENOS AIRES MZ. B9, PSJE. REAL FELIPE S/N URB. CHUCUITO.

Callao

08:30 – 18:30: NÉSTOR GAMBETTA KM. 9.7, CALLE 2, CALLE S/N

Puente Piedra

08:30 – 09:30: CALLE MCAL GAMARRA MZS. A, A1, A2, D, E, CDRAS. 114, 140, CALLE APURÍMAC MZ. E

Callao

09:30 – 11:30: AV. SAENZ PEÑA CDRA. 6, JR. CUZCO CDRA. 1

San Juan de Lurigancho

11:00 – 12:00: 01526S CALLE LOS CISNES CDRAS. 3, JR. LOS HALCONES CDRAS. 1, 3, AV. PROLG. MALECÓN CHECA CDRAS. 3, 15, AV. LOS PRÓCERES CDRA. 1, PSJE. PICAFLORES CDRA. 3, JR. LOS PAUJILES CDRAS. 1, 3, 15, PSJE. LOS CANARIOS CDRA. 3, A.H. MANUEL SCORZA MZS. A, B, C, D, E, F, Z, A.H. 12 DE ABRIL MZS. Z, COOP. DANIEL ALCIDES CARRIÓN MZS. A, B, C, ASOC. LAS TORRES DE CAMPOY MZ. A, A.H. RIVERA DE CAMPOY MZS. A, B, A.H. SAN JUAN DE PACHECO MZ. D, COOP. EL VALLE MZS. A, B, ASOC. VILLA MERCEDES MZS. A, B

San Juan de Lurigancho

13:00 – 14:00: URB. LAS VIOLETAS MZS. B, B8, O, P, T, AV. PRÓCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRAS. 15, 16, URB. LAS FLORES DE LIMA MZS. C, N, P, T, URB. JARDINES DE SAN JUAN MZS. D, D1, JR. LAS BELLOTITAS CDRAS. 2, 12, 14, JR. LAS CORALINAS CDRA. 2, JR. LOS HUERTOS CDRA. 1, JR. LAS SENSITIVAS CDRA. 2, JR. LOS ACEBOS CDRA. 1.

Huaura

08:00 – 16:00: CENTRO POBLADO MENOR DE HUMAYA, DISTRITO DE SAYÁN, SECTOR DE IRRIGACIÓN SANTA ROSA.

Domingo 27 de marzo

Callao

09:00 – 17:00: CALLE NUEVE CDRAS. S/N, 2, 3 SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:30 – 17:30 A.H. J.C. MARIÁTEGUI SCT 5 MZ A, A1, A3, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, N, Ñ, O, Q, R, S, U, V, V5, V5A, V5B, V5D, V5E, V5F, V5G, V5H, V5I, V5J, V5K, V5M, V5Ñ.

Carabayllo

09:30 – 18:00: C.P. CASINELLI AV. CHAVIÑA MZ A, B, C, D, E, N, U, 1W, C.P. RIO SECO MZ C, C1, C2, C3, CALLE LAS ORQUIDEAS D, D1, D2, D3, D5, D7, E, E1, E3, E4, E6, F, F3, CALLE LAS MARGARITAS MZ G, G1, G2, H, I, J, J2, K, L, L2, M, N, O, CALLE LOS CLAVELES CDRA 1, C.P. CASA HUERTA EL PARAISO AV. JICAMARCA MZ A, A2, A3, B, B1, B2, B3, C, C4, D.

Callao

15:00 – 17:00: PROLG. CENTENARIO CDRAS. 5, 7

