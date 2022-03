Julio César Uribe reveló el error más grande de su carrera tras superar a Diego Maradona y Zico en el Calcio de Italia

Julio César Uribe reveló el error más grande de su carrera tras superar a Diego Maradona y Zico en Italia

Julio César Uribe, exjugador de la selección peruana e ídolo de Sporting Cristal, dio detalles de su paso por el Cagliari de la Serie A de Italia y reveló que en ese momento cometió el error más grande de su trayectoria deportiva.

Julio César Uribe contó, en el programa ‘La fe de Cuto’ del diario Trome, que en ese momento fue elegido el mejor jugador extranjero de la Serie A de Italia, superando a Diego Maradona de Napoli y Zico de Udinese, pero una mala actitud en esa época no le permitieron seguir jugando y crecer en el Calcio.

JULIO CÉSAR URIBE PREMIADO EN ITALIA

“En el primer año (ganó su primer premio), a los seis meses. Hay campeonato de ida y campeonato de vuelta. En ese periodo de 15 partidos, que eran 30 en aquella época, después de 15 partidos me reconocen como el mejor jugador extranjero, estando Diego Maradona y Zico. Me reconocieron con el premio, cuando estuvimos los tres extranjeros: Napoli lleva a Maradona, Udinese lleva a Zico y Cagliari me lleva a mí, pero debí continuar, hasta que cometí el error más grande de toda mi carrera. No aceptar la decisión del técnico y eso me cerró las puertas del fútbol italiano. Profesional al 100% dentro y fuera de la cancha, pero por juventud y de interpretación del momento, pensé que tiene que jugar el que más produce”

LA PELEA CON EL TÉCNICO DE UDINESE

“Yo he sido bromista, pero agrandado nunca he sido. Mi carácter fuerte da la sensación que puede ser agrandado. He tenido un nivel de convicción muy fuerte, eso es lo que da la sensación de agrandado. He pasado por el proceso de la banca, pero he sido un obsesionado de la productividad. Entonces, es normal que cuando vez una productividad de ‘no mete goles’, ‘no patea’ y ‘no da pases de gol’. Hay un técnico que tiene que tomar decisiones y cuando al técnico le toca decidir le digo ‘yo no voy a la banca’, pero profesionalmente admito que fue el error más grande de mi trayectoria deportiva”.

LA INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE CAGLIARI

“Le dije ‘Yo no voy a la banca’ y me respondió ‘¿Cómo que no va al banco? ¿Está bromeando?’ -replicó- ‘No voy al banco, a usted no le gusto’ y no fui. Luego el técnico le comunica al presidente del Cagliari que había tomado esta decisión y el presidente me llama (para reclamar). Estaba nublado. Después mi esposa me hizo entrar en razón cuando le conté. Al día siguiente pedí disculpas al presidente, y me dijo que iba a sacar al técnico, le respondí que no lo haga. Yo no quiero llevar en mi conciencia que saca al técnico por mí responsabilidad. Yo voy a recuperar mi puesto. Voy a luchar por recuperar mi puesto y lo recuperé. Equivocándome, pero siempre correcto”

MADUREZ EN ITALIA

“Lo uno vivió allá (Italia) siempre lo agradece, porque yo cambio como persona, allí yo maduro. Llegó a Italia y jugaba solo con la pelota, pero en Italia aprendí a jugar sin la pelota. Sales de un fútbol en el que desequilibrabas, pero no marcaba, yo me voy a Italia sin marcar. Regreso de Italia marcando y jugando sin la pelota. Para el 85′ hacíamos triangulaciones y yo desdoblaba por afuera, nunca me dieron una pelota vertical para que yo sacara el centro, porque manejaba perfil izquierdo y derecho. Yo siempre le digo a los muchachos, pero si nacieron juntas ¿Por qué no patean con los dos? Es un tema de cualidades. Todos tenemos diferentes cualidades, pero las puedes potenciar en etapas formativas, en profesional es mucho más difícil. Allí maduré como persona y fue cumpliendo mis sueños en función de mis seres queridos”

Julio César Uribe fue considerado el mejor jugador extranjero en la Serie A de Italia por encima de Diego Maradona (Napoli) y Zico (Udinese)

LA LECCIÓN PARA JUAN MANUEL VARGAS

“A Juan Manuel Vargas también le conté esta anécdota, porque iba a cometer el mismo error que yo cometí en la selección. Yo le comenté ‘cuidado yo me equivoqué en esto’. Yo estoy conversando contigo las razones, eso fue cuando era entrenador de la selección en el 2007. No cometas el error que yo cometí. Yo estoy conversando contigo y te he dicho que vas a jugar 45 minutos este partido y el otro eres titular por estas razones. ‘No pues ‘profe’ no voy a venir de tan lejos para ir a la banca’. Te doy 5 o 10 minutos para que pienses. Le comenté esta anécdota: ‘fue el error más grande de mi vida y no quisiera que tú te lastimes como me pasó a mí’. Después vino y me dijo que tenía razón. Luego jugó 45 minutos y luego todo el partido. Yo nunca le he fallado a los jugadores”

JULIO CÉSAR HABLA ITALIANO

“(Aprendí por) Las bromas de mis compañeros, yo retenía la palabra iba al diccionario y miraba que me estaban fastidiando. Ese fue mi mecanismo de aprendizaje. Y así fui aprendiendo. Hablaba con ellos, me hacían una broma, entonces yo buscaba la palabra en el diccionario para responder a uno y otro. Hasta que la misma necesidad de comunicarme en el día a día me llevó a aprender italiano”

