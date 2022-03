Programación de partidos de hoy, martes 22 de marzo EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Disfruta los encuentros futbolísticos del día de hoy. (Foto; @CASarmientoOf)

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Latinoamérica pondrá la cuota futbolística hoy gracias al fútbol argentino, uruguayo, mexicano y colombiano con la Primera y Segunda División Argentina, el Campeonato Uruguayo, la Liga Expansión MX de México y la Liga BetPlay de Colombia. Los encuentros más esperados serán entre Flandria vs. Estudiantes BA en la Segunda División Argentina, Atlético Tucumán vs. Central Córdoba en la Primera División Argentina, Pumas Tabasco vs. Cimarrones de Sonora en la Liga Expansión MX, Cerro Largo vs. Cerrito en el Campeonato Uruguayo y Once Caldas vs. Tolima en la Liga BetPlay.

Primera Nacional Argentina – Segunda División

2:05 p.m. Flandria vs. Estudiantes BA – TyC Sports

Campeonato Uruguayo

5:00 p.m. Cerro Largo vs. Cerrito – Star +

Liga Expansión MX – México

6:00 p.m. CD Tapatió vs. Alebrijes Oaxaca – Marca Claro, Claro Sports en YouTube

8:05 p.m. Pumas Tabasco vs. Cimarrones de Sonora – Marca Claro, Claro Sports en YouTube

10:05 p.m. Dorados de Sinaloa vs. Celaya – Marca Claro, Claro Sports en YouTube

Primera División Argentina

5:15 p.m. Atlético Tucumán vs. Central Córdoba – Star +, ESPN, Fox Premium, Fanatiz, AFA Play TV Pública

7:30 p.m. Talleres Córdoba vs. Godoy Cruz – Star +, TNT Sports, Fanatiz, AFA Play

Liga BetPlay - Colombia

6:00 p.m. Once Caldas vs. Tolima – Win Sports

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN, TyC Sports, Fox Sports Premium, TNT Sports, Win Sports, Fanatiz, AFA Play, TV Pública, Claro Sports y mediante streaming en el canal de Marca Claro en YouTube.

SEGUIR LEYENDO