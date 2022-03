Programación de partidos de hoy, sábado 19 de marzo EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Sport Boys: la administración “no tiene noción. No está manejando bien las cosas”, dijo el abogado de Agremiación de Futbolistas (Foto: Sport Boys)

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Empieza la fecha 7 de la Liga 1 nacional con 2 encuentros entre Cienciano vs. Sport Boys y César Vallejp vs. Alianza Atlético. Si no eres de los afortunados hinchas que acudirá al estadio para alentar a tu equipo favorito, puedes ver la transmisión en vivo de ambos encuentros a través de la señal de GolPeru.

Liga 1 – Perú

3:30 p.m. Cienciano vs. Sport Boys – GolPeru

7:30 p.m. César Vallejo vs. Alianza Atlético – GolPeru

En Europa, hoy hay encuentros en la Serie A de Italia, la Bundesliga de Alemania, LaLiga de España, la Ligue 1 de Francia, la Premier League de Inglaterra, la Primeira Liga de Portugal y la FA Cup de Inglaterra. Los encuentros más esperados en cada una son Napoli vs. Udinese en la Serie A, FC Bayern vs. Unión Berlin en la Bundesliga, Rayo Vallecano vs. Atlético de Madrid en LaLiga, Nantes vs. Lille en la Ligue 1, Aston Villa vs. Arsenal en la Premier League, Santa Clara vs. Os Belenenses en la Primeira Liga y Middlesbrough vs. Chelsea en la FA Cup.

Además, hay nueva fecha en la MLS de Estado Unidos y Canadá y juegan varios equipos en los que hay seleccionados peruanos, como en New York City vs. Philadelphia, Toronto FC vs. DC United, LA Galaxy vs. Orlando City, Charlotte FC vs. New England, Minnesota Utd vs. San Jose Earthquakes y FC Dallas vs. Portland Timbers.

Termina la ronda final del Sudamericano Femenino Sub 17 con los partidos entre las selecciones de Paraguay vs. Chile y Colombia vs. Brasil.

En Latinoamérica, el fútbol argentino, mexicano, ecuatoriano, uruguayo, venezolano, y brasilero serán los que aportarán la cuota de emoción hoy con la Primera División Argentina, la Liga MX de México, el Campeonato Uruguayo, la LigaPro de Ecuador, la Liga Futve de Venezuela, la Liga BetPlay de Colombia y el Campeonato Paulista de Brasil. Los enfrentamientos más esperados serán entre Independiente vs. Racing por la Primera División de Argentina, Pachuca vs. Cruz Azul de Luis Abram en la Liga MX, Peñarol vs. Deportivo Maldonado en el Campeonato Uruguayo, Mushuc Runa vs. Barcelona SC en la LigaPro, La Guaira vs. Hermanos Colmenares en la Liga Futve y Sao Paulo vs. Botafogo en el Campeonato Paulista.

Premier League – Inglaterra

7:30 a.m. Aston Villa vs. Arsenal – Star +, ESPN

LaLiga – España

8:00 a.m. Alavés vs. Granada FC – Star +, ESPN 3

10:15 a.m. Elche vs. Valencia – DirecTV Sports

12:30 p.m. Osasuna vs. Levante – DirecTV Sports

3:00 p.m. Rayo Vallecano vs. Atlético de Madrid – Star +, ESPN

Serie A – Italia

9:00 a.m. Napoli vs. Udinese – Star +, ESPN 2

12:00 p.m. Inter de Milan vs. Fiorentina – Star +, ESPN

2:45 p.m. Cagliari vs. AC Milan – Star +

Bundesliga – Alemania

9:30 a.m. Mainz 05 vs. Arminia Bielefeld – Star +

9:30 a.m. Greuther Furth vs. Freiburg – Star +

9:30 a.m. Stuttgart vs. Augsburg – Star +

9:30 a.m. Hertha Berlin vs. Hoffenheim – Star +

12:30 p.m. FC Bayern vs. Union Berlin – Star +

Primeira Liga – Portugal

10:30 a.m. Tondela vs. Arouca – GolTV

1:00 p.m. Santa Clara vs. Os Belenenses – GolTV

1:00 p.m. Vitória SC vs. Sporting – GolTV

Ligue 1 – Francia

11:00 a.m. Lens vs. Clermont – Star +, ESPN 2

3:00 p.m. Nantes vs. Lille – Star +, ESPN 3

MLS – Estados Unidos y Canadá

12:00 p.m. New York City vs. Philadelphia – Star +

12:00 p.m. FC Cincinnati vs. Inter Miami CF– Star +

2:00 p.m. Toronto FC vs. DC United – Star +

2:30 p.m. LA Galaxy vs. Orlando City – Star +

3:00 p.m. Atlanta United vs. Montreal Impact – Star +

5:00 p.m. Chicago Fire vs. Sporting – Star +

6:00 p.m. Charlotte FC vs. New England – Star +

7:00 p.m. Minnesota Utd vs. San Jose Earthquakes – Star +

7:30 p.m. FC Dallas vs. Portland Timbers – Star +

7:30 p.m. Houston Dinamo vs. Colorado Rapids –Star +

8:30 p.m. Real Salt Lake vs. Nashville SC – Star +

Primera División de Argentina

12:00 p.m. Lanús vs. Banfield – TyC Sports, Fanatiz, AFA Play

2:15 p.m. San Lorenzo vs. CA Huracán – Star +, TyC Sports

4:30 p.m. CA Colón vs. Unión Santa Fe – Star +, TyC Sports

6:45 p.m. Independiente vs. Racing – Star +, ESPN, TyC Sports

Campeonato Paulista – Brasil

2:00 p.m. Ponte Petra vs. Ituano – Fanatiz

2:00 p.m. Santos vs. Água Santa – Fanatiz

2:00 p.m. Sao Paulo vs. Botafogo – Fanatiz

2:00 p.m. Sao Bernardo vs. Guaraní – Fanatiz

2:00 p.m. Santo André vs. Inter de Limeira – Fanatiz

2:00 p.m. Ferroviaria vs. Mirassol – Fanatiz

LigaPro - Ecuador

3:00 p.m. Cumbayá FC vs. Técnico Universitario – Star +

5:30 p.m. LDU Quito vs. Aucas – Star +, GolTV

8:00 p.m. Mushuc Runa vs. Barcelona SC – Star +, GolTV

Liga Futve - Venezuela

4:00 p.m. Portuguesa FC vs. Zulia – GolTV Play

6:15 p.m. La Guaira vs. Hermanos Colmenares – GolTV Play

Campeonato Uruguayo

4:00 p.m. Peñarol vs. Deportivo Maldinado – Star +

6:15 p.m. Plaza Colonia vs. Albión – Star +

Sudamericano Femenino Sub-17

4:00 p.m. Paraguay vs. Chile – DirecTV Sports

6:30 p.m. Colombia vs. Brasil – DirecTV Sports

Liga Expansión MX – México

6:00 p.m. Pumas vs. Nexaca – DirecTV Sports

8:00 p.m. Tigres vs. Monterrey – DirecTV Sports

10:00 p.m. Pachuca vs. Cruz Azul – Claro Sports, Marca Claro en YouTube

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN 2, ESPN 3, ESPN 4, GolPeru, DirecTV Sports en canales 610 y 1610, Claro Sports, Fanatiz, AFA Play, GolTV, GolTV Play, Fanatiz, TyC Sports y mediante streaming en el canal de Marca Claro en YouTube.

SEGUIR LEYENDO