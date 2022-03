Danuska Zapata no quería que su hija Gaela Barraza participe en el Miss Perú La Pre

Danuska Zapata apoya a su hija tras elegir participar en el Miss Perú La Pre pese a las críticas. (Foto: Instagram)

Las ganadoras del Miss Perú La Pre han recibido duras críticas en las redes sociales por presuntamente haber sido favorecidas al ser ‘hijas de los famosos’. Una de las afectadas es Gaela Barraza, quien en más de una ocasión ha salido a defenderse señalando que ella se esforzó para ganar la corona.

Debido a que todavía es menor de edad, sus padres han salido a defenderla. El primero en salir a pronunciarse fue Tomate Barraza. El locutor de radio pidió que no se metan con su hija y señaló que si alguien quería hacerlo, que se lo digan a él primero.

La exmodelo Danuska Zapata también salió a defender a la menor, esto pese a que ha estado alejado de la televisión en los últimos años. Ella en una entrevista con el diario El Popular sostuvo que apoya a su hija al 100 %, pero que como madre sabía que esto sucedería en algún momento.

Asimismo, reveló que el año pasado Gaela Barraza también participó en el Miss Perú La Pre; sin embargo, debido a que sentía que ella todavía no estaba preparada, decidió sacarla del concurso.

“Yo, como mamá, sabía que esto se veía venir, por eso yo no quería que mi hija participe. Ella participó en el casting el año pasado, pero decidí que no siga porque vi que no estaba preparada, le faltaba. Y este año, por insistencia de ella, la tuve que apoyar ”, señaló.

Pese a la decisión de su hija, Danuska Zapata señaló que ella no puede darle la espalda a Gaela en este difícil momento, por lo que le ha recomendado que afronte los malos comentarios con la cabeza en alto porque sabe que ella se ganó esa corona justamente.

“ No por eso le vamos a truncar sus sueños. Como madre, me corresponde apoyarla siempre aconsejándole para un buen camino . Le he dicho ahora que tiene que afrontar esto con la cabeza en alto, no es pecado ser la hija de…, pero, bueno, es lo que le tocó a ella”, añadió.

DANUSKA ZAPATA ASEGURA QUE SU HIJA TAPARÁ BOCAS

Luego de llevarse la corona, Gaela Barraza deberá viajar en las próximas semanas a El Salvador para representar al Perú en un concurso de belleza. Por ello, su mamá Danuska Zapata piensa que su hija dará la sorpresa y dejará el nombre de nuestro país en alto.

“ La pelota está en su cancha. Tiene que demostrar de qué está hecha y cuánto realmente vale, y dejar el nombre del Perú en alto, que es lo más importante. Va a tapar la boca a muchas personas y eso está en la cancha de Gaela , y claro está con todos los consejos y recomendaciones de sus padres. Y a las personas que critican, tienen que tener un poco de respeto porque son menores de edad”, indicó.

“Gaela va a hacer un buen papel y eso será parte de su experiencia de vida. Esto le ayudará a madurar y ver la realidad de la vida. Yo, desde muy adentro de mi corazón, le deseo a mi hija lo mejor y que Dios me la cuide”, sentenció.

