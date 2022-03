Test viral: ¿es una mano o una ave? lo primero que veas definirá tus pensamientos más profundos

Elige una de las figuras y descubre tus pensamientos más profundos con este test de personalidad. Foto: Facebook.

Este año todos queremos saber que sucederá en los próximos meses del 2022 para estar prevenidos. Los acertijo virales tienen niveles, algunos son muy fáciles de realizar, otros algo complicados como el que se presentará en la siguiente nota. Uno entretenido para refrescar la mente y descubras tus pensamientos más profundos que son difíciles de expresar a las personas.

La siguiente gráfica muestra dos figuras conjuntas entre sí. Lo que debes hacer es mencionar lo que viste primero, ¿es un ave o una mano?. En base a esa respuesta podrás conocer cuáles son esas ideas que están en lo profundo de tu corazón y no puedes expresar por miedo. O cuando se te nuda la garganta y tratas de lidiar contigo mismo en encontrar el rumbo para seguir progresando.

En ese sentido, recuerda que debes ser lo más sincero posible para completar este desafío o, por el contrario, la solución podría verse alterada. No dejes pasar esta oportunidad y conócete un poco más gracias a este flamante test de personalidad.

SOLUCIÓN DEL TEST VISUAL

Una mano

Te destacas por ser una persona inconformista. No te gusta quedarte quieto y con frecuencia buscas aventurarte en nuevos desafíos. Sales corriendo de los lugares en los que sientes que no puedes crecer. Para ti, quedarte en la zona de confort no es una opción.

Consideras que nuestro paso por la Tierra es muy breve y por ello, no te limitas a hacer nada. Vives tus días como si no existiera un mañana. Por tu familia eres capaz de dar absolutamente todo, lo que hace verdaderamente invaluable.

Un ave

Por último, si viste una ave es porque tiendes a destacarte en ser muy soñador e idealista. Además, creas escenas en tu cabeza que pocas veces se concretan en la realidad, como una medida de defensa sobre lo que puede llegar a sucederte. Tienes mucha facilidad para entablar conversaciones con desconocidos y amas hacer amigos nuevos. Sobresales por tu positividad y energía aunque a veces sientas un dolor agrio en lo profundo.

En ese sentido, nunca pasas desapercibido cuando vas a algún lugar público, sabes bien cómo hacerte notar entre la multitud. Siempre tratas de ver el lado bueno a todo y tiendes a observar el vaso medio lleno en vez de medio vacío.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR RETOS VIRALES?

Se tratan de una serie de actividades, que pueden ser de diversos temas, como matemática, adivinanzas, relación de los objetos, entre otros. El propósito es despertar el interés de las personas para encontrar respuestas de una manera lúdica, además de permitir poner en práctica conocimientos básicos que aprendimos en determinado momento de nuestras vidas.

¿QUÉ SON LOS ACERTIJOS LÓGICOS?

Los acertijos lógicos son pasatiempos o juegos que consisten en hallar la solución de un enigma, encontrar el sentido oculto de una frase solo por vía de la intuición y el razonamiento. Eso no en virtud de la posesión de determinados conocimientos.

La diferencia con las adivinanzas consiste en que estas, plantean el enigma en forma de rima y van dirigidas generalmente a públicos infantiles. Mayormente se usan de manera humorística.

Además, un acertijo es un enigma que surge como un juego y requiere el uso de la perspicacia para encontrar una solución adecuada.

Puede haber diferentes estructuras en ellos, algunos de ellos muestran una rima; otros, por otro lado, se enfocan en establecer un problema lógico que requiere la habilidad y el análisis para una resolución satisfactoria.

