Ucayali: PNP capturó y destruyó una narcoavioneta boliviana en pista de aterrizaje clandestina

La avioneta se habría utilizado para transportar droga al exterior. | Foto: Ministerio del Interior

Este sábado 19 de marzo, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó una avioneta de procedencia boliviana que era utilizada para transportar droga. El vehículo había estado abandonado en una pista de aterrizaje clandestina construida en el distrito de Curimaná, en la provincia de Padre Abad, región de Ucayali.

Los efectivos policiales localizaron la nave gracias a una extensa labor de inteligencia realizada por la División de Investigaciones Especiales (Divinesp) y el Departamento de Investigaciones Especiales (Depinesp) de la Dirandro de Pucallpa.

Pero el vehículo aéreo no estaba completamente abandonado. Había un grupo de personas armadas custodiando el lugar, quienes, al notar la presencia de los agentes de la PNP, escaparon aprovechando la espesura de la selva. Huyeron con la ayuda de dos embarcaciones con motores denominadas ‘peque-peque’. Se informó que podrían ser integrantes de una organización criminal dedicada al narcotráfico.

Las fuerzas del orden tomaron el control del lugar y constataron que la avioneta era de modelo Cessna, con matrícula CP-1832. Además, se detalló que tenía averías en la hélice y el tren de aterrizaje delantero que no podían repararse. Por ello, procedieron a destruirla.

USADA PARA NARCOTRÁFICO

Gracias a las labores de inteligencia, la PNP supo que esta nave podría haber sido utilizada para recoger alrededor de 350 kilos de droga pertenecientes a una mafia de narcotraficantes que opera en la zona. Además, se pudo haber usado para trasladar la droga al extranjero.

La intervención contó con el apoyo de efectivos de la División de Maniobra Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Divmctid) y de la Dirección de Aviación Policial (Diravpol) de Pucallpa. También participó el fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, Getulio Fausto Córdova Cuellar.

Alfonso Chávarry, ministro del Interior. | Foto: Andina.

ALFONSO CHÁVARRY NEGÓ TENER DENUNCIAS POR NARCOTRÁFICO: “¡DÉJENME TRABAJAR!”

El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, se desempeñó como jefe de la región policial Cajamarca, y había sido acusado por una serie de denuncias. Sin embargo, a pocos días de asumir el cargo, negó rotundamente tener denuncias por narcotráfico.

“Tengo que decirles que si estuviera manchado o tuviera antecedentes no me habría presentado a este puesto. Yo he venido trabajando en Sucamec y otras entidades, yo no tengo ninguna sentencia por narcotráfico, por favor, me están haciendo daño en este aspecto”, expresó el ministro.

Dijo que cuenta con más de 30 felicitaciones en la orden de la Policía Nacional del Perú cuando estuvo en actividad en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, y contra la delincuencia.

Asimismo, descartó que tenga alguna denuncia o acusación por narcotráfico. “Eso es algo delicado, yo he denunciado estos casos por narcotráfico, he hecho operativos, he capturado a delincuentes, narcotraficantes, hemos incautado droga, en ningún momento hemos estado metidos en esto”, afirmó.

Chávarry dijo que revisará esa acusación sobre narcotráfico, y a quienes dicen que tiene alguna denuncia, les pedirá que lo prueben. “¡Déjenme trabajar! La prensa siempre me ha apoyado, desde antes he trabajado con muchos de ustedes”, refirió.

Sobre las acusaciones de abuso de autoridad el ministro señaló que eso sí es posible, porque el policía operativo, que trabaja en la calle, está sujeta a denuncias, a críticas y a varias cosas. “He tenido quejas, pero en ningún momento me han sentenciado. No tengo ninguno, yo no soy manchado”, apuntó.

También se refirió al tema de los ascensos, y aseguró que respaldará a su personal, al que es la base y que se saca la mugre, al buen policía, el que trabaja en la parte operativa, inclusive le voy a dar ascensos, prometió.